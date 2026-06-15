Megszűnik Hajdu János szolgálati jogviszonya

Újabb személyi döntés jelent meg a Magyar Közlönyben Hajdu Jánossal kapcsolatban: a köztársasági elnök a belügyminiszter javaslatára 2026. június 15-i hatállyal megszüntette a rendőr altábornagy szolgálati jogviszonyát.
Mellette további két magas rangú vezető szolgálati jogviszonyának megszüntetéséről is döntés született.
- Ruszó Gyula rendőr vezérőrnagy 2027. február 14-ével,
- míg Szatmári Imre tűzoltó dandártábornok 2027. február 6-ával távozik állományából.
A köztársasági elnök mindhárom esetben a belügyminiszter előterjesztése alapján hozta meg a döntést. A határozatok szerint a szolgálati jogviszonyok felmentéssel szűnnek meg.
A mostani döntés nem előzmény nélküli. Hajdu Jánost a Terrorelhárítási Központ főigazgatói tisztségéből már korábban, május 27-én felmentették. Hajdu János a Terrorelhárítási Központ létrehozása óta irányította a szervezetet, amely a kormányzati személyvédelemért, a terrorfenyegetések kezeléséért és több kiemelt biztonsági feladat ellátásáért felelt.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Lakatos Péter
Emelik az apaszabadság időtartamát: itt vannak a részletek
Több támogatást összehangolnak.
Már ma este harcba szállna az európai nagyhatalom légiereje Oroszország ellen – megszólalt a NATO-parancsnok
Holger Neumann altábornagy, a német légierő parancsnoka egy európai háború forgatókönyvéről beszélt.
Trump eljárást rendelt el a legesélyesebb demokrata kihívó ellen az Egyesült Államokban
Newsom szerint az eljárás nem konkrét bűncselekmény miatt indult, hanem mert mérlegeli az indulást a 2028-as választáson.
Megszólalt Nagy Ervin: ilyen lehet az augusztus 20-i tűzijáték
Olcsóbb, rövidebb.
Véget ér a konfliktus az Egyesült Államokkal, de kirobbanó polgárháborús helyzet vár Iránra
A valódi megpróbáltatás csak most vár majd a teheráni rezsimre.
Több hétre teljesen leáll az egyik HÉV-vonal
Pótlójáratokkal lehet utazni.
Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett
A magyar külügyminiszter az orosz–ukrán háború és a közel-keleti helyzet értékelésében is részt vett.
Gyökeres változás jön a magyar egyetemeken, már tárgyalnak
Jönnek újra az uniós programok.
Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a mai napon. 2022. februárjában, amikor legutóbb itt jártak a bankközi hozamok még 5 szá
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?