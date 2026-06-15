34 kilométeren ejtették túszul a világgazdaságot, több mint 100 nap után vége a stressztesztnek

A globális gazdaság eddig ellenállónak bizonyult a közel-keleti háború okozta sokkhatásokkal szemben – közölte Kristalina Georgieva, a Nemzetközi Valutaalap (IMF) ügyvezető igazgatója hétfői blogbejegyzésében.
Hozzátette ugyanakkor, hogy az ellátási láncok tartós akadályozása továbbra is komoly kockázatot jelent a növekedésre.
Georgieva üdvözölte az Egyesült Államok és Irán vasárnapi keretmegállapodását, amely a konfliktus lezárását és a 34 kilométer széles, de a globális olajellátás 30 százalékát bonyolító Hormuzi-szoros újbóli megnyitását irányozza elő. Ez a megállapodás jelenti a legnagyobb áttörést a rendezés felé azóta, hogy a konfliktus februárban, az Irán elleni amerikai–izraeli légicsapásokkal elkezdődött, majd szélesebb körű regionális háborúvá eszkalálódott. A harcok több ezer áldozatot követeltek, felforgatták az energiapiacokat, és világszerte felerősítették a recessziós félelmeket.
Az IMF vezetője hangsúlyozta, hogy
bár a nyersanyagárak, az infláció és a pénzügyi feltételek egyaránt megérezték a háború hatásait, ezek a tényezők egyelőre nem utalnak a globális gazdaság lassulására.
Szavai szerint a közel-keleti háború kitörése után több mint három hónappal a világgazdaság továbbra is tartja magát.
A Valutaalap július 8-án teszi közzé frissített világgazdasági előrejelzését. Áprilisban a szervezet három forgatókönyvet vázolt fel. Ezek közül a középső, úgynevezett kedvezőtlen verzió 2026-ra 2,5 százalékos globális GDP-növekedéssel és 5,4 százalékos inflációval számolt. Bár Georgieva múlt hónapban még úgy nyilatkozott, hogy ez a pesszimistább forgatókönyv lépett életbe, legfrissebb kijelentései már arra utalnak, hogy az IMF visszatérhet az optimistább bázisforgatókönyvhöz.
Ez utóbbi csak egy rövid ideig tartó iráni konfliktussal számolt, és 2026-ra 3,1 százalékos növekedést vetített előre.
Forrás: Reuters
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