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Balesetet szenvedett a magyar vasút igazi legendája: fának ütközött a legelső ikonikus motorvonat
Gazdaság

Balesetet szenvedett a magyar vasút igazi legendája: fának ütközött a legelső ikonikus motorvonat

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Vasárnap este a viharos időjárás miatt kidőlt fának ütközött Magyarország első, nemrégiben az eredeti külsejét visszanyerő Bzmot motorkocsija Villány közelében. A balesetben a jármű jelentősen megrongálódott, így a további sorsa egyelőre bizonytalan - írta meg az IHO.hu.

A baleset június 14-én este a 65-ös vasútvonalon történt, amikor a retró festésű, 001-es pályaszámú szerelvény Villány elhagyása után Mohács felé tartott.

A HBweb szakportál tájékoztatása szerint a kidőlt fával való ütközés komoly károkat okozott a motorkocsiban.

Ez a szerelvény hazánk legelső Bzmotja, amelyet a csehszlovák Vagonka Studénka gyártott. A könnyűszerkezetes, kéttengelyes jármű 1977 decemberében érkezett Magyarországra, majd 1978. január 19-én állt hivatalosan is a MÁV szolgálatába. Az évtizedek során több átalakításon is átesett, így például 1998 októberében új MAN-motort kapott, amellyel egy időben a Bzmot 231-es azonosítót vette fel. Ezt a jelölést 2014-ben a 117 231-es pályaszám váltotta fel, majd 2025-ben, a nosztalgikus külső helyreállításakor visszakapta az eredeti, Bzmot 001-es jelzését.

A motorkocsi hosszú pályafutása során az ország számos vasútvonalát bejárta. Szolgálatát a pécsi fűtőháznál kezdte, később Kaposvárhoz és Székesfehérvárhoz, a huszadik század végén pedig Nyíregyházához tartozott. Az ezredfordulót követően visszakerült a Dunántúlra, Szombathely térségébe. Ezt követően 2007-ben a szentesi motorgarázshoz helyezték át, 2020-tól Miskolcon állomásozott, a retró arculat visszanyerése után pedig ismét eredeti honállomásán, a Pécsi Vontatási Főnökség kötelékében teljesített szolgálatot.

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