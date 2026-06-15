CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
  • Megjelenítés
Megszavazták: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor
Gazdaság

Megszavazták: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Országgyűlés elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely nyolc évben maximálja a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább nyolc éven át vezette a kabinetet.

Országgyűlés 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással szavazott.

A kezdeményezést még május 20-án nyújtotta be két tiszás képviselő, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István. A rendelkezés szerint az időkorlát számításakor minden, 1990. május 2. után betöltött miniszterelnöki megbízatást figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azok megszakítás nélkül vagy több ciklusban valósultak meg.

Az elfogadott módosítás nemcsak az új kormányfőjelöltekre vonatkozik, hanem a hivatalban lévő miniszterelnökre is. A szöveg alapján

a megbízatás automatikusan megszűnik abban az esetben, ha az érintett eléri az összesített nyolcéves időhatárt.

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak a parlamentben, több fontos ügyben is dönt a parlament

Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV-vezér

34 kilométeren ejtették túszul a világgazdaságot, több mint 100 nap után vége a stressztesztnek

A javaslat indoklása szerint a cél a végrehajtó hatalom hosszú távú koncentrációjának korlátozása. A kezdeményezők arra hivatkoztak, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon nem létezett ilyen típusú cikluskorlát, így egy politikus akár hosszú időn keresztül is kormányfő maradhatott.

A miniszterelnöki mandátum időbeli korlátozása a 2026-os választási kampány egyik visszatérő témája volt. A Tisza Párt korábban többször jelezte, hogy kormányra kerülése esetén alkotmányos szinten rögzítené a két ciklusnak megfelelő, összesen nyolcéves felső határt.

A módosítás ugyanakkor vitákat is kiváltott. Az ellenzéki pártok egy része azt kifogásolta, hogy az új szabály korábbi miniszterelnöki ciklusokat is figyelembe vesz, ezért szerintük visszamenőleges hatású rendelkezésről van szó. Kritikusai emellett úgy vélik, hogy a korlátozás szűkítheti a választók lehetőségét arra, hogy szabadon dönthessenek arról, kit látnának szívesen a kormány élén.

Kekvák

A módosítás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetését is előkészíti. A végleges szöveg szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és egy esetleges megszüntetés után csak az államtól kapott vagyon kerül vissza az államhoz. A pontosításra azért volt szükség, mert több alapítvány már a 2021-es átalakítás előtt is rendelkezett saját vagyonnal.

Szuverenitásvédelmi Hivatal

Az Alaptörvény módosítása emellett megteremti a jogi lehetőséget a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésére. A Fidesz és a KDNP szerint a korábbi javaslat túlmutatott ezen, és a keresztény kultúra alkotmányos védelmét is gyengítette volna.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt az euró árfolyama
Váratlan fordulat: Irán szerint Trump az utolsó pillanatban meggondolta magát
A forint diadalmenete: legyőzzük az inflációt, de hullák maradnak a csatatéren
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility