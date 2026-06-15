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Baleset miatt áll a forgalom: teljes szélességében lezárták Budakeszi utat
Gazdaság

Baleset miatt áll a forgalom: teljes szélességében lezárták Budakeszi utat

MTI
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Összeütközött két személyautó Budapest XII. kerületében, a Budakeszi úton, a Sztehlo Gábor utcánál - közölte az katasztrófavédelem az MTI-vel hétfő reggel.

A fővárosi hivatásos tűzoltókat riasztották a balesethez, amely akadályozza a forgalmat.

Az útszakaszt teljes szélességében lezárták

- írták a közleményben.

A balesetben érintett személyek állapotáról a katasztófavédelem cikkünk megjelenéséig nem közölt információkat.

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