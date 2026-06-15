J. D. Vance nagyszabású terve ellen lázadt fel az egész G7

A Trump-kormányzat kritikus nyersanyagokra vonatkozó nyugati kereskedelmi tömbterve komoly belső és külső ellenállásba ütközik, mivel a G7-partnerek fenntartásokkal fogadják az amerikai mesterségesintelligencia-alapú árképzési modellt, a bányaipari szereplők pedig megosztottak a szabályozás mértékét illetően.
Az elképzelést J. D. Vance alelnök vetette fel még februárban azzal a céllal, hogy a Nyugat csökkentse függőségét Kínától, amely veszteséges működéssel és mesterségesen alacsonyan tartott árakkal vált a világ legnagyobb ásványkincs-termelőjévé. A kobalt, a lítium, a nikkel és más kritikus nyersanyagok alacsony ára ellehetetlenítette a nyugati versenytársakat, gátolta az új projektek indítását, és több vállalatot is csődbe juttatott. A tervezett kereskedelmi tömb ártámogatásokkal, piaci szabványokkal, szubvenciókkal vagy garantált felvásárlásokkal ösztönözné a termelést, a szabályok betartását pedig az "árak integritását biztosító, rugalmasan alakítható vámokkal" kényszerítené ki.
A G7-tagállamok a zárt tárgyalásokon ellenállást tanúsítottak Jamieson Greer kereskedelmi képviselővel szemben.
Legfőbb kifogásaik az árprémium finanszírozására, az ellátási láncban alkalmazott támogatások mértékére, valamint az irányítási struktúrára vonatkoznak.
Különösen azt utasítják el, hogy az árképzés alapja a Pentagon kutatási ügynöksége, a DARPA által fejlesztett, OPEN nevű mesterségesintelligencia-modell legyen, mivel ez Washington számára aránytalan befolyást biztosítana.
Az Európai Unió részéről Nicola Beer, az Európai Beruházási Bank nyersanyag-finanszírozásért felelős vezetője valós európai piaci ügyleteken alapuló, átláthatóbb és piacalapú árindexet szorgalmaz.
Alternatív megoldásként az EU által finanszírozott EIT RawMaterials ügynökség a Metalshub digitális platformmal együttműködésben dolgozik egy olyan indexrendszer létrehozásán, amely független a kínai állami árképzéstől.
Egy komoly stratégiai nézeteltérés is felszínre került, ugyanis Kanada és a G7 soros elnökségét idén betöltő Franciaország egy G7-vezetésű, multilaterális tömböt képzel el, miközben Washington kétoldalú megállapodásokat kötne, és csak később bővítené a kört. Ez egyértelmű elmozdulást jelent a Vance által eredetileg felvázolt többoldalú megközelítéstől. Az amerikai fél június végéig tervez konkrét, kötelező érvényű kétoldalú megállapodási javaslatot benyújtani Japánnak és az Európai Uniónak.
Az első egyezség öt-tíz ásványi nyersanyagra terjedhet ki, köztük a nehéz ritkaföldfémekre, az antimonra, a grafitra és a volfrámra, amelyek mindegyikére kínai exporttilalom vagy korlátozás van érvényben.
Az amerikai bányaiparban sincs teljes egyetértés, a Greer hivatalához beérkezett több mint 230 beadvány tanúsága szerint a vállalatok ugyan egyetértenek abban, hogy a tömbnek inkább a speciális, szűkebb piacú nyersanyagokra és feldolgozott termékekre kellene összpontosítania – nem pedig a rézre vagy más, széles körben kereskedett fémekre –, abban viszont nincs konszenzus, hogyan kellene szabályozni az árakat. A National Mining Association, az iparág legnagyobb amerikai érdekvédelmi szervezete kifejezetten óvott a túlzott árszabályozástól, és ehelyett adókedvezményeket, valamint egyéb ösztönzőket javasolt, míg a General Motors, az Umicore, a Sibanye Stillwater és az MP Materials mind eltérő elképzeléseket fogalmazott meg.
Forrás: Reuters
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