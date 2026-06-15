Itt a 2026/2027-es tanév rendjének tervezete, mutatjuk a legfontosabb dátumokat

Mikor lesz az őszi szünet, az érettségi és a központi írásbeli a 2026/2027-es tanévben? Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium friss rendelettervezete alapján összegyűjtöttük a legfontosabb dátumokat.

Június 23-ig lehet véleményezni a kormány oldalán a 2026/2027-es tanév rendjéről szóló tervezetet, amiben már szerepelnek a legfontosabb időpontok.

Meddig tart a 2026/2027-es tanév?

A 2026/2027-es tanév összesen 180 tanítási napos lesz, ez eggyel kevesebb, mint a most végződő tanév hossza.

Az első tanítási nap:

2026. szeptember 1. kedd

Az utolsó tanítási nap:

2027. június 18. péntek

A végzősök számára a 2026/2027-es tanév is korábban ér véget:

középfokú iskolákban: 2027. április 30. péntek

két évfolyamos, részszakmára felkészítő szakiskolákban: 2027. május 28. péntek

Meddig tart az első félév?

Az első félév 2027. január 22-ig tart. Az iskolák legkésőbb 2027. január 29-ig kötelesek értesíteni a tanulókat és a szülőket az első félévben elért tanulmányi eredményekről.

Mikor lesznek a tanítási szünetek a 2026/2027-es tanévben?

Őszi szünet: 2026. október 23-tól november 1-ig. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2. hétfő.

2026. október 23-tól november 1-ig. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap október 22. csütörtök, a szünet utáni első tanítási nap november 2. hétfő. Téli szünet: 2026. december 19-től 2027. január 3-ig. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 4. hétfő.

2026. december 19-től 2027. január 3-ig. A téli szünet előtti utolsó tanítási nap december 18. péntek, a szünet utáni első tanítási nap január 4. hétfő. Tavaszi szünet: 2027. március 25-től április 4-ig. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap március 24. szerda, a szünet utáni első tanítási nap április 5. hétfő.

A tervezet szerint a 2026/2027-es tanévben a gimnáziumok és a szakgimnáziumok 9–11. évfolyamán 2027. május 3–7. között tantermen kívüli, digitális munkarendben kell megszervezni a nevelő-oktató munkát.

Őszi érettségik

Az őszi írásbeli érettségi vizsgák 2026. október 12-én kezdődnek és október 22-ig tartanak.

Az első vizsgatárgy a magyar nyelv és irodalom lesz október 12-én, az utolsó vizsganapon pedig spanyol nyelvből, fizikából és ének-zenéből vizsgáznak majd a diákok.

Az emelt szintű szóbeliket 2026. november 5–9. között, a középszintű szóbeli vizsgákat pedig 2026. november 16–20. között tartják.

Középiskolai felvételi

A központi írásbeli felvételire 2026. december 1-ig lehet jelentkezni, a vizsgákat pedig 2027. január 23-án, szombaton 10 órától tartják.

A pótló központi írásbeli felvételi vizsga időpontja 2027. február 3. 14 óra. Fontos, hogy a központi írásbelire való jelentkezés nem helyettesíti a középfokú iskolákba történő jelentkezést: a tanulói jelentkezési lapokat 2027. február 22-ig kell továbbítani a középfokú iskoláknak.

A szóbelik 2027. március 1. és március 19. között lesznek.

Általános iskolai beiratkozás

Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat 2027. április 22–23-án kell beíratni.

Tavaszi érettségik

A tavaszi írásbeli érettségi vizsgák 2027. május 3. és május 24. között lesznek.

Az első vizsgatárgy a magyar nyelv és irodalom lesz május 3-án, az utolsó vizsgatárgy pedig az olasz nyelv május 24-én.

Az emelt szintű szóbeliket 2027. június 2–9. között, a középszintű szóbeliket pedig 2027. június 14–30. között tartják.

Országos kompetenciamérések

A tanulóknak a következő tanévben is részt kell venniük az országos méréseken. A tervezet szerint:

a 4. évfolyamon szövegértésből és matematikából,

6., 8. és 10. évfolyamon szövegértésből, matematikából, természettudományból, idegen nyelvből és célnyelvből lesz mérés.

Ezekre 2027. március 22. és május 28. között kerül sor.

Az elsősöket és a másodikosokat is mérik

Az általános iskoláknak 2026. október 9-ig kell felmérniük, kik azok az 1–2. évfolyamos tanulók, akiknél az óvodai jelzések vagy a tanévkezdés óta szerzett pedagógusi tapasztalatok alapján az alapkészségek fejlesztését hangsúlyosabban kell támogatni.

Az érintett tanulók létszámát 2026. október 22-ig kell jelenteni az Oktatási Hivatalnak, a diagnosztikus vizsgálatokat pedig 2026. december 7-ig kell elvégezni.

Témahetek és témanapok

A tervezet alapján ezek lesznek a 2026/2027-es tanév témanapjai és témahetei:

„Diákok hangja” témanap: 2026. szeptember 14–25. között, az iskola által választott napon

Magyar Diáksport Napja: 2026. szeptember 25.

PÉNZ7: 2027. március 1–5.

Digitális Témahét: 2027. április 5–9.

Fenntarthatósági Témahét: 2027. április 19–23.

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