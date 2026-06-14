Zivatarok, felhőszakadás, jégverés , piros riasztás is jöhet vasárnap

A nap folyamán egyre több helyen várhatók záporok, amelyeket az esti órákig gyors mozgású, hirtelen megerősödő zivatarok válthatnak fel. A légköri feltételek

jelenleg kifejezetten kedveznek a heves viharok és a szupercellák kialakulásának.

Ezek a veszélyes időjárási jelenségek legnagyobb eséllyel az ország déli harmadában jelenhetnek meg, de kisebb valószínűséggel az északkeleti határvidéken is lecsaphatnak.

Forrás: HungaroMet

A zivatarokat rendkívül szélsőséges kísérőjelenségek kísérhetik:

a széllökések sebessége jellemzően elérheti a 80-100 kilométer per órát, de helyenként ennél is erősebb szélvihar várható.

Emellett akár a 2-4 centimétert meghaladó átmérőjű jégdarabok is hullhatnak, a felhőszakadások során pedig helyenként a 25-30 millimétert is meghaladhatja a hirtelen lezúduló csapadék mennyisége.

A helyzet súlyosságára való tekintettel a délutáni órákban nem kizárt a legmagasabb fokozatú, piros riasztás elrendelése sem.

A heves viharok tényleges számát és intenzitását ugyanakkor befolyásolhatja a jelenleg még felettünk lévő vastagabb felhőtakaró, amely azonban a következő órákban várhatóan elvékonyodik és felszakadozik, szabad utat engedve a zivatarok fejlődésének.

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