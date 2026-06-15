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Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett
Gazdaság

Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett

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Az EU külügyminiszterei Luxemburgban három kormányközi konferenciát tartottak Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatáról – tájékoztatott Orbán Anita külügyminiszter. A bővítés mellett az orosz–ukrán háború és a közel-keleti helyzet is napirendre került. A miniszter hangsúlyozta, hogy a csatlakozási folyamatnak teljesítményalapúnak kell maradnia, és Montenegró akár még idén lezárhatja a tárgyalásokat. Magyarország továbbra is Ukrajna szuverenitásának támogatása és a diplomáciai rendezés mellett áll.

Az Európai Unió külügyminisztereinek luxemburgi tanácskozásán kiemelt téma volt az uniós bővítés – számolt be Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes hétfőn.

Tájékoztatása szerint a találkozón három kormányközi konferenciát is tartottak Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási folyamatáról, miközben a résztvevők több aktuális nemzetközi válsághelyzetet is áttekintettek.

A miniszter azt írta, hogy a tanácskozást megelőzően munkareggelire került sor Ararat Mirzoyan örmény külügyminiszterrel, ezt követően pedig az uniós külügyminiszterek Bosznia-Hercegovina helyzetéről és a nemzetközi egészségügyi kihívásokról egyeztettek.

Orbán Anita arról is írt Facebook-bejegyzésében, hogy a nap egyik legfontosabb témája az Európai Unió bővítési folyamata volt, amelynek keretében Montenegró, Ukrajna és Moldova csatlakozási előrehaladását értékelték.

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Úgy fogalmazott, hogy az uniós tagság felé vezető útnak továbbra is teljesítményalapúnak kell maradnia, vagyis minden tagjelölt országnak teljesítenie kell a csatlakozási feltételeket. Tájékoztatása alapján Montenegró még az idén lezárhatja a tárgyalási folyamatot, míg Ukrajna és Moldova esetében az első tárgyalási klaszter megnyitása a csatlakozási folyamat új szakaszát jelenti.

A külügyminiszterek külön egyeztetést tartottak az Ukrajna ellen folytatott orosz háborúról is.

Orbán Anita szerint a magyar álláspont továbbra is Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának támogatására, valamint a diplomáciai rendezés elősegítésére épül.

A tanácsülésen a közel-keleti helyzet is napirendre került, a résztvevők pedig a feszültségek csökkentésének lehetőségeiről, a humanitárius segítségnyújtás feltételeiről és a térség stabilitásának erősítéséről tárgyaltak.

A luxemburgi találkozót értékelve Orbán Anita azt írta, hogy Magyarország ismét aktív szerepet vállal az európai együttműködésekben. Közlése szerint a kormány célja a partneri kapcsolatok erősítése, az érdemeken alapuló bővítési politika támogatása, valamint a magyar érdekek képviselete az európai és regionális fórumokon.

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Címlapkép forrása: MTI/EPA/Olivier Hoslet

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