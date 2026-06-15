Fontos módosítást tervez a kormány a fogyasztóvédelmi viták legfontosabb fórumánál

Módosítaná a békéltető testületi elnökök és tagok alapvizsgájának szabályait a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tervezet szerint a vizsgabizottságokba bekerülhetne a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője is, erősítve a fogyasztóvédelmi hatósági jelenlétet. A vizsgáztatói díj a jelenlegi 4000 forintról 6000 forintra emelkedne, emellett egyszerűsödnének a vizsgára jelentkezés adminisztratív feltételei. A cél az erősebb fogyasztóvédelmi hatósági jelenlét biztosítása a fogyasztók vitás ügyeinél.

Módosítaná a kormány a békéltető testületi elnökök és tagok kiválasztásához, képzéséhez és alapvizsgájához kapcsolódó szabályokat – derül ki a Gazdasági és Energetikai Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetéből.

A békéltető testületek a fogyasztói jogviták alternatív, peren kívüli rendezésében játszanak szerepet, amelyekhez a fogyasztók fordulhatnak, ha például egy termék, szolgáltatás, jótállási vita, online vásárlás vagy más fogyasztói panasz miatt nem tudnak megegyezni egy vállalkozással. A mostani tervezet azonban nem magát a fogyasztói panaszeljárást alakítja át, hanem annak intézményi hátterét érinti: azt, hogy kik és milyen vizsgarendszer után láthatnak el békéltető testületi elnöki vagy tagsági feladatot.

Közvetlenül azokra vonatkozik, akik békéltető testületi elnöki vagy tagsági feladatot látnak el, illetve ilyen feladatra készülnek, és ehhez békéltető testületi alapvizsgát kell tenniük.

Érinti továbbá a vizsgabizottságokban részt vevő intézményeket és képviselőiket:

a fogyasztóvédelemért felelős minisztériumot,

a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóságot,

a fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi és vármegyei kormányhivatalokat,

valamint az egyetemek jogi karait.

A tervezet egyik legfontosabb változtatása, hogy a békéltető testületi alapvizsga vizsgabizottságába a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője is bekerülhetne. A vizsgabizottság továbbra is három főből állna, de a szabályozás pontosabban meghatározná, hogy milyen intézményi körből kell összeállítani. A bizottságban részt venne a fogyasztóvédelemért felelős minisztérium vagy a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője, a fogyasztóvédelmi feladatkörben eljáró fővárosi vagy vármegyei kormányhivatal képviselője, valamint valamely egyetem jogi karának kijelölt képviselője.

A módosítás ezzel szélesítené az alapvizsgák lebonyolításába bevonható szakmai-intézményi kört. A tervezet indoklása szerint erre azért van szükség, hogy a fogyasztóvédelmi hatósági oldal képviselői is közvetlenül részt vehessenek a vizsgabizottságok munkájában.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a békéltető testületi tagok és elnökök képzéséhez, vizsgáztatásához kapcsolódó rendszerben erősebb fogyasztóvédelmi hatósági jelenlét jelenhet meg.

A rendelettervezet a vizsgáztatói díjakat a jelenlegi 4000 forintos összeg helyett 6000 forintos rögzítené. A tervezet célként említi a vizsgáztatói díjak egységesítését, vagyis nem általános fogyasztói díjemelésről, hanem a vizsgabizottsági munkához kapcsolódó díjazási szabály módosításáról van szó.

A tervezet harmadik fő célja a békéltető testületi alapvizsgára jelentkezés adminisztrációs terheinek csökkentése, amely már inkább technikai jellegű módosítás.

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