Bekeményítenek a horvát tengerparton: ez minden strandolót érint

A horvát tengerparti közterületek kezeléséről szóló módosított jogszabályokkal összhangban Zára megye bejelentette, hogy a koncessziós strandokon a jövőben

tilos a hozzáférés korlátozása és a belépődíj szedése.

A megyében jelenleg öt olyan koncessziós szerződés van érvényben, amely még lehetővé teszi a kerítéssel elzárt strandüzemeltetést. Ezek legkésőbb két éven belül lejárnak, a megújításukra pedig már az új feltételek vonatkoznak majd.

A megyei hatóságok két koncessziós szerződést már meghosszabbítottak az új szabályok szerint, ám mindössze ötéves időtartamra. Az új megállapodások kifejezetten tiltják a kerítések felállítását és a belépődíj szedését. A rövidebb futamidő ellenére az önkormányzat a korábbinál lényegesen magasabb bevételre számít a koncessziós díjakból.

Szabályozzák a napágyakat is

A módosított szabályozás szerint a napágy- és strandeszköz-kölcsönzéssel foglalkozó üzemeltetők a kijelölt strandterület legfeljebb hatvan százalékát foglalhatják el. A fennmaradó részt teljes egészében szabadon kell hagyni a közönség számára, beleértve azokat a látogatókat is, akik saját felszereléssel, például törölközővel vagy napernyővel érkeznek. Fontos változás, hogy a koncessziós díjat ezentúl a teljes strandterület után vetik ki, nem csupán a kereskedelmi célra használt szakaszokra.

A hatósági ellenőrzések már megkezdődtek, így a felügyeleti szervek és az önkormányzatok folyamatosan figyelik az új előírások betartását. A szabályszegő üzemeltetőket pénzbírsággal sújthatják, súlyosabb esetben pedig a koncessziós joguk elvesztésével is számolniuk kell.

A döntést a helyiek és a turisták egyaránt kedvezően fogadták. Sokan hatékony megoldásként értékelik a lépést a horvát tengerpart túlzott kereskedelmi hasznosítása és a nyári zsúfoltság ellen, ami megerősíti azt az elvet, hogy a tengerpart mindenki számára hozzáférhető közjószág.

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