Donald Trump szerint már elindultak az olajtankerek, az adatok pont nem ezt igazolják

Az Egyesült Államok és Irán keretmegállapodást kötött a Hormuzi-szoros újranyitásáról, amelyen a világ kőolaj- és LNG-ellátásának mintegy egyötöde halad át. A hír hatására az olajárak hétfőn öt százalékkal estek, ám a hajókövetési adatok egyelőre nem mutatnak érdemi forgalomnövekedést: tucatnyi tanker várakozik a szoros két oldalán. A nemzetközi hajózási szervezetek és vállalatok óvatosak, mivel a tengeri aknák jelentette veszély, a biztosítási kérdések és a korábbi kudarcba fulladt fegyverszünetek miatt a forgalom újraindítása hetekbe telhet. Szakértők szerint a konfliktus előtti szállítási volumen elérése legkorábban 2027-re várható.

Az Egyesült Államok és Irán keretmegállapodást kötött a Hormuzi-szoros újranyitásáról, ám az ázsiai és európai hajózási szereplők egyelőre óvatosak, mivel a forgalom újraindítása hetekbe is beletelhet, és a folyamat csak a biztonság teljes szavatolása után indulhat meg érdemben – számolt be a Reuters.

Az amerikai és az iráni tisztségviselők pénteken írhatják alá az egyetértési nyilatkozatot a háború lezárásáról és a szoros megnyitásáról.

A világpiaci olajárak hétfőn mintegy öt százalékkal estek a hír hatására.

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Donald Trump a Truth Social platformon arról posztolt, hogy az olajjal megrakott hajók már elindultak a szoros déli "autópályáján", amely szerinte teljesen biztonságos.

A hajókövetési adatok azonban hétfőn nem mutattak jelentős tartályhajó-forgalmat – egyetlen LNG-szállító kivételével –, miközben tucatnyi tanker várakozott a szoros két oldalán.

Egyes hajók ugyanakkor már hetekkel ezelőtt elkezdtek szállítmányokat mozgatni az ománi partok mentén, kikapcsolt helymeghatározóval és az amerikai haditengerészet támogatásával.

A február 28-án amerikai–izraeli csapásokkal kirobbant iráni háború gyakorlatilag teljesen megbénította a forgalmat azon az útvonalon, amelyen a világ kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-ellátásának nagyjából egyötöde halad át, az olyan nyersanyagok mellett, mint az alumínium vagy a karbamid. Hétfőn az egyetlen észlelhető szállítmány az indiai Petronet Disha nevű LNG-szállító volt, amely még március elején vett fel rakományt a katari Rasz Laffan kikötőjében, és azóta a szoros nyugati oldalán vesztegelt. A hajó a tervek szerint június 18-án érkezik meg az indiai Dahedzs termináljára.

A BIMCO nemzetközi hajózási szervezet továbbra is rendkívül kockázatosnak tartja a szoroson való áthaladást, kiemelve, hogy a tengeri aknák jelentik a fő veszélyforrást.

Jakob Larsen, a szervezet biztonsági igazgatója hangsúlyozta, hogy a hajótulajdonosoknak nemcsak az engedélyek meglétéről kell meggyőződniük, hanem a biztonsági feltételek tényleges teljesüléséről is.

A hajózási vállalatok és szakmai szövetségek visszafogott optimizmussal reagáltak a fejleményekre. Az olasz Assarmatori elnöke, Stefano Messina arra figyelmeztetett, hogy az elmúlt hónapokban már több alkalommal is hirdettek fegyverszünetet, ám ezeket sosem követték valós lépések. A japán hajótulajdonosok szövetsége szintén konkrétabb információkra vár, míg a legnagyobb japán hajózási társaság, a Nippon Júszen a helyzet mielőbbi normalizálódásában bízik. A német VDR hajózási szövetség szintén óvatosan nyilatkozott, a dán Maersk pedig egyelőre nem módosít a közel-keleti műveletein.

A Kpler hajókövetési adatai szerint június 15-én mintegy 155 tartályhajó tartózkodott a Perzsa-öböl térségében, ami csökkenést jelent a május végi 201-es számhoz képest.

Az Oil Brokerage elemzőcég ezzel szemben 215 tankert tart nyilván, és úgy véli, hogy a szabad hajózás biztosítása után nyolc-tíz nap alatt feloldható lenne a torlódás. Az ICIS globális energiapiaci szakértője, David Jorbenaze ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az érdemi forgalom megindulásához hetekig tartó aknamentesítésre és a biztosítási díjak normalizálódására van szükség, a konfliktus előtti szállítási volumen elérése pedig reálisan legkorábban 2027-re tehető.

Forrás: Reuters

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