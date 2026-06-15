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J. D. Vance nagyszabású terve ellen lázadt fel az egész G7
Gazdaság

J. D. Vance nagyszabású terve ellen lázadt fel az egész G7

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J. D. Vance amerikai alelnök javaslatára Washington olyan nyugati együttműködést építene ki a kritikus nyersanyagok piacán, amely mérsékelné a Kínától való függést, a terv azonban már az előkészítés szakaszában konfliktust váltott ki. A G7-en belül főként azt kifogásolják, hogy a Pentagonhoz tartozó DARPA mesterséges intelligenciára épülő árképzési rendszere túl nagy mozgásteret adna az Egyesült Államoknak. A partnerek között a konstrukció politikai logikájáról sincs egyetértés: Kanada és Franciaország szélesebb, többoldalú keretet támogatna, míg az amerikai kormány először kétoldalú megállapodásokkal haladna tovább, és június végéig Japánnak, valamint az Európai Uniónak is konkrét ajánlatot tenne. A kezdeményezést az amerikai bányaipar sem támogatja egységesen, az ágazati szereplők egy része pedig a közvetlen árszabályozás helyett inkább adókedvezményekkel és beruházási ösztönzőkkel gyorsítaná a hazai kitermelés felfuttatását.

A Trump-kormányzat kritikus nyersanyagokra vonatkozó nyugati kereskedelmi tömbterve komoly belső és külső ellenállásba ütközik, mivel a G7-partnerek fenntartásokkal fogadják az amerikai mesterségesintelligencia-alapú árképzési modellt, a bányaipari szereplők pedig megosztottak a szabályozás mértékét illetően.

Az elképzelést J. D. Vance alelnök vetette fel még februárban azzal a céllal, hogy a Nyugat csökkentse függőségét Kínától, amely veszteséges működéssel és mesterségesen alacsonyan tartott árakkal vált a világ legnagyobb ásványkincs-termelőjévé. A kobalt, a lítium, a nikkel és más kritikus nyersanyagok alacsony ára ellehetetlenítette a nyugati versenytársakat, gátolta az új projektek indítását, és több vállalatot is csődbe juttatott. A tervezett kereskedelmi tömb ártámogatásokkal, piaci szabványokkal, szubvenciókkal vagy garantált felvásárlásokkal ösztönözné a termelést, a szabályok betartását pedig az "árak integritását biztosító, rugalmasan alakítható vámokkal" kényszerítené ki.

A G7-tagállamok a zárt tárgyalásokon ellenállást tanúsítottak Jamieson Greer kereskedelmi képviselővel szemben.

Legfőbb kifogásaik az árprémium finanszírozására, az ellátási láncban alkalmazott támogatások mértékére, valamint az irányítási struktúrára vonatkoznak.

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Különösen azt utasítják el, hogy az árképzés alapja a Pentagon kutatási ügynöksége, a DARPA által fejlesztett, OPEN nevű mesterségesintelligencia-modell legyen, mivel ez Washington számára aránytalan befolyást biztosítana.

Az Európai Unió részéről Nicola Beer, az Európai Beruházási Bank nyersanyag-finanszírozásért felelős vezetője valós európai piaci ügyleteken alapuló, átláthatóbb és piacalapú árindexet szorgalmaz.

Alternatív megoldásként az EU által finanszírozott EIT RawMaterials ügynökség a Metalshub digitális platformmal együttműködésben dolgozik egy olyan indexrendszer létrehozásán, amely független a kínai állami árképzéstől.

Egy komoly stratégiai nézeteltérés is felszínre került, ugyanis Kanada és a G7 soros elnökségét idén betöltő Franciaország egy G7-vezetésű, multilaterális tömböt képzel el, miközben Washington kétoldalú megállapodásokat kötne, és csak később bővítené a kört. Ez egyértelmű elmozdulást jelent a Vance által eredetileg felvázolt többoldalú megközelítéstől. Az amerikai fél június végéig tervez konkrét, kötelező érvényű kétoldalú megállapodási javaslatot benyújtani Japánnak és az Európai Uniónak.

Az első egyezség öt-tíz ásványi nyersanyagra terjedhet ki, köztük a nehéz ritkaföldfémekre, az antimonra, a grafitra és a volfrámra, amelyek mindegyikére kínai exporttilalom vagy korlátozás van érvényben.

Az amerikai bányaiparban sincs teljes egyetértés, a Greer hivatalához beérkezett több mint 230 beadvány tanúsága szerint a vállalatok ugyan egyetértenek abban, hogy a tömbnek inkább a speciális, szűkebb piacú nyersanyagokra és feldolgozott termékekre kellene összpontosítania – nem pedig a rézre vagy más, széles körben kereskedett fémekre –, abban viszont nincs konszenzus, hogyan kellene szabályozni az árakat. A National Mining Association, az iparág legnagyobb amerikai érdekvédelmi szervezete kifejezetten óvott a túlzott árszabályozástól, és ehelyett adókedvezményeket, valamint egyéb ösztönzőket javasolt, míg a General Motors, az Umicore, a Sibanye Stillwater és az MP Materials mind eltérő elképzeléseket fogalmazott meg.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Isabel Infantes-Pool/Getty Images

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