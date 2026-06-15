Egyetlen hírre vártak a befektetők, de csendben egy másik húzhatja el a piacokat

Az iráni háború lezárásával kapcsolatos fejlemények határozhatják meg a hét kereskedési irányát: a vasárnap éjszakai események alapján létrejött egy megállapodás a felek között, amely tartalmazza a nukleáris program befagyasztását, a Hormuzi-szoros újranyitását és az olajszankciók enyhítését. A forint négy és fél éves csúcsa közelébe erősödött az euróval szemben. A héten a Federal Reserve kamatdöntése lesz a legfontosabb esemény, de a befektetőknek továbbra is a közel-keleti tárgyalások alakulását érdemes szorosan követniük.

A makroadatok mellett továbbra is a közel-keleti hírekre figyelhetnek leginkább a befektetők, főleg azok után, hogy a vasárnap éjszakai események abba az irányba mutatnak, hogy létrejött a megállapodás.

A kiszivárgott amerikai–iráni megállapodástervezet vasárnapi változata a nukleáris program befagyasztása mellett a Hormuzi-szoros újranyitásáról, az amerikai tengeri blokád feloldásáról, az olajszankciók ideiglenes enyhítéséről és 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni eszköz felszabadításáról is szólna.

Donald Trump amerikai elnök egyenesen azt üzente: megnyílik a Hormuzi-szoros és felszólította a kereskedelmi hajókat, hogy indítsák be a tevékenységüket.