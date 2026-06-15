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Óriási változás jön a KFC étlapján
Gazdaság

Óriási változás jön a KFC étlapján

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A KFC átfogó megújulást jelentett be, amellyel a csont nélküli csirketermékekre helyezi a hangsúlyt, bővíti a szószkínálatát, és új étteremdizájnnal igyekszik visszaszerezni a pozícióit az egyre élesedő versenyben. A lánc különösen az Egyesült Államokban kényszerül lépni, ahol a piaci részesedése jelentősen visszaesett az utóbbi években - írta a Cnbc.

A Yum! Brands égisze alatt működő, világszerte több mint 34 ezer egységet számláló gyorsétterem-hálózat fokozatosan teret veszített az Egyesült Államokban. A Barclays adatai szerint míg a lánc 2021-ben még a csirkealapú gyorséttermek piacának 16 százalékát uralta, 2024-re ez a részesedés 9,4 százalékra zsugorodott. Ezzel a KFC a második helyről a negyedikre csúszott vissza, miután a Chick-fil-A mellett már a Popeyes és a Raising Cane’s is megelőzte.

Az új stratégia középpontjában egy merész étlapátalakítás áll.

A vállalat a hagyományos, csontos csirkék helyett egyre inkább a csont nélküli termékekre helyezi a hangsúlyt, és teljesen újragondolja a meglévő csirkecsíkok kínálatát is. Christophe Poirier, a KFC vezető koncepciófejlesztője kiemelte, hogy a jövőben a csontos falatok helyett a csont nélküli alternatívák kerülnek előtérbe. Az új típusú csirkecsíkokat több mint húszféle szósszal kínálják majd, a klasszikus ízvilágtól az olyan különlegességekig, mint a chimichurri ranch szósz. Az Egyesült Királyságban és Írországban már ebben a hónapban debütál az új választék kilencféle szósszal, míg Ausztráliában és az Egyesült Államokban a nyár folyamán vezetik be. Ezzel párhuzamosan megjelenik a "Dunked" termékcsalád is, amely szószba mártott csirkecsíkokat, szárnyakat és szendvicseket tartalmaz.

A hálózat az italválasztékot is szélesíti, így a Kwench by KFC almárka alatt buborékos teák, limonádék és jeges kávék is megjelennek a kínálatban. Egyes brit és ír éttermekben már kaphatók ezek az italok, Ausztráliában és Kanadában pedig még az idei év folyamán az állandó menü részévé válnak.

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Az éttermek arculata és kialakítása ugyancsak átalakul

Texasban a nyár folyamán egy nyitott terű egység nyílik, szeptemberben pedig Dubajban adnak át egy kétszintes, élményközpontú éttermet. Utóbbit Poirier a Las Vegas-i Sphere látványosságához hasonlította, azzal a céllal, hogy a vendégek figyelmét elvonják a telefonjukról, és magára a gasztronómiai élményre fókuszáljanak. A lánc logója is megújul, az alapító ezredes jól ismert portréját két oldalról a KFC felirat fogja keretezni, az ikonikus papírvödör formáját idézve.

Az amerikai piac élénkítése érdekében a Yum! Brands több mint egy éve nevezte ki Catherine Tan-Gillespie-t a KFC USA élére. Az ő vezetése alatt a lánc a kedvező ár-érték arányú ajánlatok erősítésére és Sanders ezredes alakjának visszahozatalára épített, aminek köszönhetően az elmúlt három negyedévben folyamatosan nőtt az összehasonlítható alapon mért árbevétele. A nemzetközi piacokon a KFC továbbra is stabilan teljesít, a legutóbbi negyedévben például 2 százalékos összehasonlítható bolti forgalomnövekedést ért el, a vállalat ráadásul Kínában és Európában realizálja a legnagyobb rendszerszintű bevételeit.

Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images

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