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NKA-botrány: volt, hogy több pénzt kapott valaki, mint amennyit kért
Gazdaság

NKA-botrány: volt, hogy több pénzt kapott valaki, mint amennyit kért

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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy visszavonják az összes olyan kulturális támogatási döntést, amelyet az előző kormány kulturális minisztere, Hankó Balázs 2026. április 8-án egyedi miniszteri keretből hozott meg. A tárcavezető szerint az érintett döntések átvilágítása során több olyan esetet is találtak, amelyek kérdéseket vetnek fel a közpénzek elosztásának szabályosságával kapcsolatban.

A miniszter közlése szerint Hankó Balázs azon a napon összesen közel 394 millió forint támogatás odaítéléséről döntött, amelyből 30 pályázó részesült. Az áttekintés során olyan ügyeket is találtak, ahol a támogatás jóváhagyására nem írásos kérelem alapján került sor, illetve olyan eseteket is, amikor

a megítélt összeg meghaladta a pályázó által igényelt támogatást.

Visszavont támogatások

A minisztérium és a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkatársai az elmúlt napokban vizsgálták át a döntéseket. Az eredmények alapján a tárca úgy határozott, hogy valamennyi, 2026. április 8-án született miniszteri döntést visszavonja.

Tarr Zoltán szerint a döntés jogi szempontból minden érintett ügyben végrehajtható volt. A miniszter úgy fogalmazott: „A közpénz kiosztása nem működhet így”, ezért szükségesnek tartották az intézkedést.

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NAV-nyomozás is zajlik

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő munkatársai jelenleg is részt vesznek az ügyek feltárásában, és támogatják a folyamatban lévő vizsgálatokat. A minisztérium szerint az érintett szakemberek együttműködnek a NAV nyomozásával, valamint a tárca belső áttekintését végző munkatársakkal is.

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