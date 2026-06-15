Orbán Viktor: "Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot"

A Fidesz választási vereségének okairól, a párt jövőjéről, a korrupciós vádakról és saját politikai szerepéről is beszélt Orbán Viktor az Index Kibeszélő Extra című műsorában adott interjújában. A pártelnök szerint a Fidesznek elsősorban a digitális térben elszenvedett súlyos vereséggel, a fiatal szavazók elvesztésével és a kommunikációs hiányosságokkal kell szembenéznie.

Orbán Viktor az interjú elején reagált arra a kezdeményezésre, amely nyolc évben maximálná a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. A volt kormányfő szerint a javaslat egyértelműen az ő személye ellen irányul.

Hát nem érint, rólam szól

– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte politikai vitákat nem lehet jogi eszközökkel eldönteni, végső soron mindig a választók döntenek.

A Fidesz kongresszusán elfogadott vereségelemzésről azt mondta, hogy az nem az ő személyes véleményét tükrözi, hanem egy két hónapos belső egyeztetési folyamat eredménye. Szerinte a párt tévesen számolt azzal, hogy a részvétel nem haladja meg a korábbi szintet, miközben az ellenzék jelentősen több szavazót tudott mozgósítani. Úgy látja, a választók – különösen a fiatalok – többet vártak annál, mint amit a Fidesz kínált.

A volt miniszterelnök szerint a Tisza Párt sikerének egyik kulcsa az volt, hogy sokkal ambiciózusabb jövőképet kínált. Állítása szerint a párt kampányában több mint 1200 konkrét ígéret hangzott el, amelyek összesen mintegy 6000 milliárd forintos kiadást jelentenének.

Az emberek többre vágytak, mint amit mi ígértünk

– fogalmazott, hozzátéve, hogy ő maga nem vállalt volna ilyen mértékű kötelezettségeket.

Orbán Viktor külön kiemelte, hogy a Fidesz súlyos hátrányba került a digitális térben. Elismerte, hogy a párt technológiai és tartalmi szempontból is lemaradt ellenfelétől. „A digitális tempót nem tudtuk fölvenni” – mondta, hozzátéve, hogy a TikTokról tájékozódó választók körében különösen nagy vereséget szenvedtek. Szerinte a magyar politikában új korszakot nyitott a digitális mozgósítás, amelyben a Tisza Párt innovatívabbnak bizonyult.

A fiatal szavazók elvesztését a választás egyik legnagyobb tanulságának nevezte. Úgy véli, hiába vezettek be számos, a fiatalokat támogató intézkedést – például a 25 év alattiak szja-mentességét vagy a kedvezményes lakhatási programokat –, ezek nem eredményeztek automatikusan politikai támogatást. „A fiatalok egész egyszerűen többre vágytak” – mondta, ugyanakkor szerinte az ellenzéki attitűd a fiatal generációk sajátossága, amely idővel változhat.

A korrupciós ügyekről szólva Orbán Viktor elismerte, hogy a témák szerepet játszottak a választási vereségben, ugyanakkor azt állította, hogy ezek jelentős része „sejtetés”, „sugalmazás” vagy „műbalhé” volt.

Hatvanpusztát ilyen ügynek nevezte, míg a Matolcsy Györgyhöz köthető ügyekről azt mondta, hogy azokban még az ő kormányzása idején indultak eljárások.

Szerinte a Fidesz hibája nem az volt, hogy nem voltak válaszaik, hanem az, hogy nem tudták ezeket hatékonyan eljuttatni a választókhoz.

A párt működésével kapcsolatos kritikák közül részben egyetértett azokkal, amelyek szerint a Fidesz a kormányzás évei alatt elveszítette közösségi jellegét. Úgy fogalmazott, hogy a párt elsősorban a kormány támogatására koncentrált, miközben háttérbe szorult a közösségi élet. Szerinte a választási vereség után lehetőség nyílik arra, hogy a Fidesz ismét inkább közösségi pártként működjön.

Az interjú egyik legfontosabb témája Orbán Viktor politikai jövője volt. A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy alapító tagként mindig a párt része marad, ugyanakkor szükségesnek tartja a generációváltást. Felidézte, hogy a parlamenti frakció vezetését már átadták a fiatalabb nemzedéknek, és szerinte a pártban is eljön majd a „vérátömlesztés” ideje.

Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot

– fogalmazott. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy jövőre ismét elinduljon a pártelnöki posztért.

A következő időszak legfontosabb feladataként Orbán Viktor azt nevezte meg, hogy a Fidesz szerinte akadályozza meg „Magyarország kifosztását”. A volt miniszterelnök úgy véli, az új kormány első gazdasági döntései már ebbe az irányba mutatnak, ezért ősszel akár egy szélesebb patrióta mozgalom létrehozása is indokolttá válhat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a pártnak most elsősorban nem önmagával, hanem az ország helyzetével kell foglalkoznia, és az új kormány első hónapjainak tapasztalatai alapján kell meghatároznia saját jövőbeli szerepét.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán