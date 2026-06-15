Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett

Az EU külügyminiszterei Luxemburgban három kormányközi konferenciát tartottak Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatáról – tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. A bővítés mellett az orosz–ukrán háború és a közel-keleti helyzet is napirendre került. A miniszter hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamatnak teljesítményalapúnak kell maradnia, és Montenegró akár még idén lezárhatja a tárgyalásokat. Magyarország továbbra is Ukrajna szuverenitásának támogatása és a diplomáciai rendezés mellett áll.

Az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácskozásán kiemelt téma volt az uniós bővítés – számolt be Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes hétfőn.

Tájékoztatása szerint a találkozón három kormányközi konferenciát is tartottak Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatáról, miközben a résztvevők több aktuális nemzetközi válsághelyzetet is áttekintettek.

A miniszter azt írta, hogy a tanácskozást megelőzően munkareggelire került sor Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszterrel, ezt követően pedig az uniós külügyminiszterek Bosznia-Hercegovina helyzetéről és a nemzetközi egészségügyi kihívásokról egyeztettek.

Orbán Anita arról is írt Facebook-bejegyzésében, hogy a nap egyik legfontosabb témája az Európai Unió bővítési folyamata volt, amelynek keretében Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási előrehaladását értékelték.

Úgy fogalmazott, hogy az uniós tagság felé vezető útnak továbbra is teljesítményalapúnak kell maradnia, vagyis minden tagjelölt országnak teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket. Tájékoztatása alapján Montenegró még az idén lezárhatja a tárgyalási folyamatot, míg Ukrajna és Moldova esetében az első tárgyalási klaszter megnyitása a csatlakozási folyamat új szakaszát jelenti.

A külügyminiszterek külön egyeztetést tartottak az Ukrajna ellen folytatott orosz háborúról is.

Orbán Anita szerint a magyar álláspont továbbra is Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának támogatására, valamint a diplomáciai rendezés elősegítésére épül.

A tanácsülésen a közel-keleti helyzet is napirendre került, a résztvevők pedig a feszültségek csökkentésének lehetőségeiről, a humanitárius segítségnyújtás feltételeiről és a térség stabilitásának erősítéséről tárgyaltak.

A luxemburgi találkozót értékelve Orbán Anita azt írta, hogy Magyarország ismét aktív szerepet vállal az európai együttműködésekben. Közlése szerint a kormány célja a partneri kapcsolatok erősítése, az érdemeken alapuló bővítési politika támogatása, valamint a magyar érdekek képviselete az európai és regionális fórumokon.

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