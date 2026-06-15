Orbán Viktor: "Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot"

Orbán Viktor az interjú elején reagált arra a kezdeményezésre, amely nyolc évben maximálná a miniszterelnöki tisztség betöltésének idejét. A volt kormányfő szerint a javaslat egyértelműen az ő személye ellen irányul.
Hát nem érint, rólam szól
– fogalmazott, hozzátéve, hogy szerinte politikai vitákat nem lehet jogi eszközökkel eldönteni, végső soron mindig a választók döntenek.
A Fidesz kongresszusán elfogadott vereségelemzésről azt mondta, hogy az nem az ő személyes véleményét tükrözi, hanem egy két hónapos belső egyeztetési folyamat eredménye. Szerinte a párt tévesen számolt azzal, hogy a részvétel nem haladja meg a korábbi szintet, miközben az ellenzék jelentősen több szavazót tudott mozgósítani. Úgy látja, a választók – különösen a fiatalok – többet vártak annál, mint amit a Fidesz kínált.
A volt miniszterelnök szerint a Tisza Párt sikerének egyik kulcsa az volt, hogy sokkal ambiciózusabb jövőképet kínált. Állítása szerint a párt kampányában több mint 1200 konkrét ígéret hangzott el, amelyek összesen mintegy 6000 milliárd forintos kiadást jelentenének.
Az emberek többre vágytak, mint amit mi ígértünk
– fogalmazott, hozzátéve, hogy ő maga nem vállalt volna ilyen mértékű kötelezettségeket.
Orbán Viktor külön kiemelte, hogy a Fidesz súlyos hátrányba került a digitális térben. Elismerte, hogy a párt technológiai és tartalmi szempontból is lemaradt ellenfelétől. „A digitális tempót nem tudtuk fölvenni” – mondta, hozzátéve, hogy a TikTokról tájékozódó választók körében különösen nagy vereséget szenvedtek. Szerinte a magyar politikában új korszakot nyitott a digitális mozgósítás, amelyben a Tisza Párt innovatívabbnak bizonyult.
A fiatal szavazók elvesztését a választás egyik legnagyobb tanulságának nevezte. Úgy véli, hiába vezettek be számos, a fiatalokat támogató intézkedést – például a 25 év alattiak szja-mentességét vagy a kedvezményes lakhatási programokat –, ezek nem eredményeztek automatikusan politikai támogatást. „A fiatalok egész egyszerűen többre vágytak” – mondta, ugyanakkor szerinte az ellenzéki attitűd a fiatal generációk sajátossága, amely idővel változhat.
A korrupciós ügyekről szólva Orbán Viktor elismerte, hogy a témák szerepet játszottak a választási vereségben, ugyanakkor azt állította, hogy ezek jelentős része „sejtetés”, „sugalmazás” vagy „műbalhé” volt.
Hatvanpusztát ilyen ügynek nevezte, míg a Matolcsy Györgyhöz köthető ügyekről azt mondta, hogy azokban még az ő kormányzása idején indultak eljárások.
Szerinte a Fidesz hibája nem az volt, hogy nem voltak válaszaik, hanem az, hogy nem tudták ezeket hatékonyan eljuttatni a választókhoz.
A párt működésével kapcsolatos kritikák közül részben egyetértett azokkal, amelyek szerint a Fidesz a kormányzás évei alatt elveszítette közösségi jellegét. Úgy fogalmazott, hogy a párt elsősorban a kormány támogatására koncentrált, miközben háttérbe szorult a közösségi élet. Szerinte a választási vereség után lehetőség nyílik arra, hogy a Fidesz ismét inkább közösségi pártként működjön.
Az interjú egyik legfontosabb témája Orbán Viktor politikai jövője volt. A Fidesz elnöke hangsúlyozta, hogy alapító tagként mindig a párt része marad, ugyanakkor szükségesnek tartja a generációváltást. Felidézte, hogy a parlamenti frakció vezetését már átadták a fiatalabb nemzedéknek, és szerinte a pártban is eljön majd a „vérátömlesztés” ideje.
Alig várom már, hogy végre valaki kitépje a kezemből a marsallbotot
– fogalmazott. Ugyanakkor nem zárta ki annak lehetőségét sem, hogy jövőre ismét elinduljon a pártelnöki posztért.
A következő időszak legfontosabb feladataként Orbán Viktor azt nevezte meg, hogy a Fidesz szerinte akadályozza meg „Magyarország kifosztását”. A volt miniszterelnök úgy véli, az új kormány első gazdasági döntései már ebbe az irányba mutatnak, ezért ősszel akár egy szélesebb patrióta mozgalom létrehozása is indokolttá válhat. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a pártnak most elsősorban nem önmagával, hanem az ország helyzetével kell foglalkoznia, és az új kormány első hónapjainak tapasztalatai alapján kell meghatároznia saját jövőbeli szerepét.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
Brutális pusztítást végzett a vasárnapi jégverés
A kajsziültetvényeknek annyi az érintett területen.
Donald Trump szerint már elindultak az olajtankerek, az adatok pont nem ezt igazolják
Egyelőre nem kezdték meg útjukat az olajszállítók.
Új szabályok és plusz fizetnivaló vár a magyar energiaszolgáltatókra
Fontos változás érik a magyar energiapiacokon.
Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV-vezér
Több vasúti híd is megújul.
Megszavazták: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor
Döntött a parlament.
34 kilométeren ejtették túszul a világgazdaságot, több mint 100 nap után vége a stressztesztnek
Az IMF-vezér szerint a várakozásoktól teljesen eltérő képet mutatott a globális konjuktúra.
Gyújtogatásos szabotázsakció a miniszterelnök ellen: elítélték az elkövetőket, a szálak egészen a Kremlig futnak
Egy ukrán és egy román állampolgárságú fiatalt mondtak ki bűnösnek.
Erős napot zárt a magyar tőzsde
Jól teljesített az OTP.
Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a mai napon. 2022. februárjában, amikor legutóbb itt jártak a bankközi hozamok még 5 szá
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?