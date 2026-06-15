CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
  • Megjelenítés
FONTOS Megszavazták: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor
Bekeményítenek a horvát tengerparton: ez minden strandolót érint
Gazdaság

Bekeményítenek a horvát tengerparton: ez minden strandolót érint

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Zára megye új strandszabályozást vezetett be a tengerpart szabad megközelíthetőségének biztosítására, így a bekerített, belépődíjas strandszakaszok a következő két évben teljesen megszűnnek a térségben - írta a Croatia Week.

A horvát tengerparti közterületek kezeléséről szóló módosított jogszabályokkal összhangban Zára megye bejelentette, hogy a koncessziós strandokon a jövőben

tilos a hozzáférés korlátozása és a belépődíj szedése.

A megyében jelenleg öt olyan koncessziós szerződés van érvényben, amely még lehetővé teszi a kerítéssel elzárt strandüzemeltetést. Ezek legkésőbb két éven belül lejárnak, a megújításukra pedig már az új feltételek vonatkoznak majd.

A megyei hatóságok két koncessziós szerződést már meghosszabbítottak az új szabályok szerint, ám mindössze ötéves időtartamra. Az új megállapodások kifejezetten tiltják a kerítések felállítását és a belépődíj szedését. A rövidebb futamidő ellenére az önkormányzat a korábbinál lényegesen magasabb bevételre számít a koncessziós díjakból.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak a parlamentben, több fontos ügyben is dönt a parlament

Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV-vezér

Megszavazták: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor

Szabályozzák a napágyakat is

A módosított szabályozás szerint a napágy- és strandeszköz-kölcsönzéssel foglalkozó üzemeltetők a kijelölt strandterület legfeljebb hatvan százalékát foglalhatják el. A fennmaradó részt teljes egészében szabadon kell hagyni a közönség számára, beleértve azokat a látogatókat is, akik saját felszereléssel, például törölközővel vagy napernyővel érkeznek. Fontos változás, hogy a koncessziós díjat ezentúl a teljes strandterület után vetik ki, nem csupán a kereskedelmi célra használt szakaszokra.

A hatósági ellenőrzések már megkezdődtek, így a felügyeleti szervek és az önkormányzatok folyamatosan figyelik az új előírások betartását. A szabályszegő üzemeltetőket pénzbírsággal sújthatják, súlyosabb esetben pedig a koncessziós joguk elvesztésével is számolniuk kell.

A döntést a helyiek és a turisták egyaránt kedvezően fogadták. Sokan hatékony megoldásként értékelik a lépést a horvát tengerpart túlzott kereskedelmi hasznosítása és a nyári zsúfoltság ellen, ami megerősíti azt az elvet, hogy a tengerpart mindenki számára hozzáférhető közjószág.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt az euró árfolyama
Váratlan fordulat: Irán szerint Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
A forint diadalmenete: legyőzzük az inflációt, de hullák maradnak a csatatéren
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility