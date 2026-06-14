Ukrán aranykonvoj: súlyos jogsértéseket tártak fel

Súlyos jogi és szakmai hibákat tárt fel a NAV belső vizsgálata az ukrán állami bank pénzszállító konvoja ellen márciusban indított akció kapcsán. A 444.hu által megszerzett jelentés szerint több intézkedés törvény- és szabálysértő lehetett, miközben a Legfőbb Ügyészség eljárásának jogszerűsége is kérdéseket vet fel. A dokumentum szerint problémák voltak a nyomozás elrendelésével, a NAV kijelölésével, az ukrán állampolgárok előállításával és a szállítmány visszatartásával kapcsolatban is.

A NAV belső vizsgálata szerint több ponton is jogsértések történhettek az ukrán állami bank készpénzszállító konvoja ellen márciusban végrehajtott akció során. A csaknem 30 oldalas jelentés szerint az eljárás első intézkedései több esetben törvényellenesek lehettek, emellett az ügy dokumentálása és lefolytatása során is komoly szakmai hiányosságokat találtak.

A dokumentum egyik legfontosabb megállapítása a Legfőbb Ügyészség szerepét érinti. A vizsgálat szerint felmerül, hogy a nyomozás elrendelése és a NAV kijelölése nem a törvényben előírt módon történt, mivel az erről szóló döntést hivatalos határozat helyett e-mailben továbbították. Ez a jelentés szerint akár a később beszerzett bizonyítékok felhasználhatóságát is befolyásolhatja.

A belső ellenőrzés azt is kifogásolta, hogy a NAV egy olyan feljelentés alapján rendelte el a nyomozást, amelyből hiányzott az a melléklet, amelyre az Alkotmányvédelmi Hivatal a pénzmosás gyanúját alapozta. A jelentés szerint a hiányzó dokumentum nélkül még a bűncselekmény egyszerű gyanúja sem volt egyértelműen megállapítható.

Kritika érte a TEK bevonását is, mivel a jelentés szerint a terrorelhárítók segítségét kérő megkeresés hiányos, ellentmondásos és szakmailag nem kellően megalapozott volt. Emellett az ukrán pénzszállítók által bemutatott vám- és fuvarokmányok ellenére sem világos, mi indokolta a szállítmány részletes átvizsgálását.

A vizsgálat szerint az ukrán állampolgárok bilincselésének és előállításának jogalapja is problémás volt, valamint több mint három napon keresztül nem volt megfelelően dokumentálva, milyen jogcímen tartották vissza Magyarországon a készpénzszállítmányt. A jelentés további hiányosságokat is felsorol, köztük a konzuli értesítés késedelmét, a tolmácsolással kapcsolatos problémákat és egyes határozatok késedelmes elkészítését.

A NAV megerősítette, hogy az első ellenőrzés törvény- és szabálysértéseket tárt fel, ezért teljes körű vizsgálatot rendelt el, amelynek eredményét nyilvánosságra kívánják hozni. A Legfőbb Ügyészség ugyanakkor fenntartja, hogy a pénzmosás gyanúja megalapozott volt, és álláspontja szerint a NAV kijelölése megfelelt a jogszabályoknak. Az ügyben jelenleg is nyomozás folyik jogellenes fogvatartás és más bűncselekmények gyanúja miatt.

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