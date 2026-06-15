Hiába jött a csapadék, óriási a baj: újabb nehézségre kell készülni

Az elmúlt napok csapadéka csak részben enyhítette az egyre súlyosbodó aszályhelyzetet Magyarországon. Bár a déli és délnyugati országrészekben helyenként 30-45 milliméter eső is hullott, az ország középső területein, különösen az Alföldön és a Mezőföldön sok helyen alig esett, így

a talajok továbbra is kritikusan szárazak.

A felső talajréteg ugyan többfelé átnedvesedett, mélyebb rétegekbe azonban csak kevés helyen jutott le a nedvesség. A szakemberek szerint a nyári növényeknek sürgősen további jelentős csapadékra lenne szükségük.

A kilátások ugyanakkor nem kedvezőek

A hét folytatásában egyre melegebb, nagyrészt száraz idő várható, miközben a hőmérséklet folyamatosan emelkedik. Szerdán még előfordulhatnak elszórt záporok és zivatarok, ezt követően azonban minimális az esély számottevő csapadékra. Az előrejelzések szerint csütörtöktől egyre több helyen alakulhat ki kánikula, a hétvégére pedig már 32-37 fok közötti csúcsértékek várhatók. A forróság és az alacsony páratartalom miatt az aszály tovább terjedhet, és a légköri szárazság is fokozódhat.

Az ország nagy részén május közepe óta az ilyenkor szokásosnál kevesebb csapadék hullott, sok helyen csupán a sokéves átlag fele vagy harmada. A felső egy méteres talajrétegből az Alföld és a Mezőföld jelentős részén még mindig 100-125 milliméter nedvesség hiányzik a teljes telítettséghez képest.

A szárazság már az idei terméskilátásokon is nyomot hagyott

Az őszi vetésű kalászosok és a repce a szokásosnál kisebb zöldtömeget fejlesztettek, érésük is korábban kezdődött meg. Emiatt több térségben átlag alatti terméseredményekre számítanak. A kukorica és a napraforgó számára az elmúlt napok esői átmeneti segítséget jelentettek, de különösen az ország középső részén továbbra is jelentős a vízhiány.

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