Nagy változások jönnek a magyar árampiacon: fontos részleteket árult el a MAVIR

A MAVIR friss piaci fórumán több, a villamosenergia-piac működését és a hazai hálózat jövőjét meghatározó fejlesztésről is szó esett. A fórum egyik fő üzenete az volt, hogy a következő hónapokban egyszerre több, piaci szereplőket is közvetlenül érintő változás érkezik: előrehaladt a villamosenergia-tárolók bevételkompenzációs programja, októberben elindulhat a MARI/PICASSO-platformokhoz való csatlakozás, miközben a hálózatfejlesztési terv alapján egyre látványosabban rajzolódnak ki a magyar villamosenergia-rendszer 2030-as és 2035-ös kihívásai.

METÁROLÓ program

Az egyik téma a villamosenergia-tárolók RRF támogatási programjának helyzetjelentése volt. A program mintegy 500 MW/1000 MWh új hálózati tárolói kapacitás létesítését célozza, amelyhez CAPEX- és OPEX-támogatási láb is kapcsolódik. Ez összesen 55 pályázót és 70 projektet jelent.

A tájékoztató szerint 2026 januárjára megtörténtek az első elszámolások, és a támogatási rendszerben érintett projektek jelentős része már sikeresen belépett a CfD-alapú elszámolási rendszerbe.

A CfD alapú elszámolás lényege, hogy a tárolók bevételeit egy előre meghatározott referenciaszinthez viszonyítják: ha a piaci bevételek ennél alacsonyabbak, támogatást kapnak, ha pedig magasabbak, akkor vissza kell fizetniük a különbözet egy részét.

Ez jelenleg 25 szerződést jelent, de további szerződéskötések vannak folyamatban - tették hozzá. A MAVIR külön jelezte, hogy a tárolók rendszerbe léptetése 2026 egyik fontos fejleménye lesz, nemcsak a támogatási program miatt, hanem azért is, mert a tárolók egyre fontosabb szereplőivé válnak a rendszerirányításnak, a kiegyenlítő szabályozásnak és a jövőbeli rugalmassági piacoknak.

Ősszel nagy változás jön a kiegyenlítő piacon

A második kiemelt téma a MARI/PICASSO-csatlakozás volt, amelyet a MAVIR az „év projektjeként” említett meg. A változás lényege, hogy Magyarország csatlakozik az európai kiegyenlítőenergia-platformokhoz, amelyek a villamosenergia-rendszer egyensúlyának fenntartását segítik, és jelentősen átalakíthatják a hazai kiegyenlítő piac működését (aFRR, mFRR).

Kapcsolódó cikkünk 2025. 09. 23. Fontos határidő elhalasztásáról döntött a MAVIR

A MAVIR szerint a projekt több fontos előfeltétele már teljesült és az akkreditációs (engedélyezési) folyamat is jól halad. Elmondták, hogy már 44 egység rendelkezik részvételhez szükséges minősítéssel, ami azt jelenti, hogy

a piac jelentős része teljesítette a csatlakozás egyik legfontosabb előfeltételét.

A tesztidőszak szintén zajlik. Az első negyedévben lezárultak a legfontosabb partneri rendszertesztek, június elejétől pedig már a szimulációs gyakorlatokat következnek amelyekben több rendszer összekapcsolt működését vizsgálják. Mindez azt segíti elő, hogy a rendszer élesedésekor minden zökkenőmentesen menjen majd.

A menetrend szerint július elején indulhat el a közel három hónapos élesítési és átállási folyamat. Az európai szabványos kiegyenlítőenergia-termékek alkalmazása 2026. október 1-jétől várható, a platformokhoz való csatlakozást pedig október 6-ig tervezi meglépni a MAVIR.

A sorrend kapcsán elmondták, hogy

először a PICASSO-platformhoz csatlakozna Magyarország, vagyis az aFRR-szabályozási folyamatok integrálódnának az európai rendszerbe,

ezt követően jönne a MARI-csatlakozás az mFRR oldalon.

Azt is megtudhattuk, hogy a horvát és román piacok ebben az évben még nem csatlakoznak.

A változás így elsősorban a szlovák, osztrák és szlovén átviteli-irányokat érinti majd.

Sok a kérdőjel

A harmadik nagy téma a Hálózatfejlesztési Terv (HFT) volt. A MAVIR bemutatása alapján a magyar villamosenergia-rendszer előtt álló egyik legfontosabb kihívás, hogy a termelési és fogyasztási szerkezet egyszerre és gyorsan változik. A tervezésben 2030-as és 2035-ös sarokéveket néznek, különböző forrásoldali, fogyasztási és hálózati forgatókönyvek alapján.

A forrásoldalon a MAVIR több nagyobb erőművi változással számol.

A lignit- és gáztüzelésű Mátrai Erőművi blokkok, valamint hosszabb távon több más gáztüzelésű egység kivezetése is szerepel a prognózisokban.

Ezzel párhuzamosan új belépőként számolnak Paks II.-vel, illetve

az MVM nagy kombinált ciklusú gázerőművi projektjeivel, köztük a Tisza és Mátra CCGT-projektekkel.

A MAVIR ugyanakkor ezeknél kockázati szcenáriókat is vizsgál, vagyis külön kezeli azt az esetet, ha Paks II. vagy egyes gázerőművi projektek késnek.

A megújulók esetében a naperőművi kapacitások további növekedésével számolnak. A HFT alapján

2030-ra 13-14 gigawatt közötti beépített naperőművi kapacitás lehet Magyarországon

-- ami érdemben meghaladja a Nemzeti Energia- és Klímaterv (NEKT) 12 gigawattos célját. 2035-re viszont a MAVIR már lassuló PV-felfutással számol, elsősorban azért, mert a jelenleg ismert nagy ipari naperőművi projektek többsége addigra várhatóan már megépül és csatlakozik a hálózatra. Számottevő növekedést már csak a visszwattos és HMKE piacon várnak.

A szélerőműveknél 2030-ra mintegy 1090 megawattos kapacitást prognosztizálnak, ami bár teljesítené a NEKT 1 gigawattos célját, de feltehetően jóval elmaradna az új kormányzat céljaitól.

A fogyasztási oldalon a MAVIR két eltérő pályát vizsgál. A dinamikusabb forgatókönyv szerint

2035-re az esti csúcsterhelés már meghaladhatja a 10 000 MW-ot is

- ami jelentősen meghaladná a jelenlegi 7700 MW körüli csúcsértéket.

Ez jelentős hálózati kihívást jelent, különösen úgy, hogy a rendszernek egyszerre kell kezelnie az esti csúcsterheléseket, a nagy naperőművi betáplálással járó tavaszi minimumterheléses időszakokat, valamint az egyre nagyobb ipari fogyasztói igényeket.

A MAVIR piaci szimulációi alapján 2030-ban éves szinten továbbra is importos maradhat a magyar villamosenergia-rendszer, függetlenül attól, hogy a vizsgált CCGT-projektekből mennyi valósul meg. 2035-ben viszont a kép erősen függ Paks II. belépésétől.

Ha az új atomerőművi blokkok időben üzembe állnak, a magyar rendszer akár kismértékben exportossá is válhat éves szinten.

Ha viszont Paks II. csúszik, akkor az importarány tovább nőhet. Dinamikusabb fogyasztásnövekedési pálya mellett még Paks II. belépésével is fennmaradhat az éves importkitettség.

A MAVIR hálózatfejlesztési terve számos jelentős átviteli hálózati beruházást is tartalmaz a következő évekre. Ezek célja, hogy a rendszer képes legyen kiszolgálni a növekvő ipari fogyasztást, befogadni az egyre több naperőművet, valamint felkészülni Paks II. érkezésére. A legnagyobb projektek közé tartozik a Szolnok–Sándorfalva 400 kilovoltos távvezeték kiépítése, a Biritó–Törökfái kapcsolat létrehozása, valamint több határkeresztező fejlesztés Románia, Szerbia és Szlovákia irányába. Emellett számos alállomásban transzformációs kapacitásbővítés is várható.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 14. Nagyon rég nem volt ilyen alacsony a magyar áramimport, mégis nőtt az energiafüggőség

Címlapkép forrása: Shutterstock