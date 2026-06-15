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Ennyi volt: nem indul újra az MKKP társelnökségért Kovács Gergely
Gazdaság

Ennyi volt: nem indul újra az MKKP társelnökségért Kovács Gergely

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Kovács Gergely nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöki posztjáért a szeptemberi tisztújításon. A XII. kerület polgármestere a jövőben a helyi feladataira kíván koncentrálni, mivel az elmúlt hónapok konfliktusai, a tavaszi választási kudarc, valamint az abból adódó, kifizethetetlennek tűnő állami tartozás miatt megelégelte az országos politizálást - közölte a Magyar Hang.

Kovács a Magyar Hangnak adott interjújában kifejtette, hogy a polgármesteri teendők mellett már nincs kellő ideje a párt irányítására. A visszalépésében jelentős szerepet játszott az is, hogy a kampányidőszak támadásai során "sokan méltatlanul vonták kétségbe az MKKP húszéves munkáját".

Elismerte, hogy több stratégiai hibát is vétettek,

például tévesen feltételezték, hogy maradt még érdemi bázisa azoknak a választóknak, akik nem valamelyik politikai oldal ellen, hanem egy konkrét szereplőre szeretnének szavazni, ráadásul az üzenetük sem volt elég figyelemfelkeltő.

A párt helyzetét súlyosbítja a tavaszi országgyűlési választásokon elért egy százalék alatti eredmény, ami miatt összesen 643 millió forintnyi állami támogatást kellene visszafizetniük. Bár az adománygyűjtésből eddig valamivel több mint 151 millió forint folyt be,

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a leköszönő társelnök szerint a teljes összeg előteremtésére aligha van reális esély.

Az MKKP ezért megpróbálja bíróságon megtámadni a Magyar Államkincstár visszafizetésre kötelező határozatát. Bár azt nem vitatják, hogy a hatályos szabályok alapján fennáll a visszafizetési kötelezettségük, meggyőződésük szerint az eljárás során szabálytalanságok történtek. Kovács Gergely emellett azt is kifogásolta, hogy korábban még kamupártokkal szemben a hatóságok sosem alkalmazták ilyen szigorúan a jogszabályokat.

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Címlapkép forrása: Facebook/Kovács Gergely

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