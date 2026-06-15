Belenyúlna a kormány a vízdíjakba Magyarországon: mutatjuk, kiknek kell többet fizetniük

A módosítás a közműves ivóvízellátás, valamint a közműves szennyvízelvezetés és -tisztítás országosan egységes nem lakossági díjait érinti, és a tervezet indoklása szerint a díjak értékállóságának megőrzését szolgálja.
Fontos kiemelni, hogy a változás nem a háztartási vízdíjakról szól.
A tervezet kifejezetten a nem lakossági felhasználókra vonatkozik, vagyis azokra, akik nem saját háztartásuk, üdülőjük, hétvégi házuk vagy garázsuk ellátására veszik igénybe a víziközmű-szolgáltatást. Ide tartoznak a cégek, vállalkozások, ipari és kereskedelmi fogyasztók, üzletek, irodák, vendéglátóhelyek, szálláshelyek, telephelyek, raktárak, gyártóüzemek, szolgáltatóegységek, valamint a különböző intézmények is. Érintettek lehetnek az állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi vagy egyéb szervezeti fenntartású intézmények is, ha az adott felhasználási hely nem lakossági besorolású.
A társasházak és lakásszövetkezetek ugyanakkor a víziközmű-szabályozásban lakossági felhasználónak minősülnek, ezért ez a díjmódosítás főszabály szerint nem őket célozza.
A tervezet alapján a közműves ivóvízellátás fogyasztással arányos díja 623 forint lenne köbméterenként.
Emellett továbbra is lenne havi alapdíj, amely a fogyasztásmérő átfolyási átmérőjétől függ:
- a legkisebb, 13 milliméteres mérő esetében az alapdíj 910 forint lenne havonta bekötésenként,
- 20 milliméteres mérőnél 2156 forint,
- 25 milliméteresnél 3367 forint,
- 40 milliméteresnél 8621 forint.
A nagyobb fogyasztóknál a fix díj ennél jóval magasabb:
- 100 milliméteres mérőnél 53 880 forint,
- 200 milliméteresnél 215 520 forint,
- 300 milliméteresnél 484 919 forint,
- 300 milliméter feletti mérőnél pedig 660 028 forint lenne havonta.
A szennyvízelvezetés és -tisztítás díja ennél magasabb lenne: a fogyasztással arányos díj 954 forint köbméterenként. Itt is megmaradna a mérőátmérőhöz kötött havi alapdíj. A legkisebb, 13 milliméteres mérőnél 1798 forint lenne az alapdíj, 20 milliméteresnél 4256 forint, 25 milliméteresnél 6651 forint, 40 milliméteresnél 17 029 forint. A nagyobb felhasználóknál a havi fix díj jelentősen emelkedik a mérőmérettel: 100 milliméteres mérőnél 106 428 forint, 200 milliméteresnél 425 715 forint, 300 milliméteresnél 957 859 forint, 300 milliméter felett pedig 1 303 751 forint lenne havonta.
A mostani díjtáblázat alapján a változás leginkább azoknál a nem lakossági felhasználóknál lehet érezhető, amelyek nagy vízfogyasztással működnek, vagy nagyobb átmérőjű fogyasztásmérővel rendelkeznek. Egy kisebb iroda, üzlet vagy szolgáltatóegység esetében a köbméterdíj emelkedése mellett a havi alapdíj is nő, de a tehernövekedés nagysága elsősorban a tényleges fogyasztástól függ. Egy vízigényesebb ipari, vendéglátóipari, szálláshely-szolgáltatási vagy intézményi felhasználónál viszont már a fogyasztással arányos díj néhány tíz forintos köbméterenkénti emelése is számottevő többletköltséget jelenthet.
A tervezet egy technikai szabályt is rögzít arra az esetre, ha a számlázás alapjául szolgáló fogyasztásmérő átmérője nem pontosan egyezik meg a táblázatban szereplő méretekkel:
ilyenkor az alapdíjnál a fogyasztásmérő átmérőjéhez legközelebb álló, kisebb alapdíjat kell figyelembe venni.
A rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lépne hatályba, vagyis a pontos alkalmazási időpont attól függ, mikor jelenik meg a végleges szabály. A társadalmi egyeztetés június 23-ig tart.
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