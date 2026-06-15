Gyökeres változás jön a magyar egyetemeken, már tárgyalnak

Megkezdődtek az egyeztetések a magyar felsőoktatás alapítványi fenntartási rendszerének átalakításáról – jelentette be Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter. A tárcavezető Katz Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen tárgyalt a rektorokkal a modellváltó egyetemek közérdekű vagyonkezelő alapítványainak jövőjéről. A kormányzat célja a jelenlegi konstrukció kivezetése, az intézményi önállóság erősítése, egyúttal az uniós elvárásoknak való megfelelés. Az átalakítás révén a magyar egyetemek ismét teljes jogú szereplőként kapcsolódhatnak be az európai oktatási és kutatási együttműködésekbe, így a hallgatók és kutatók újra hozzáférhetnek az Erasmus- és Horizon-programokhoz.

Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter Facebook-bejegyzése szerint megkezdődtek az egyeztetések a magyar felsőoktatás alapítványi fenntartási rendszerének átalakításáról. A tárcavezető szerint a változtatások egyszerre felelnek meg az európai uniós elvárásoknak és a kormány oktatáspolitikai célkitűzéseinek.

A miniszter Katz Sándor felsőoktatási államtitkárral közösen tárgyalt a rektorokkal a modellváltó egyetemeket működtető közérdekű vagyonkezelő alapítványok rendszerének jövőjéről. A megbeszélések egyik központi témája az volt,

hogyan lehet kivezetni a jelenlegi konstrukciót, miközben erősödik az intézmények önállósága.

Egyetemi autonómia

A találkozón a felsőoktatási intézmények vezetői számos kérdést és szakmai javaslatot fogalmaztak meg. A minisztérium szerint a következő időszakban folyamatos konzultációk várhatók az egyetemi szereplőkkel, és a döntések ezekre az egyeztetésekre épülnek majd.

A kormányzat célja olyan működési modell kialakítása, amely nagyobb intézményi önállóságot biztosít, miközben átláthatóbb és szakmai alapokon nyugvó irányítást tesz lehetővé.

Uniós kapcsolatok

A tervezett átalakítások egyik fontos következménye lehet, hogy a magyar felsőoktatási intézmények ismét teljes jogú szereplőként kapcsolódhatnak be az európai oktatási és kutatási együttműködésekbe. A tárca szerint a cél az, hogy az egyetemek újra szorosabban kapcsolódjanak az európai felsőoktatási és tudományos térhez.

A változások nyomán a magyar hallgatók, oktatók és kutatók ismét teljes körű hozzáférést kaphatnak az

Erasmus és a Horizon programokhoz, valamint az ezekhez kapcsolódó nemzetközi partnerségekhez és forrásokhoz.

Az oktatási tárca álláspontja szerint ez jelentősen bővítheti a magyar felsőoktatás nemzetközi lehetőségeit a következő években, írta Lannert Judit.

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