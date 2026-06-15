Ha nem nőnek meg a magyar cégek, itthon verik meg őket a csehek és a lengyelek

Az új kormánytól sokan a közel négy éve stagnáló magyar gazdaság újraindítását várják. Békés Gábor, a CEU és a KRTK közgazdász kutatója szerint már a kiszámíthatatlanság és a járadékvadász magatartás megszűnése is komoly lökést adhat, mivel rengeteg elfojtott energia van a gazdaságban. A szakértő a regionális terjeszkedést tartja a hazai vállalatok leglogikusabb kitörési pontjának, figyelmeztetetve, hogy ha a magyar cégek nem nőnek meg időben, a cseh, lengyel és román versenytársak itthon fogják legyőzni őket. Az interjúban szó esik a mesterséges intelligencia vállalati alkalmazásáról is: Békés szerint az AI inkább növelni fogja a különbségeket, mert azok az országok profitálnak belőle, amelyekben jó az oktatás és van kísérletezési hajlam.

Budapest Economic Forum 2026 Átalakulóban a magyar gazdaságpolitika, a választások után gyökeresen változhatnak meg a körülmények és a célok. Merre tart a magyar kormány és mivel néz szembe a nemzetközi környezetben? Ez lesz a Portfolio idei kiemelt gazdaságpolitikai konferenciájának legfontosabb témája.

Új kormány alakult, amitől többek között a közel négy éve elakadt gazdasági növekedés újraindítását várják. Szerinted milyen esélyekkel fut neki a kormány a kihívásnak?

Bizakodással nézem a fejleményeket. Egy új kormánynak érdemes először végiggondolnia, mit folytasson, mibe kezdjen bele és mit hagyjon abba. Ez minden nagyobb változásnál hasznos.

Szerintem az már önmagában nagy eredmény lesz, hogy abbamarad egy csomó dolog, ami eddig rossz volt – minden óriási innováció nélkül.

Ha csak a rengeteg erőszakos üzleti beavatkozás és értelmetlen pénzköltés befejeződik, már sokkal előbbre juthatunk.

Van egy kettős értelmezése a gyenge magyar gazdasági teljesítménynek. Egyesek a kifutott növekedési modellt és a rossz nemzetközi környezetet okolják, mások a hazai intézményi problémákat. Ezek az egyszerű diagnózisok eltérő választ sugallnak azt illetően, hogy mennyire javítható a helyzet. Szerinted mi gyorsíthatja a gazdaságot?

A bizonytalanság csökkentése. Hadd hozzak erre egy személyes példát. Bécsben tanítok a CEU-n, hetente három napra utazom oda, és a vonat hivatalosan 2 óra 40 perc menetidővel közlekedik. A bizonytalanság azt jelenti, hogy havonta egyszer-kétszer jelentős, akár egy órát is meghaladó késés van. Ez nem csak azt jelenti, hogy a menetidő átlagosan 20 perccel hosszabb – ezzel még lehetne kalkulálni –, hanem azt is, hogy a kiszámíthatatlanság miatt kénytelen vagyok már a tanítás előtti napon kimenni. A vállalkozások és háztartások számára ugyanilyen extra ráfordítást jelent, hogy folyamatosan alkalmazkodniuk kell ahhoz, hogy időnként rossz dolgok történnek: különadók, éjjel megjelenő jogszabályok, piactorzító támogatások. Vagy olyan reális veszély, mint hogy mi történik, ha az uniós RRF-alap és az Erasmus program után a schengeni övezetből is kizárják Magyarországot. Rengeteg elfojtott energia van a gazdaságban, ami felszabadulhat, ha nem kell ezeken aggódni. Ha nem kell mindig sokféle rossz forgatókönyvre készülni, vagy éppen a külföldi partnereknek magyarázkodni, az hosszabb távú, hatékonyabb tervezést tesz lehetővé.

Ez segíthet abban, hogy csökkenjen a lemaradásunk a régiós termelékenységi versenyben?

A vállalati környezeti faktorok nagy része egyáltalán nem országspecifikus, és éppen ezért fájó, hogy lemaradtunk a régió többi országához képest. A pénzügyi válság és a Covid közötti időszak világgazdasági boomja sokáig elfedte a problémát, de a hazai versenyben hosszabb ideje nem tudnak tömegével kitermelődni európai szinten is látható méretű cégek. Magyarországon 2023-24-es adatok szerint 30 olyan magyar tulajdonú, nem tőzsdei vállalat van, amelynek árbevétele meghaladja a 100 milliárd forintot. Ez kevés – és itt még csak nem is nemzetközi szinten jelentős méretről beszélünk. És ami még inkább figyelmeztető: ezekből csak öt alakult az elmúlt 10 évben.

Fotó: Mudra László

Érezhető a lemaradás a régióhoz képest. A kedves olvasó is találkozhat például a kiskereskedelemben sikeres cseh (pl. Alza, Packeta) és lengyel (pl. Allegro) cégekkel. A tízmilliárd dollárra értékelt ElevenLabs az Nvidiával működik együtt a hangtechnológia területén, és Jensen Huanggal csinálnak promókat – ez is lengyel alapítású cég. Van azért néhány magyar sikersztori is, de azok jóval kisebbek.

A magyar gazdaság nem tudott kitermelni olyan mennyiségű és minőségű vállalatot, ami meg tudja alapozni a régióval lépést tartó ütemű növekedést.

Mi a helyzet az olyan stratégiai projektekkel, mint a piacszerzést megcélzó keleti nyitás?

Részletes külkereskedelmi adatok alapján az Ázsiába exportáló magyar tulajdonú cégek száma a 2015-ös programhirdetés utáni időszakban csökkent, miközben a bármilyen exporttevékenységet végző cégek száma 2023-ra 15%-kal nőtt. A nem elég nagy magyar cégek nem tudtak ázsiai sikerekre növekedést alapozni, hiába bővültek ezek a piacok dinamikusan. Ez egyébként egyáltalán nem meglepő.

Miért nem?

Mert ezek a piacok ugyan nagyon gyorsan nőnek, de az előnyüknél sokkal nagyobb hátrány, hogy távol vannak, és nincs piacismeret. Ahogy korábban beszéltünk róla, a magyar cégek túl kicsik: egy viszonylag alacsony bevételből kell megtakarítani egy kockázatosabb terjeszkedésre, hiszen eltérő, és sokszor bizonytalan a jogi környezet is, ebből kell piacismeretet venni, közvetítőket fizetni, marketingre költeni. Túl kicsik a vállalatok az ázsiai piac méretéhez képest. A hazai tulajdonú cégek többségének biztosan könnyebb a régióban piacot találni, mint Kínában vagy Laoszban. Tehát a keleti nyitást célzó iparpolitika esélye igen korlátozott.

NÉVJEGY

Békés Gábor közgazdász, a Central European University (CEU) docense és a KRTK tudományos főmunkatársa. Kutatási területei: nemzetközi közgazdaságtan, vállalati viselkedés és termelékenység. Adatelemzés című Kézdi Gáborral írt könyvét 40 országban használják a felsőoktatásban, többek között a Columbián, a Kaliforniai Egyetemen, a London School of Economicson, Cambridge-ben, a milánói Bocconi Egyetemen, Berlinben, valamint számos kínai, bangladesi, japán és koreai egyetemen. Publikációit neves nemzetközi közgazdasági lapok közlik. 2000-ben szerezte meg a London School of Economics közgazdasági mesterdiplomáját, 2000 és 2002 között a londoni Lehman Brothersnél dolgozott, doktori fokozatát 2007-ben szerezte a Közép-európai Egyetemen.

Tehát a vállalatoknak az első számú célja a regionális terjeszkedés kellene, hogy legyen, ahogy a lengyelek vagy románok csinálják?

Sokan rámutattak, hogy a hazai piacméret nagyon fontos ahhoz, hogy növekedni tudj. Ez adottság, ezzel nem tudunk mit kezdeni. De a régiós piacra lépés a leglogikusabb kitörési pont egy hazai vállalat növekedéséhez. És ez még egy szempontból kritikus fontosságú:

ha a magyar vállalatok nem nőnek meg akkorára, hogy a régiós piacokon erős pozíciókat szerezzenek, akkor a cseh, lengyel és román vállalatok itthon fogják megverni őket.

Ezért fontos, hogy a kiszámítható magyar piacon a vállalatok nyugodtan, gyorsan tudjanak fejlődni, és a helyi siker után a régiós piacon növekedjenek tovább.

Ha gazdasági tanácsadó lennél, milyen eszközöket javasolnál a hazai vállalati versenyképesség javítására?

Ezen sokat szoktam gondolkodni. Kezdjük azzal, mit ne csináljunk. Amikor nincs óriási munkaerőhiány, és a demográfiai trend is kedvezőtlen, akkor a foglalkoztatás-bővítést támogató befektetési politika nem sok hasznot hoz. Például sok száz milliárd forintnyi állami támogatást költeni arra, hogy külföldi pénzből épült gyárakban nagy részben ázsiai és kelet-európai munkások dolgozzanak nem sok sikerrel kecsegtet. Ehelyett akkor inkább képzést, átképzést kell támogatni. Vagy az infrastruktúrát. Akkor olcsóbb lesz a befektetés ösztönzés is. Kockázatos ezer milliárd forintból egy ágazatot, az akkumulátor gyártást támogatni, egy olyan területet, amihez nem sok adottságunk van: se szabad képzett munkaerő, felesleges energia, víz vagy saját tőke.

Hogy mit lehet aktívan tenni? Szerintem nincs olyan ipar- vagy adópolitikai beavatkozás, ami garantált, gyors sikert ígér.

Fotó: Mudra László

Az uniós források és a NER-logika a vállalati szektorunk jelentős részét járadékvadász magatartásra ösztönözte: az erőforrások egy része nem piacszerzésre vagy fejlesztésre ment, hanem állami források megszerzésére. Az biztos, hogy a kkv-k támogatását úgy érdemes újragondolni, hogy az uniós forrásokhoz könnyen, kevés adminisztrációval és sokkal inkább normatív módon lehessen hozzájutni. Ha ugyanis A cég kap fejlesztési forrást, B cég viszont nem, akkor torzítjuk a versenyt. Ha viszont minden cég, amely néhány előre kijelölt feltételt teljesít, kaphat például az árbevétele 1%-ának megfelelő értékben AI-tokeneket, akkor a jobb cég profitál többet, és nem torzul a verseny. Lehetne csak a legjobb cégeknek adni, csak az a gond, hogy ahogy korábbi kutatásokból kiderült, a gyors növekedésű gazellákat nehéz megtalálni. És talán még egy gondolat. Érdemes ösztönözni, hogy több cég menjen tőzsdére. Egyrészt a nyilvános működés fegyelmet, átláthatóságot és jobb vállalatirányítást kényszerít ki – épp azt, ami a növekedéshez kell –, másrészt mert így a megtakarítók is részesei lehetnek a sikernek. Ez különösen fontos ott, ahová sok állami megrendelés és támogatás áramlik – energetika, közlekedés –, mivel a tőzsdei jelenlét a közpénz hasznosulását is átláthatóbbá teszi.

Lehet egy olyan környezetet kialakítani, ahol az egymásra ható erők a vállalati prosperitást folyamatosan új szintre emelik?

Igen, bár ebben az állam szerepe sokszor közvetett. Sikeres cégeket akarunk. A KRTK világszintű adatbankot működtet, ahol együtt tudjuk a vállalati tevékenységeket tanulmányozni. Azt látjuk, hogy azon cégek, amelyek innovatívabbak, könnyebben lépnek külpiacra; amelyek sikeresen külpiacra lépnek, gyorsabban nőnek; amelyek gyorsan nőnek, elég forrást szereznek a fejlesztéshez. Ebből az következik, hogy jó, ha az állami iparpolitika együtt kezeli az innovációt, a külpiaci megjelenést és általában a növekedést. Ezt korábban az EU számára is javasoltuk, de itthon is igaz.

Ehhez kapcsolódik, hogy egyre jobban látjuk a jó menedzserek szerepét. Ezért kiemelten fontosnak tartom az üzleti oktatást. Sok találgatás van arról, miért nem szereznek a magyar vállalkozások külföldi piacokat, miért nem alapítanak leányvállalatokat – a gyenge hazai üzleti környezet mellett ebben az is közrejátszhat, hogy a vállalati vezetők nem elég képzettek, és gyenge a nemzetközi hálózatuk. A top üzleti képzéseken való részvétel ebben segíthet.

A fejlett, komplexebb gazdaságokban - és globálisan nézve ilyen Magyarország is - ez az állam részéről egy sziszifuszi, intézményi és szakpolitikai finomhangolást jelentő munkának tűnik.



Így van, és ezen belül is kiemelten fontos az állami infrastruktúra minősége. Ez több csatornán hat vissza a gazdaságra, a nyilvánvaló dolgokon túl akár megtermékenyítő szerepe is lehet. Gondoljunk például az észt digitális államra, ami aztán elvezetett az ország információtechnológiai előrelépéséhez. Ha Magyarország elkezdi digitalizálni és megnyitni az állami adatvagyont, az új ötleteket és lehetőségeket nyit meg a vállalatoknak.

E szempontból elég vegyesnek tűnik a kép. Bizonyos állami digitális szolgáltatások előremutatók, közben meg például az ingatlannyilvántartás előző századi kihívásokkal küszködik.

Van ebben potenciál. A valasztas.hu például óriási sikertörténet: Magyarországon urnazárás után két és fél órával a vesztes miniszterelnök felhívja a győztest, miközben egy kaliforniai előválasztásnak egy hét alatt sincs eredménye. Minden részadat követhető. Ez nagyon menő – a német kocka barátaim is ámulva nézték, mi minden elérhető és milyen sebességgel. A magyar állami e-egészségügyi felhőrendszer, az EESZT szintén sok lehetőséget kínál, és még tartogat. És akár a vonatinfó is újraindulhat. Amit mérünk, azt tudjuk jól formálni és javítani – ezért fontosak ezek a fejlesztések.

A bátrakat segíti az AI

Egyes értelmezések szerint a mesterséges intelligencia (AI) új startvonalra állítja a világ vállalatait, és ez új esélyeket teremt például Magyarország számára is.

Szerintem Európa és benne Magyarország három stratégiai kihívással néz szembe: ezek a klímaváltozás, a geopolitikai helyzet és az AI. A vállalatok számára a mesterséges intelligencia valóban hatalmas lehetőség, de óriási veszélyforrás is. Fontos hangsúlyozni, hogy a magyarországi cégeknek ebben a sok szempontból forradalmi innovációban nem a modellfejlesztéssel van elsősorban dolguk, hanem az adaptációval. Ha nem használunk jól AI-t – nem tudunk olcsóbban működni, vagy új terméket és szolgáltatást nyújtani –, akkor kiárazódunk a versenyből.

Van-e az elmúlt évszázadban sikeres innoválóknak ebben előnye, vagy "egyenlő pályák, egyenlő esélyek"?

Az internet hajnalán hasonló vitákat és gondolatkísérleteket hallhattunk. Voltak vélemények, amelyek szerint az innováció demokratizálja a versenyt. És valóban, olyan országokban is születtek startupok, amelyekben korábban soha. De végső soron az internet győztese mégis az Egyesült Államok lett, gondoljunk a megszülető tech-óriásokra vagy a köréjük épülő teljes ökoszisztémára. Néhány nyitott, jó oktatású, jó szervezeti struktúrájú gazdaság tudott még sikereket felmutatni, például Svédország vagy Észtország. Az AI potenciálisan ennél is sokkal nagyobb, diszruptívabb dolog. Összességében azt gondolom, hogy

az AI inkább növelni fogja a különbségeket, mert azok a szervezetek és országok tudják kihasználni az előnyeit, amelyekben alapvetően jó az oktatás, nyitott a gondolkodás, és van kísérletezésre hajlam.

Kiemelném a kísérletezési kedvet és a kritikus gondolkodást. Új a technológia, gyorsan fejlődik, így minden szervezetnek folyamatosan kísérletezni kell, hogy mi a hasznos belőle. Én magam is ezt teszem a munkában. Mivel a nagy nyelvi modelleken alapuló AI jellegében sztochasztikus – vagyis egy kérdésre nem szabály alapján ad választ, hanem van benne véletlen –, mindig át kell gondolni, jó-e a válasz, és ezt akartuk-e. Ez a kritikus gondolkodás: befogadni, de megkérdőjelezni.

Hol van ebben az Európai Unió?

Sajnos a lemaradás már most érezhető. De úgy látom kezd az EU is felébredni és a számítási kapacitások építése mellett az AI ipari alkalmazását tolja. Az Apply AI Strategy egy ígéretes anyag, amely például kitűzi, hogy tíz iparágban, szállítástól élelmiszeriparon át a védelemig erősíteni kell az AI adaptálást. Európa például gyógyszeriparban hagyományosan erős, és itt van talán a legnagyobb lehetőség. De a gyártási folyamatok optimalizációjával az autóiparban is lehet sikersztori.

Hogyan lehet sikeres az AI vállalati adaptálása?

A közelmúltban részt vettem a Microsoft AI Economy Institute konferenciáján, és az ott elhangzottakból úgy tűnt számomra, hogy bár mindenki ezen gondolkodik, nincs egységes recept. Amiben egyetértés volt: ha azt akarjuk, hogy egy szervezet jó AI-felhasználó legyen, akkor nem szabad a két végletben gondolkodni. Tehát nem jó megoldás, ha minden egyes munkavállaló kap egy-két AI-ügynököt és teljes autonómiát, de az sem, ha egy kinevezett AI-guru vagy AI-osztály központilag viszi a bevezetést. Sokkal célravezetőbbnek tűnik, ha a szervezet kisebb, 5-15 fős egységeiben próbáljuk elindítani azt a sokszor kísérletezést igénylő folyamatot, aminek a vége a hatékonyabb működés lesz. Az AI olyan képességeket értékel fel, mint a kritikus gondolkodást és a bátor kísérletezés. És gyorsan kell tudni adaptálódni, hiszen a változás is gyors.

Ezt a kísérletező természetű, pilotprojekt-megközelítésű technológiát hogyan lehet a vállalati hatékonyságban alkalmazni?

Rengeteg megoldás lehet. Az egyik biztosan egy internetes keresés szteroidokon: gyorsabb háttér-információgyűjtés egy üzleti tárgyaláshoz, strukturált adatok begyűjtése és rendszerezése egy elemzéshez. Talán még hasznosabb úgy gondolni az AI-rendszerekre, hogy van egy csomó adat és információ a saját vállalati rendszerünkben, és az AI segít ebből kinyerni dolgokat. Ehhez viszont a cégeknek strukturált, jól dokumentált szervezetté kell válniuk – olyanná, hogy az AI „meg tudja tanulni a vállalatot". Ebből a szempontból 2025 vége jelenti a forradalmi változást: ekkor lépett előre annyit a technológia, hogy a Claude Code és hasonló megoldásokban az AI tulajdonképpen egyetlen átlagos számítógépen dolgozva képes átlátni és feldolgozni rengeteg dokumentumot, és nagyon jól ki tudja nyerni belőlük az információt. Vállalati információkat felhasználva anyagokat is tud készíteni, elemezni. Ebben eleve óriási termelékenységi tartalék van. Persze sok veszély is van: kiválthat sok céges szolgáltatást – az online megjelenés tervezését, a fordítást, vagy a marketinganyagok készítését.

Az AI elsősorban humánerő-kiváltási eszköz lesz, vagy inkább egy döntés-előkészítő, döntéstámogató rendszer?

Szerintem ez a milliárd dolláros kérdés. Ha átfogalmazzuk, akkor úgy is feltehető: miben lesz jobb az AI – a már ismert feladatok elvégzésében vagy új dolgok kitalálásában? Szerintem muszáj engedni, hogy a mesterséges intelligencia embereket is helyettesítsen, egyszerűen a verseny logikája ezt diktálja. De hogy ne mások állásával szórakozzak: az olyanból, mint én – aki adatokat elemez, kutat és tanít –, azt hiszem, kevesebbre lesz szükség. De sok új lehetőség is nyílik, sok újféle munka is megjelenik.

Vagyis a kreatív munka egy részében is fellép a helyettesítő hatás.

Bizony, és ezt pár éve nem gondoltuk volna. Hadd mondjak megint egy egyszerű személyes példát. Adatelemzés kurzuson azt a feladatot adtam a hallgatóknak, hogy vizsgálják meg, milyen hatással van a futballcsapatok teljesítményére az edzőváltás. Ez az AI előtt óriási projektmunka lett volna. Most bő két hét alatt részletes elemzések készültek, amelyekhez az AI javaslatot tett arra, milyen ökonometriai módszereket használjanak, összegyűjtött és megtisztított elképesztő mennyiségű adatot a világból – gyakorlatilag a munka jelentős, időigényes részét elvégezte. De kellett tervezni, felügyelni, csapatban dolgozni és projektet menedzselni.

Fotó: Mudra László

Végső soron az AI munkaerő-helyettesítési hatása azon múlik, hogy a feladatkiváltásnak, illetve az új feladatok elvégzésének mi az egyenlege. Az AI-t tapasztaltan használókra, akik a munkavégzéshez is tudják használni, lesz kereslet. És közben felértékelődnek az emberközpontú munkák: kevesebb marketingasszisztens lesz, de több ápoló és pszichológus.

Címlapkép forrása: Portfolio

A cikk elkészítésében a magyar nyelvre optimalizált Alrite online diktáló és videó feliratozó alkalmazás támogatta a munkánkat.