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Itt a 2026/2027-es tanév rendjének tervezete, mutatjuk a legfontosabb dátumokat
Gazdaság

Itt a 2026/2027-es tanév rendjének tervezete, mutatjuk a legfontosabb dátumokat

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Mikor lesz az őszi szünet, az érettségi és a központi írásbeli a 2026/2027-es tanévben? Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium friss rendelettervezete alapján összegyűjtöttük a legfontosabb dátumokat.

Június 23-ig lehet véleményezni a kormány oldalán a 2026/2027-es tanév rendjéről szóló tervezetet, amiben már szerepelnek a legfontosabb időpontok.

Meddig tart a 2026/2027-es tanév?

A 2026/2027-es tanév összesen 180 tanítási napos lesz, ez eggyel kevesebb, mint a most végződő tanév hossza.

Az első tanítási nap:

  • 2026. szeptember 1. kedd

Az utolsó tanítási nap:

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  • 2027. június 18. péntek

A végzősök számára a 2026/2027-es tanév is korábban ér véget:

  • középfokú iskolákban: 2027. április 30. péntek
  • két évfolyamos, részszakmára felkészítő szakiskolákban: 2027. május 28. péntek

Meddig tart az első félév?

Az első félév 2027. január 22-ig tart. Az iskolák legkésőbb 2027. január 29-ig kötelesek értesíteni a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Mikor lesznek a tanítási szünetek a 2026/2027-es tanévben?

  • Őszi szünet: 2026. október 23-tól november 1-ig. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2. hétfő.
  • Téli szünet: 2026. december 19-től 2027. január 3-ig. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 4. hétfő.
  • Tavaszi szünet: 2027. március 25-től április 4-ig. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 24. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 5. hétfő.

A tervezet szerint a 2026/2027-es tanévben a gimnáziumok és a szakgimnáziumok 9–11. évfolyamán 2027. május 3–7. között tantermen kívüli, digitális munkarendben kell megszervezni a nevelő-oktató munkát.

Őszi érettségik

Az őszi írásbeli érettségi vizsgák 2026. október 12-én kezdődnek és október 22-ig tartanak.

Az első vizsgatárgy a magyar nyelv és irodalom lesz október 12-én, az utolsó vizsganapon pedig spanyol nyelvből, fizikából és ének-zenéből vizsgáznak majd a diákok.

Az emelt szintű szóbeliket 2026. november 5–9. között, a középszintű szóbeli vizsgákat pedig 2026. november 16–20. között tartják.

Középiskolai felvételi

A központi írásbeli felvételire 2026. december 1-ig lehet jelentkezni, a vizsgákat pedig 2027. január 23-án, szombaton 10 órától tartják.

A pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja 2027. február 3. 14 óra. Fontos, hogy a központi írásbelire való jelentkezés nem helyettesíti a középfokú iskolákba történő jelentkezést: a tanulói jelentkezési lapokat 2027. február 22-ig kell továbbítani a középfokú iskoláknak.

A szóbelik 2027. március 1. és március 19. között lesznek.

Általános iskolai beiratkozás

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2027. április 22–23-án kell beíratni.

Tavaszi érettségik

A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2027. május 3. és május 24. között lesznek.

Az első vizsgatárgy a magyar nyelv és irodalom lesz május 3-án, az utolsó vizsgatárgy pedig az olasz nyelv május 24-én.

Az emelt szintű szóbeliket 2027. június 2–9. között, a középszintű szóbeliket pedig 2027. június 14–30. között tartják.

Országos kompetenciamérések

A tanulóknak a következő tanévben is részt kell venniük az országos méréseken. A tervezet szerint:

  • a 4. évfolyamon szövegértésből és matematikából,
  • 6., 8. és 10. évfolyamon szövegértésből, matematikából, természettudományból, idegen nyelvből és célnyelvből lesz mérés.

Ezekre 2027. március 22. és május 28. között kerül sor.

Az elsősöket és a másodikosokat is mérik

Az általános iskoláknak 2026. október 9-ig kell felmérniük, kik azok az 1–2. évfolyamos tanulók, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanévkezdés óta szerzett pedagógusi tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni.

Az érintett tanulók létszámát 2026. október 22-ig kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, a diagnosztikus vizsgálatokat pedig 2026. december 7-ig kell elvégezni.

Témahetek és témanapok

A tervezet alapján ezek lesznek a 2026/2027-es tanév témanapjai és témahetei:

  • „Diákok hangja” témanap: 2026. szeptember 14–25. között, az iskola által választott napon
  • Magyar Diáksport Napja: 2026. szeptember 25.
  • PÉNZ7: 2027. március 1–5.
  • Digitális Témahét: 2027. április 5–9.
  • Fenntarthatósági Témahét: 2027. április 19–23.

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