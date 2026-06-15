Corvinus-rektor: Nem gondolom, hogy a kekva megszüntetése az én rektori mandátumom végét jelentené

Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus Egyetem rektora elismerte, hogy személyesen ő döntött az orosz dezinformációról szóló konferencia kampányidőszakból való elhalasztásáról, de visszautasította, hogy ezzel sérült volna a tudományos szabadság. A kekva-rendszerről úgy vélekedett, hogy azt nem kell feltétlenül megszüntetni, de a kormányhoz kötődő szereplőket ki kell zárni a kuratóriumokból, és az irányítási struktúrán változtatni szükséges. Az Erasmus-programból való kizárást ugyanakkor túlzott lépésnek nevezte az EU részéről. A rektor azt is leszögezte, hogy a fenntartói rendszer esetleges átalakítása szerinte nem jelentené automatikusan rektori mandátumának végét, és szükség esetén akár önként is bizalmi szavazást kérne maga ellen.

A 24.hu-val készített interjú idején éppen azt az orosz dezinformációval foglalkozó tudományos konferenciát tartották a Corvinuson, amelyet eredetileg március 19-re, az országgyűlési választás előtti időszakra terveztek, de végül elhalasztottak.

Van Pottelsberghe egyértelművé tette: személyesen ő döntött a halasztásról.

Indoklása szerint az eseménynek nemcsak tudományos, hanem a sajtótájékoztató miatt nyilvános, politikai jellege is lehetett volna, ezért a kampányidőszakban fennállt annak kockázata, hogy az egyetemet bármelyik oldalhoz politikailag elkötelezett intézményként mutatják be. Hozzátette azt is, hogy szerinte szerződéses hiányosságok is voltak: nem készültek el időben a kutatási összefoglalók és egy konferenciához kapcsolódó videó sem.

A döntésnek komoly visszhangja lett: Kirs Eszter lemondott szenátusi tagságáról, Rácz András Oroszország-kutató pedig bejelentette, hogy távozik a Corvinusról. A rektor azt mondta, sajnálja a történteket, de nem ért egyet azzal, hogy a konferencia elhalasztása sértette volna a tudományos szabadságot. Érvelése szerint nem betiltásról volt szó, hanem későbbi időpontra helyezésről, és az egyetem nem akadályozta meg Rácz Andrást abban, hogy nyilvánosan megszólaljon.

A kekvák átalakítására áttérve van Pottelsberghe elmondta, hogy szerinte az Európai Bizottság kritikája jogos abban, hogy az alapítványi egyetemek irányítását át kell alakítani. Ugyanakkor az Erasmus-programból való kizárást túlzott lépésnek tartja. "Teljesen egyetértek a bizottsággal, hogy az alapítványi egyetemek kuratóriumi vezetését át kell alakítani" – mondta.

Annak ellenére, hogy az ilyen modellben működő egyetemek kitiltása az Erasmus-programból szerintem egy túl radikális politikai válasz volt az EU részéről, nem beszélve arról, hogy azokat érintette, akiknek semmi közük ehhez az egészhez. A kormányhoz kötődő embereket azonban valóban ki kell zárni a kuratóriumokból

– tette hozzá.

A rektor szerint a kekva-rendszert nem feltétlenül kell megszüntetni, de az irányításán változtatni kell. Tisztázni kellene például, kiket és milyen eljárásban lehet kinevezni a kuratóriumokba, hány tagból álljanak ezek a testületek, meddig tartson a mandátumuk, és ki jelölhesse őket. Van Pottelsberghe szerint sem jó megoldás az élethosszig tartó kuratóriumi tagság, és fontos lenne, hogy az egyetemi fenntartó testületekben ne üljenek kormányhoz kötődő szereplők. Nemzetközi példaként Hollandiát említette, ahol bizonyos alapítványi egyetemek kuratóriumi tagjait az oktatási minisztérium nevezi ki.

Amióta én vagyok a rektor, nincs kormányzati tisztséget betöltő tagja az egyetemet fenntartó testületnek

– hangsúlyozta.

A Corvinus helyzetével kapcsolatban igyekezte aláhúzni, hogy az alapítványi fenntartó pénzügyi és stratégiai ügyekben játszhat szerepet, de az akadémiai kérdésekben a rektornak, a szenátusnak és az egyetem szakmai testületeinek kell dönteniük. "Külső szereplőknek semmi esetben sincs felhatalmazásuk arra, hogy befolyásolják az egyetem akadémiai közösségével kapcsolatos döntéseket."

Van Pottelsberghe arról is beszélt, hogy a Corvinus nem tekinthető a leggazdagabb magyar egyetemnek.

A jelenlegi éves büdzsé alapján szerinte az intézmény "nem a legtehetősebb, de nem is a legrosszabb anyagi helyzetű egyetem", nagyjából a harmadik-negyedik helyen áll abban, mennyi pénzt tud egy hallgatóra fordítani. A rektor szerint a kekva-rendszer átalakításáról szóló vitában nemcsak az irányítási szerkezet fontos, hanem az is, milyen szerepet szán az állam a magyar egyetemeknek, és mennyi forrást biztosít számukra.

A kormánnyal való kapcsolatokról elmondta, hogy Katz Sándor felsőoktatásért felelős államtitkárral a kekvákról még nem egyeztetett, de a Corvinus akkreditációs folyamatáról már tájékoztatta. Azt is elmondta, hogy a Rektori Konferencia tervezi felvenni a kapcsolatot az államtitkárral, és úgy tudja, több rektornak személyesen is lesz lehetősége találkozni vele — reméli, hogy ő is köztük lesz. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterrel kapcsolatban egyelőre annyit tudni, hogy a kekvák 2027 augusztus végéig maradnak, a minisztérium pedig addig vizsgálja a lehetséges megoldásokat, és a bejelentések szerint egyeztetni fognak a rektorokkal.

Az interjú végén a rektor arról is beszélt, mi történne vele, ha a kekva-rendszer megszűnne. Van Pottelsberghe 2024 augusztusában vette át a Corvinus vezetését, mandátuma négy évre szól. Szerinte a fenntartói rendszer átalakítása önmagában nem jelentené azt, hogy távoznia kellene. Mint mondta, bár jogilag a kuratórium a munkáltatója, a szenátus is rektornak választotta, méghozzá 98 százalékos támogatással.

Nem gondolom, hogy kekva megszüntetése az én rektori mandátumom végét jelentené

– fogalmazott, hozzátéve: ha megváltozik a rendszer, akár önként is bizalmi szavazást kérne maga ellen.

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