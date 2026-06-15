30 éve nem látott döntés érkezik, beleremeghetnek a globális piacok is

Valóságos szárnyalással kezdték a hetet a nemzetközi tőzsdeindexek az iráni-amerikai békemegállapodásnak köszönhetően. Amíg azonban a piacok a Hormuzi-szoros megnyitását és a SpaceX tőzsdére menetelét ünneplik, a háttérben egy olyan döntés készülődik, ami az egész ralira árnyékot vethet.
Június 16-án, kedden a befektetők figyelme Japánra szegeződik, ahol a jegybank kamatdöntése a világ egyik legfontosabb likviditási csatornájáról mondhat ítéletet. Ez a finanszírozási stratégia az elmúlt évtizedekben olcsó pénzhez juttatta a befektetőket, a közelmúltban azonban egyre kockázatosabbá vált.
Egy ilyen helyzetben különösen fontos a gazdaságpolitika iránymutatása, amely a Bank of Japan (BoJ) június 16-i kamatdöntésével komoly fordulatot vehet. Márpedig a japán események hatásai a nemzetközi piacokat is elérik, így a keddi döntés a globális pénz- és tőkepiacokra is árnyékot vethet.
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