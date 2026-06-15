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Lassult az amerikai ipari termelés
Gazdaság

Lassult az amerikai ipari termelés

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Havi alapon csak minimálisan tudott emelkedni az amerikai ipari termelés májusban. Elképzelhető, hogy a vártnál rosszabb adatban az iráni háború miatti magasabb energiaárak, valamint az ellátási láncok nehézségei tükröződnek vissza.

Az amerikai ipari termelés májusban éves alapon 1,7%-kal nőtt az előző havi 1,4%-os növekedés után. Ez azonban főként bázishatás, mivel havi alapon a növekedés csupán 0,1% volt. A New York Empire State feldolgozóipari indexe 19,6 pontról 5,7 pontra csökkent. Ez ugyan elmaradt a várakozásoktól, de fontos megjegyezni, hogy a két hete érkezett, jóval inkább iránymutató ISM feldolgozóipar index kifejezetten erős lett. Javult az aktivitás, a megrendelésállomány és a foglalkoztatottsági kilátások. Az árnyomás viszont továbbra is magas maradt.

Összességében a bejövő adatok alapján azt látjuk, hogy  az ipar májusban a vártnál rosszabbul teljesített, de a képet árnyalja, hogy az előremutató jelzőszámok alapján a kilátások kifejezetten kedvezőek.

NEM LEHET KIZÁRNI, HOGY A MAI ADAT RÉSZBEN AZ IRÁNI HÁBORÚ MIATT LETT GYENGE,

hiszen a magasabb árak, valamint az ellátási láncokban történt veszteség, egyes iparágakban kialakuló fizikai hiány lassíthatták a gazdasági aktivitást.

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