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Nagy átalakítás jön az egészségügyben és a gyógyszereknél, szűk keresztmetszet marad a pénz – az új államtitkár beszélt a célokról
Gazdaság

Nagy átalakítás jön az egészségügyben és a gyógyszereknél, szűk keresztmetszet marad a pénz – az új államtitkár beszélt a célokról

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A Belügyminisztériumból kiváló egészségügyi szaktárca 158 szakmai munkatárssal indul, puritán működési modellben – ismertette Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium új közigazgatási államtitkára a Népszavának adott interjúban. A politikus a gyógyszerügyi szabályozás uniós átalakítását emelte ki kiemelt feladatként, miközben hangsúlyozta, hogy a korlátozott források mellett a pénzügyi mozgástér bővítése és a hatékonyabb felhasználás a két legfontosabb cél. Az interjúban személyes hangon beszélt korábbi daganatos betegségéről is, amelyből tízéves túlélőként került ki.

Feladata a minisztérium jogszerű működtetése, a miniszteri döntések hivatali keretének biztosítása, valamint a gyógyszerügyek szakmai felügyelete – mondta el Ilku Lívia, az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási államtitkára a Népszavának adott interjúban.

Visszatérését az államigazgatásba azzal indokolta, hogy most is olyan időszakot lát, amikor szerinte érdemi munkát lehet végezni az egészségügyben.

Példaként az uniós gyógyszerjogi szabályok átalakítását említette, amelynek magyar átültetése szerinte a betegek szempontjából is fontos feladat lehet.

Az új egészségügyi tárca felépítéséről azt mondta, hogy a minisztérium a Belügyminisztériumból válik ki, miközben egyszerre sok ember, feladat, informatikai hozzáférés és háttérrendszer mozog a kormányzati struktúrán belül. A klasszikus egészségügyi szakmai feladatokat jelenleg 158 munkatárs látja el, hozzájuk csatlakoznak majd a funkcionális területek, például a jogi, gazdasági, informatikai és személyügyi egységek.

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Ilku szerint a tárcánál puritán működési modellt követnek: kabinetje csak a miniszternek lesz, az államtitkárságok titkárságokkal dolgoznak.

A gyógyszerügyi és finanszírozási kérdésekről szólva jelezte, hogy a források korlátozottságával döntéshozóként együtt kell élni. Azt mondta, emberként minden betegnek odaadná a szükséges gyógyszert, de politikai és államigazgatási szerepben a rendelkezésre álló keretek között kell dönteni. Szerinte két feladat van: a pénzügyi mozgástér bővítése, illetve a meglévő források minél jobb felhasználása.

Az interjú személyes részeiben Ilku Lívia arról is beszélt, hogyan élte meg korábbi daganatos betegségét. Azt mondta, betegként nem próbálta szakemberként ellenőrizni a kezeléseit, hanem inkább laikus páciensként bízott az orvosaiban, és a saját következő lépéseire koncentrált. A betegség után kevesebb figyelmet fordít a lényegtelen dolgokra, és fontosabbá vált számára a sport, az olvasás és a mindennapi életminőség. Úgy fogalmazott, tízéves túlélőként nincs betegségtudata, de jár szűrésekre, mert tudja, hogy menni kell.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/MTI Fotószerkesztõség/Bodnár Boglárka

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