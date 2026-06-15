Emelik az apaszabadság időtartamát: itt vannak a részletek

A kormány három hétre emeli az apaszabadságot – jelentette be Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Parlamentben, válaszul Novák Előd kérdésére. A kabinet emellett összehangolná az apaszabadságot a CSED-del és a szülői szabadsággal, hogy a családok rugalmasan dönthessenek az otthon maradó szülő személyéről. Jelenleg Magyarországon az apák 10 munkanap szabadságra jogosultak a gyermek születését követően, amelyet legfeljebb két részletben vehetnek igénybe.

A kormány 3 hétre emeli az apaszabadságot

- erről beszélt Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter ma a Parlamentben. A téma azért került szóba, mert Novák Előd arról kérdezte a minisztert, hogy "meddig leszünk még sereghajtók" ebben a kértédben.

Kátai Facebook-bejegyzésében azt írja: a Kormány álláspontja az apák szerepéről világos: minden lehetséges eszközzel támogatni kell azt, hogy az apák gyermekük születését követően ténylegesen jelen lehessenek a családjuk életében.

További segítségként összehangolják az apaszabadságot a CSED-del és a szülői szabadsággal, hogy a családok rugalmasan dönthessenek arról, mikor melyik szülő marad otthon a gyerekkel.

Ma Magyarországon az apasági szabadság főszabály szerint 10 munkanap, amelyet az apa a gyermek születésétől — örökbefogadás esetén a határozat véglegessé válásától — számított 4. hónap végéig, legfeljebb két részletben vehet igénybe a saját kérésének megfelelő időpontban.

Az első 5 munkanapra teljes távolléti díj, a további 5 munkanapra a távolléti díj 40%-a jár.

Ikrek esetén is összesen 10 munkanap jár, és a szabadság akkor is megilleti az apát, ha a gyermek halva születik vagy meghal; az apasági szabadság ideje alatt a munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a munkaviszonyt, a szabadságot pedig célszerű írásban kérni a munkáltatótól.

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