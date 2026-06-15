ÉLŐ  
ESP
Spanyolország 0 0 Zöld-foki Köztársaság
CPV
H csoport
  • Megjelenítés
Fontos módosítást tervez a kormány a fogyasztóvédelmi viták legfontosabb fórumánál
Gazdaság

Fontos módosítást tervez a kormány a fogyasztóvédelmi viták legfontosabb fórumánál

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Módosítaná a békéltető testületi elnökök és tagok alapvizsgájának szabályait a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tervezet szerint a vizsgabizottságokba bekerülhetne a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője is, erősítve a fogyasztóvédelmi hatósági jelenlétet. A vizsgáztatói díj a jelenlegi 4000 forintról 6000 forintra emelkedne, emellett egyszerűsödnének a vizsgára jelentkezés adminisztratív feltételei. A cél az erősebb fogyasztóvédelmi hatósági jelenlét biztosítása a fogyasztók vitás ügyeinél.

Módosítaná a kormány a békéltető testületi elnökök és tagok kiválasztásához, képzéséhez és alapvizsgájához kapcsolódó szabályokat – derül ki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetéből.

A békéltető testületek a fogyasztói jogviták alternatív, peren kívüli rendezésében játszanak szerepet, amelyekhez a fogyasztók fordulhatnak, ha például egy termék, szolgáltatás, jótállási vita, online vásárlás vagy más fogyasztói panasz miatt nem tudnak megegyezni egy vállalkozással. A mostani tervezet azonban nem magát a fogyasztói panaszeljárást alakítja át, hanem annak intézményi hátterét érinti: azt, hogy kik és milyen vizsgarendszer után láthatnak el békéltető testületi elnöki vagy tagsági feladatot.

Közvetlenül azokra vonatkozik, akik békéltető testületi elnöki vagy tagsági feladatot látnak el, illetve ilyen feladatra készülnek, és ehhez békéltető testületi alapvizsgát kell tenniük.

Érinti továbbá a vizsgabizottságokban részt vevő intézményeket és képviselőiket:

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak, több fontos ügyben is dönt a parlament

Orbán Viktor: "Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot"

Nagy átalakítás jön az egészségügyben és a gyógyszereknél, szűk keresztmetszet marad a pénz – az új államtitkár beszélt a célokról

  • a fogyasztóvédelemért felelős minisztériumot,
  • a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot,
  • a fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat,
  • valamint az egyetemek jogi karait.

A tervezet egyik legfontosabb változtatása, hogy a békéltető testületi alapvizsga vizsgabizottságába a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője is bekerülhetne. A vizsgabizottság továbbra is három főből állna, de a szabályozás pontosabban meghatározná, hogy milyen intézményi körből kell összeállítani. A bizottságban részt venne a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium vagy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője, a fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal képviselője, valamint valamely egyetem jogi karának kijelölt képviselője.

A módosítás ezzel szélesítené az alapvizsgák lebonyolításába bevonható szakmai-intézményi kört. A tervezet indoklása szerint erre azért van szükség, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági oldal képviselői is közvetlenül részt vehessenek a vizsgabizottságok munkájában.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a békéltető testületi tagok és elnökök képzéséhez, vizsgáztatásához kapcsolódó rendszerben erősebb fogyasztóvédelmi hatósági jelenlét jelenhet meg.

A rendelettervezet a vizsgáztatói díjakat a jelenlegi 4000 forintos összeg helyett 6000 forintos rögzítené. A tervezet célként említi a vizsgáztatói díjak egységesítését, vagyis nem általános fogyasztói díjemelésről, hanem a vizsgabizottsági munkához kapcsolódó díjazási szabály módosításáról van szó.

A tervezet harmadik fő célja a békéltető testületi alapvizsgára jelentkezés adminisztrációs terheinek csökkentése, amely már inkább technikai jellegű módosítás.

Kapcsolódó cikkünk

Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak, több fontos ügyben is dönt a parlament

Új szabályok és plusz fizetnivaló vár a magyar energiaszolgáltatókra

Belenyúlna a kormány a vízdíjakba Magyarországon: mutatjuk, kiknek kell többet fizetniük

Több száz hazai cég kerülhet nehéz helyzetbe, tízmilliárdok ragadtak bent az államnál

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt az euró árfolyama
Váratlan fordulat: Irán szerint Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
Belenyúlna a kormány a vízdíjakba Magyarországon: mutatjuk, kiknek kell többet fizetniük
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility