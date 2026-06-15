Megszólalt Nagy Ervin: ilyen lehet az augusztus 20-i tűzijáték

Az államtitkár azt mondta, tudomása szerint idén sem marad el a tűzijáték. Hozzátette, a szervezés egyik fontos szempontja, hogy az ünnepi programok minél több ember számára legyenek elérhetők.

Nagy Ervin szerint az idei esemény költségei várhatóan mérséklődnek, mivel azok a vállalkozások már nem vesznek részt a lebonyolításban, amelyek korábban jelentős állami megbízásokat kaptak.

Az biztos, hogy olcsóbb lesz olyan szempontból, hogy azok a cégek eltűnnek Magyarországról, akik mindig levették a sápot

– fogalmazott az államtitkár.

A politikus külön is kitért arra, hogy Balásy Gyula érdekeltségei nem vesznek részt az idei ünnepség szervezésében.

Rövidebb lehet a tűzijáték

Az államtitkár egyelőre nem tudott konkrét összeget mondani az idei rendezvény költségeiről, ugyanakkor jelezte, hogy a program formája változhat a korábbi évekhez képest.

Ha picit esetleg rövidebb lenne, és egy-két extrább helyen is föl lehetne lőni látványosságokat, mondjuk egy gyermekvédelmi intézménynél, szerintem az nagyon szép gesztus lenne

– mondta.

Nagy Ervin felvetette azt is, hogy akár a gyermekvédelmi intézményekben élő fiatalok budapesti utazását is támogathatnák, hogy személyesen láthassák az ünnepi programokat.

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