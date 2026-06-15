Megszűnik Hajdu János szolgálati jogviszonya

A köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára 2026. június 15-i hatállyal megszüntette Hajdu János rendőr altábornagy szolgálati jogviszonyát – derül ki a Magyar Közlönyből. Hajdu Jánost már májusban felmentették a Terrorelhárítási Központ főigazgatói posztjáról, amelyet a szervezet megalakulása óta töltött be. Mellette Ruszó Gyula rendőr vezérőrnagy és Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok szolgálati jogviszonya is felmentéssel szűnik meg 2027 februárjában.

Újabb személyi döntés jelent meg a Magyar Közlönyben Hajdu Jánossal kapcsolatban: a köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára 2026. június 15-i hatállyal megszüntette a rendőr altábornagy szolgálati jogviszonyát.

Mellette további két magas rangú vezető szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről is döntés született.

Ruszó Gyula rendőr vezérőrnagy 2027. február 14-ével,

míg Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok 2027. február 6-ával távozik állományából.

A köztársasági elnök mindhárom esetben a belügyminiszter előterjesztése alapján hozta meg a döntést. A határozatok szerint a szolgálati jogviszonyok felmentéssel szűnnek meg.

A mostani döntés nem előzmény nélküli. Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ főigazgatói tisztségéből már korábban, május 27-én felmentették. Hajdu János a Terrorelhárítási Központ létrehozása óta irányította a szervezetet, amely a kormányzati személyvédelemért, a terrorfenyegetések kezeléséért és több kiemelt biztonsági feladat ellátásáért felelt.

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