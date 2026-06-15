A forint diadalmenete: legyőzzük az inflációt, de hullák maradnak a csatatéren

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A választások óta látványosan és meglepő mértékben erősödik a forint, ami egyfelől segíti az infláció alacsony szinten tartását, másfelől komoly terhet jelent a gazdasági szereplők számára. Az erős forint teljesen új helyzetet teremtett a hazai monetáris politikában: a vártnál jóval alacsonyabb infláció és a túlzottá váló reálkamat teret nyit a jegybanki alapkamat csökkentésére. A kamatvágás megkezdése ráadásul a magyar vállalatok védelmében is sürgető: a túl erős forint és a gyors béremelkedés együttesen a reál-effektív árfolyam olyan mértékű megugrásához vezetett, ami már súlyosan rontja a hazai gazdaság nemzetközi versenyképességét, különösen azokét, amelyeknek magas a hazai hozzáadott-érték tartalma.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. Ez itt az on the other hand, a portfolio vélemény rovata. A megjelent cikkek itt olvashatók. A cikkek a szerzők véleményét tükrözik, amelyek nem feltétlenül esnek egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával. Ha hozzászólna a témához, küldje el cikkét a velemeny@portfolio.hu címre.

Hirtelen nagyot erősödött a forint

A választások másnapján a forint erőteljes erősödésbe kezdett. Az árfolyam erősödésének a ténye nem, annak mértéke azonban meglepő volt, annak ellenére, hogy ennek jele már a választást megelőzőn érzékelhető volt, ami a befektetők pozitív várakozásait tükrözte. Április második felében azután a forint/euró árfolyam 360 forint alá került, és azóta 355 forint körül ingadozik.

Az árfolyam az elmúlt hónapban 13%-kal volt erősebb, mint évvel korábban.

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Az árfolyam erősödése egyfelől örvendetes, mivel a befektetők bizalmát jelzi, mint ahogyan a 10 éves állampapírok hozamának a csökkenése is, amely a márciusi átlagos 7%-ról április végére 6% alá, majd május végére 5,3-5,4%-ra csökkent. Az az abszurd helyzet alakult tehát ki, hogy a 10 éves referenciahozamok majdnem 90 bázisponttal alacsonyabbak lettek a 6,25%-os jegybanki alapkamatnál.

Másfelől ez a helyzet súlyos dilemma elé állítja a monetáris politikát, amelynek elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása (Jegybanktörvény 3. § (1). Árfolyampolitikája deklaráltan nincs. (Jegyezzük meg: azért ebből a szerepből már többször kilépett, legutóbb 2022 szeptemberében, amikor a kamatemelési ciklus befejezésének a deklarálása után az árfolyam 420 forint fölé ugrott, amit csak a 18%-os úgynevezett „irányadó” kamat bevezetésével tudott – úgy-ahogy – orvosolni). Tény, hogy az árfolyam nem cél, azonban fontos monetáris politikai eszköz a kamatpolitikán keresztül.

Ugyanakkor, a jegybanktörvény azt is rögzítik (1. § (2), hogy:

Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja … a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának biztosítását.

A kérdés tehát az, hogy a jelenlegi helyzetben a kamatcsökkentéssel a jegybank hozzájárulhat-e a gazdasági növekedéshez az inflációs cél veszélyeztetése nélkül. Ez a cikk amellett érvel, hogy ez lehetséges, sőt, akár szükségesnek is nevezhető az a finomhangolás, amely ezt a kettős célt összeegyezteti. A jelenlegi hírek szerint az MNB-ben már hajlandóság mutatkozik az alapkamat csökkentésének megkezdésére. Ez a cikk ennek a lépésnek az alátámasztását mutatja be. Vegyük először az inflációs kilátásokat.

Meglepően alacsony infláció

2026 első 5 hónapjában az átlagos infláció 1,85% volt, jóval alacsonyabb, mint az előrejelzések várták. Ebben nem elsősorban az állami árszabályozás, azaz az árrésstop és a védett üzemanyagár játszott döntő szerepet, mivel a hó/hó árindexek is nagyon visszafogottak maradtak, amit az árrésstop nem befolyásol. Számos élelmiszer hó/hó ára már több hónapja csökken.

Most tehát viszonylag kicsi az árnyomás, a választások előtti jelentős jövedelemkiáramlás ellenére is.

A mezőgazdasági termelői árak éppen csökkenő pályán vannak, tehát hamarosan érdemes lenne kivezetni az egyébként is piactorzító árrésstopot. Ha erre mondjuk júliusban sor kerülne, számításaink szerint legfeljebb 0,4-0,5% körüli mértékben emelné az árszintet (az árrésstop alá a termékek kb. 6%-a tartozik). Sőt, ennél alacsonyabb is lehetne, amennyiben a kormány megegyezésre jutna a kereskedőkkel egyfajta önmérséklésről, annak fejében, hogy abbahagyják vagy legalábbis mérséklik a kereskedelmi láncok sanyargatását, amelyet az előző kormány egyfajta irracionális „becsípődés” miatt gyakorolt. A szintén piactorzító kiskereskedelmi különadó óvatos kivezetésére amúgyis szükség lenne, ezt az Európai Unió is sürgeti. Gyors kivezetésére nincsen mód, mivel ebből a magyar költségvetés évi 320 milliárd forintot szed be, ami rövid távon nem pótolható.

A védett üzemanyagár megszüntetése már bizonytalanabb, bár a gazdasági miniszter már kilátásba helyezte, hogy 640 forint körüli árnál már megfontolják a kivezetést. Ez nagyjából egybeesne a környékbeli országok 620-650 forintos üzemanyagáraival (kivéve Lengyelországot, ahol az üzemanyagár a magyarhoz hasonló szinten be van fagyasztva). Az üzemanyagok a fogyasztói kosárban 5,79%-ot képviselnek, egy 5-6% körüli emelés tehát 0,3%-os árszintemel­kedést okozna; tovagyűrűző hatásai pedig további 0,1-0,2%-ot.

Összegezve az infláció 2026-ban – amennyiben az árszabályozás fennmarad – 2,5% alatt lehet, bár ez azzal járna, hogy ha a kivezetésre 2027-ben kerül sor, az a jövő évi, amúgy is némileg magasabbra várt inflációt növelné. Célszerű lenne ezt a piaci anomáliát 2026-ban megoldani. Amennyiben az árszabályozás kivezetés idén megtörténik, az éves árindex akkor is 3% alatt lehet, ez viszont a jövő évi inflációt tehermentesíti, és megindulhat az infláció folyamatos csökkentése, ami a 2030-ra tervezett euróövezeti csatlakozást lehetővé teheti.

Akárhogy is történik, a jelenlegi 6,25%-os alapkamat mellett a 3% százalékpontot meghaladó reálkamat mindenképpen túlzott.

Természtesen a Hormuzi-szoros kockázat továbbra is fennáll, ennek kimenetele azonban bizonytalan, és nem ok a monetáris politika tétlenségére.

Extrém mértékű reálfelértékelődés

Fontos szempont ugyanakkor, hogy a túlzottan erős forint több csatornán keresztül is rontja a hazai vállalatok versenyképességét, különösen azokét, amelyeknek magas a hazai hozzáadott-érték tartalma. Holott ezek támogatása lenne a magyar gazdaságpolitikai fontos célja. Őket az árfolyam erősödése különösen sújtja, különös tekintettel a bérek gyors emelkedésére, amit a minimálbér jelentős, 11, illetve 7%-os kötelező emelése is alátámaszt.

2021 vége és 2026 áprilisa között az egységnyi (termékegységre eső) bérköltségeket és a nominális árfolyam hatását összevontan tükröző reál-effektív árfolyam (HU REER_ULC) majdnem 25%-kal, ezen belül az egységnyi termékre eső bérköltség (HU_RELulc) több, mint 30%-kal emelkedett.

A hazai valutában mért ULC (zöld vonal) folyamatosan emelkedett az EU-tagországokhoz képest (a relatív béremelkedés meghaladta a relatív termelékenységét), ezt azonban a forint nominális leértékelődése (narancssárga vonal) 2023 közepétől 2024 végéig ellensúlyozta: a két időpont között lényegében nem változott az ULC-alapú reálárfolyam (kék vonal). 2025 elején megállt a nominális leértékelődés, az év közepétől pedig felértékelődés kezdődött, ezáltal meredeken emelkedett az ULC-alapú reálárfolyam, vagyis

folyamatosan és jelentősen romlott a gazdaság költség-alapú nemzetközi versenyképessége.

2025 és 2026 első negyedévei között Magyarországon mintegy kb 17%-kal erősödött az ULC-alapú reálárfolyam, ami regionális partnereinkkel összehasonlítva kirívó mértékű. Ebben az időszakban Csehország azonos mutatója 5, Lengyelországé 4, Szlovákiáé nulla növekedést, Romániáé pedig csökkenést jelzett.

És ez még nem tükrözi a forint áprilisi és májusi jelentős, további erősödésének a hatását. Erről még nem áll rendelkezésre hivatalos statisztika, de becslésünk szerint a reál-effektív árfolyam 2026 májusra további 7,5%-kal emelkedett, annak feltételezése mellett, hogy nemzetközi összehasonlításban sem a nominális bérszínvonal, sem a termelékenység nem változott érdemben.

Ennek következtében a reáleffektív árfolyam májusban 32%-kal (!) magasabb lehetett, mint 2021 végén.

Ha pedig csak az elmúlt 1 év változását vesszük alapul, akkor a termékegységre eső bérköltség alapú reálárfolyam 2025 első negyedéve és 2026 májusa között 17%-kal erősödött egyetlen éven belül.

A forint erőteljes reálfelértékelődése nemcsak az exportáló vállalatok számára okoz súlyos kihívást, hanem az importnak erősen kitett ágazatok számára is, mint pl. az egyébként is versenyképességi problémákkal küzdő élelmiszeripar. Egyes feltételezések pedig akár a 340 forintos euróárfolyamot sem zárják ki, amit mindenképpen el kell kerülni, sőt, a forint árfolyamának a monetáris politikai eszközökkel, nevezetesen a jegybanki alapkamat csökkentésével az árfolyam gyengítését kellene megcéloznia.

Mit üzen a múlt?

Érdemes felidézni egy két évtizeddel ezelőtti esetet. 2001 májusában a Magyar Nemzeti Bank kiszélesítette a forint ingadozási sávját ± 2,5%-ról ± 15%-ra. A forint árfolyama egycsapásra több mint 10 %-kal erősödött. Ezzel egyidejűleg, a kormány január 1-jén a minimálbért 56,86%-kal, az előző évi bruttó 25 500 forintról 40 ezer forintra emelte.

A két lépés együttesen gyors pusztítást végzett egyes szektorokban, különösen például a textiliparban, a bérmunkában, ahol azon nyomban megindult a munkaerő leépítése.

Jó lenne ezt most elkerülni, mivel a magyar gazdaságnak a 3 éve tartó stagnálás után rendkívül nagy szüksége van a kedvező monetáris feltételek melletti növekedési esélyre. A májusi kamatdöntés ezt még nem tette meg, júniusban azonban feltétlenül szükséges lenne megindítani a kamatcsökkentési ciklust, ha nem akarjuk, hogy az infláció feletti győztes csatában túl sok vállalat essen el.

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