Egyetlen hajóra figyel az egész világ, a globális gazdaság múlhat rajta

Egy amerikai szankciók alatt álló, iráni olajszállításban érintett szupertanker, a Tejas tart a Perzsa-öböl felé bekapcsolt jeladóval, ami az első ilyen eset az amerikai–iráni ideiglenes megállapodás óta. A hajó megjelenése próbára teheti az április közepe óta fennálló amerikai tengeri blokádot. Donald Trump szerint a Hormuzi-szoros már részben nyitva van, és péntekre teljesen megnyílhat. Az iráni hajózást célzó korlátozások ugyanakkor június 19-ig, az ideiglenes megállapodás hatálybalépéséig hivatalosan érvényben maradnak.

Egy amerikai szankciók alatt álló, iráni olajszállításban érintett szupertanker a Perzsa-öböl felé tart, ezzel pedig tesztelheti az április közepe óta érvényben lévő amerikai tengeri blokádot – számolt be a Bloomberg.

A Tejas nevű hajót hétfőn az Ománi-öböl közelében észlelték, bekapcsolt jeladóval, ami különösen figyelemre méltó, mivel a szankcionált hajók többsége eddig kikapcsolt transzponderrel közlekedett. A hajó merülése alapján a tanker jelenleg üresen halad.

A lap szerint ez az első megfigyelt eset, hogy egy szankcionált hajó aktív helyzetjelzéssel közelíti meg a térséget azóta, hogy az Egyesült Államok és Irán ideiglenes megállapodást kötött a Hormuzi-szoros újranyitásáról. Donald Trump amerikai elnök hétfőn azt mondta, hogy a szoros már részben nyitva van, péntekre pedig teljesen megnyílhat. A szankcionált tankerek esetleges visszatérése ezért fontos jelzés lehet arról, hogy enyhülhetnek-e a térségben az iráni hajózással szembeni korlátozások.

A Joint Maritime Information Center ugyanakkor külön jelezte, hogy az iráni hajózást célzó intézkedések június 19-ig, vagyis az ideiglenes megállapodás hatálybalépéséig érvényben maradnak.

A blokád korábban több Iránhoz köthető hajót is irányváltásra kényszerített, az amerikai haditengerészet pedig olyan hajókat is megállított, amelyek nem követték az utasításokat. Közben egy másik, Iránhoz köthető tanker, a Rich Starry is újra feltűnt az Ománi-öbölben, miután a blokád elején az amerikai erők visszafordították a Perzsa-öböl felé.

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