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Brutális pusztítást végzett a vasárnapi jégverés
Gazdaság

Brutális pusztítást végzett a vasárnapi jégverés

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A vasárnap délutáni, heves jégveréssel kísért szupercellák súlyos mezőgazdasági károkat okoztak a déli és délnyugati országrészben. A leginkább érintett települések egyike a Tolna vármegyei Závod, ahol a vihar szinte teljesen letarolta a kajszibarack-ültetvényeket és a kiskerteket - írta az Időkép.

A viharok sorát elindító első komolyabb szupercella éppen a bonyhádi járásban található Závod térségében alakult ki, ahol a gazdák kiterjedt területeken foglalkoznak gyümölcstermesztéssel. Az intenzív jégeső egyáltalán nem kímélte az ültetvényeket, a különböző méretű jégszemek ugyanis óriási pusztítást végeztek a már érésnek indult, kemény húsú termésben, így a vihar elvonulása után

alig maradt ép kajszibarack az ágakon.

A rendkívül intenzív zivatar azonban nemcsak a gyümölcsösöket tette tönkre. A barack mellett a szőlők, a kukoricatáblák és a háztáji veteményesek is áldozatul estek a hétvégi ítéletidőnek. A pusztítás mértéke alapján a település és környéke szenvedhette el az egyik legsúlyosabb csapást, hiszen a helyi kiskertek növényzete szinte teljesen megsemmisült.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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