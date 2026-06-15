Baleset miatt áll a forgalom: teljes szélességében lezárták Budakeszi utat

Holdblog Az állami árstopok olyanok, mint a drogok - könnyű rászokni, de annál nehezebb leszokni róluk A forint erősödik, a kötvénypiac fellélegzett, a vállalkozók optimistábbak, az ország pedig eufóriában él a választások óta. De vajon valódi gazdasági fordulat kezdődött, vagy csak... Th

Kasza Elliott-tal Top 10 osztalék részvény - 2026. június Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón

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RSM Blog Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk

KonyhaKontrolling Késleltetni a FIRE-t? Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Bankmonitor Szeptember végén tényleg véget érhet a jelzáloghitelek kamatstopja Hány adósnak emelkedhet októbertől a hitelkamata? Mennyivel növekedhetnek a törlesztőrészletek? Milyen lehetőségek állnak az érintett adósok előtt? Egy társadalmi egyeztetésre bocsátott jo

Holdblog Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint? Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe