Megszavazták: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor

Országgyűlés 135 igen szavazattal, 50 nem ellenében, 6 tartózkodással szavazott.
A kezdeményezést még május 20-án nyújtotta be két tiszás képviselő, Melléthei-Barna Márton és Hantosi István. A rendelkezés szerint az időkorlát számításakor minden, 1990. május 2. után betöltött miniszterelnöki megbízatást figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy azok megszakítás nélkül vagy több ciklusban valósultak meg.
Az elfogadott módosítás nemcsak az új kormányfőjelöltekre vonatkozik, hanem a hivatalban lévő miniszterelnökre is. A szöveg alapján
a megbízatás automatikusan megszűnik abban az esetben, ha az érintett eléri az összesített nyolcéves időhatárt.
A javaslat indoklása szerint a cél a végrehajtó hatalom hosszú távú koncentrációjának korlátozása. A kezdeményezők arra hivatkoztak, hogy a rendszerváltás óta Magyarországon nem létezett ilyen típusú cikluskorlát, így egy politikus akár hosszú időn keresztül is kormányfő maradhatott.
A miniszterelnöki mandátum időbeli korlátozása a 2026-os választási kampány egyik visszatérő témája volt. A Tisza Párt korábban többször jelezte, hogy kormányra kerülése esetén alkotmányos szinten rögzítené a két ciklusnak megfelelő, összesen nyolcéves felső határt.
A módosítás ugyanakkor vitákat is kiváltott. Az ellenzéki pártok egy része azt kifogásolta, hogy az új szabály korábbi miniszterelnöki ciklusokat is figyelembe vesz, ezért szerintük visszamenőleges hatású rendelkezésről van szó. Kritikusai emellett úgy vélik, hogy a korlátozás szűkítheti a választók lehetőségét arra, hogy szabadon dönthessenek arról, kit látnának szívesen a kormány élén.
Kekvák
A módosítás a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok (kekvák) megszüntetését is előkészíti. A végleges szöveg szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és egy esetleges megszüntetés után csak az államtól kapott vagyon kerül vissza az államhoz. A pontosításra azért volt szükség, mert több alapítvány már a 2021-es átalakítás előtt is rendelkezett saját vagyonnal.
Szuverenitásvédelmi Hivatal
Az Alaptörvény módosítása emellett megteremti a jogi lehetőséget a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetésére. A Fidesz és a KDNP szerint a korábbi javaslat túlmutatott ezen, és a keresztény kultúra alkotmányos védelmét is gyengítette volna.
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