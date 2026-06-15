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Közeleg a fordulat: kellemes meleg után hirtelen megvastagszik a felhőzet Magyarországon
Gazdaság

Közeleg a fordulat: kellemes meleg után hirtelen megvastagszik a felhőzet Magyarországon

MTI
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A HungaroMet Nonprofit Zrt. közzétette friss időjárás-jelentését. Ez vár ránk holnap éjfélig.

Az időszak során általában sok napsütésre lehet lehet számítani a fátyol- és a képződő gomolyfelhők mellett, majd kedd estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Hétfőn késő estig szórványosan - kiemelten a Dunántúlon, Borsodban és a Dél-Alföldön - előfordulhat eső, zápor, zivatar, onnantól viszont kedd estig csak elvétve fordulhat elő csapadék. A nyugati szél napközben többfelé megélénkül, hétfőn az északi, északkeleti országrészben meg is erősödhet, kedden már csak helyenként fordulhatnak elő erős széllökések.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 8 és 15 fok között alakul, de a szélcsendes északi völgyekben ennél több fokkal hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali nappali hőmérséklet kedden általában 24 és 28 fok között várható.

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