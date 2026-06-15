Függőlegesen csapódott a földbe egy ejtőernyősöket szállító kisrepülőgép Missouriban

A magánrepülőgép a Kansas Citytől mintegy száz kilométerre délre fekvő kisváros repülőteréről, a Butler Memorial Airportról szállt fel.
A fedélzeten tartózkodó tizenegy ejtőernyős és a pilóta közül senki sem élte túl a szerencsétlenséget.
A gépet a Skydive Kansas City nevű cég üzemeltette.
A baleset egyik szemtanúja, Bailey Reed elmondta, hogy a repülőgép szinte függőlegesen, hatalmas sebességgel csapódott a földbe. A CBS News hírcsatornának nyilatkozó szemtanú felidézte, hogy a becsapódáskor a talaj és a környező fák szinte felrobbantak, majd az egész környék lángba borult. Reed hozzátette, hogy a gépen ülőknek esélyük sem volt kinyitni az ejtőernyőiket, mivel a repülőgép túl alacsonyan járt, és az események rendkívül gyorsan zajlottak le.
A tragédiát a helyszínen követték végig a hozzátartozók is, akik azért érkeztek a repülőtérre, hogy szeretteiknek szurkoljanak. Chad Anderson, Bates megye seriffje úgy fogalmazott, mélyen együttéreznek a gyászolókkal, és nincsenek szavak, amelyek enyhíthetnék a fájdalmukat.
Az ügyben a Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NTSB) indított vizsgálatot. Robert Sumwalt, a szervezet korábbi elnöke kifejtette, hogy a nyomozás során elsősorban a repülőgép és a hajtómű műszaki állapotát ellenőrzik majd. Emellett górcső alá veszik a pilóta felkészültségét, valamint azt is, hogy a Szövetségi Légügyi Hatóság (FAA) megfelelően felügyelte-e az üzemeltető tevékenységét. Sumwalt rámutatott, hogy mivel sportcélú ejtőernyőzésről és nem menetrend szerinti kereskedelmi repülésről van szó, az FAA-nak gyakran nincs elegendő kapacitása az ilyen kis méretű szolgáltatók ellenőrzésére.
A butleri repülőtéren nem működik irányítótorony, ezért a pilóta nem állt kapcsolatban légiforgalmi irányítással.
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