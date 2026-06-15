Csődbe ment üzem miatt került veszélybe a kedvenc tengerparti járat, de megérkezett a mentőöv

Bérelt vagonokkal ugyan, de az idei nyári szezonban is elindul a Budapest és Split közötti Adria InterCity. Bár a Dunakeszi Járműjavító csődje miatt korábban veszélybe került a közvetlen éjszakai járat indítása, a minisztérium és a vasúttársaság végül elhárította a járműhiányt, így júliustól októberig biztosított marad az összeköttetés a horvát tengerparttal - írja Vitézy Dávid a Facebookon.

Vitézy Dávid közlekedési miniszter tájékoztatása szerint a korábbi években sikeresen működő szolgáltatás azért ütközött akadályokba, mert a járat elindításához szükséges, megszokott légkondicionált hálókocsik bent ragadtak a csődbe ment javítóüzemben.

A helyzetet az elmúlt hetekben a MÁV-val közösen rendezték, a kieső szerelvényeket pedig bérléssel pótolják.

A tengerparti járat július 3. és október 2. között közlekedik majd. Az éjszakai utazás során a kikapcsolódni vágyók az igényeiknek megfelelően fekvőhelyes vagy hálókocsis elhelyezés közül választhatnak.

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