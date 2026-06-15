Egyetlen hírre vártak a befektetők, de csendben egy másik húzhatja el a piacokat

A makroadatok mellett továbbra is a közel-keleti hírekre figyelhetnek leginkább a befektetők, főleg azok után, hogy a vasárnap éjszakai események abba az irányba mutatnak, hogy létrejött a megállapodás.
A kiszivárgott amerikai–iráni megállapodástervezet vasárnapi változata a nukleáris program befagyasztása mellett a Hormuzi-szoros újranyitásáról, az amerikai tengeri blokád feloldásáról, az olajszankciók ideiglenes enyhítéséről és 25 milliárd dollárnyi befagyasztott iráni eszköz felszabadításáról is szólna.
Donald Trump amerikai elnök egyenesen azt üzente: megnyílik a Hormuzi-szoros és felszólította a kereskedelmi hajókat, hogy indítsák be a tevékenységüket.
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