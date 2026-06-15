NKA-botrány: volt, hogy több pénzt kapott valaki, mint amennyit kért

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy visszavonják az összes olyan kulturális támogatási döntést, amelyet az előző kormány kulturális minisztere, Hankó Balázs 2026. április 8-án egyedi miniszteri keretből hozott meg. A tárcavezető szerint az érintett döntések átvilágítása során több olyan esetet is találtak, amelyek kérdéseket vetnek fel a közpénzek elosztásának szabályosságával kapcsolatban.

A miniszter közlése szerint Hankó Balázs azon a napon összesen közel 394 millió forint támogatás odaítéléséről döntött, amelyből 30 pályázó részesült. Az áttekintés során olyan ügyeket is találtak, ahol a támogatás jóváhagyására nem írásos kérelem alapján került sor, illetve olyan eseteket is, amikor

a megítélt összeg meghaladta a pályázó által igényelt támogatást.

Visszavont támogatások

A minisztérium és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkatársai az elmúlt napokban vizsgálták át a döntéseket. Az eredmények alapján a tárca úgy határozott, hogy valamennyi, 2026. április 8-án született miniszteri döntést visszavonja.

Tarr Zoltán szerint a döntés jogi szempontból minden érintett ügyben végrehajtható volt. A miniszter úgy fogalmazott: „A közpénz kiosztása nem működhet így”, ezért szükségesnek tartották az intézkedést.

NAV-nyomozás is zajlik

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkatársai jelenleg is részt vesznek az ügyek feltárásában, és támogatják a folyamatban lévő vizsgálatokat. A minisztérium szerint az érintett szakemberek együttműködnek a NAV nyomozásával, valamint a tárca belső áttekintését végző munkatársakkal is.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images