Óriási változás jön a KFC étlapján

A Yum! Brands égisze alatt működő, világszerte több mint 34 ezer egységet számláló gyorsétterem-hálózat fokozatosan teret veszített az Egyesült Államokban. A Barclays adatai szerint míg a lánc 2021-ben még a csirkealapú gyorséttermek piacának 16 százalékát uralta, 2024-re ez a részesedés 9,4 százalékra zsugorodott. Ezzel a KFC a második helyről a negyedikre csúszott vissza, miután a Chick-fil-A mellett már a Popeyes és a Raising Cane’s is megelőzte.

Az új stratégia középpontjában egy merész étlapátalakítás áll.

A vállalat a hagyományos, csontos csirkék helyett egyre inkább a csont nélküli termékekre helyezi a hangsúlyt, és teljesen újragondolja a meglévő csirkecsíkok kínálatát is. Christophe Poirier, a KFC vezető koncepciófejlesztője kiemelte, hogy a jövőben a csontos falatok helyett a csont nélküli alternatívák kerülnek előtérbe. Az új típusú csirkecsíkokat több mint húszféle szósszal kínálják majd, a klasszikus ízvilágtól az olyan különlegességekig, mint a chimichurri ranch szósz. Az Egyesült Királyságban és Írországban már ebben a hónapban debütál az új választék kilencféle szósszal, míg Ausztráliában és az Egyesült Államokban a nyár folyamán vezetik be. Ezzel párhuzamosan megjelenik a "Dunked" termékcsalád is, amely szószba mártott csirkecsíkokat, szárnyakat és szendvicseket tartalmaz.

A hálózat az italválasztékot is szélesíti, így a Kwench by KFC almárka alatt buborékos teák, limonádék és jeges kávék is megjelennek a kínálatban. Egyes brit és ír éttermekben már kaphatók ezek az italok, Ausztráliában és Kanadában pedig még az idei év folyamán az állandó menü részévé válnak.

Az éttermek arculata és kialakítása ugyancsak átalakul

Texasban a nyár folyamán egy nyitott terű egység nyílik, szeptemberben pedig Dubajban adnak át egy kétszintes, élményközpontú éttermet. Utóbbit Poirier a Las Vegas-i Sphere látványosságához hasonlította, azzal a céllal, hogy a vendégek figyelmét elvonják a telefonjukról, és magára a gasztronómiai élményre fókuszáljanak. A lánc logója is megújul, az alapító ezredes jól ismert portréját két oldalról a KFC felirat fogja keretezni, az ikonikus papírvödör formáját idézve.

Az amerikai piac élénkítése érdekében a Yum! Brands több mint egy éve nevezte ki Catherine Tan-Gillespie-t a KFC USA élére. Az ő vezetése alatt a lánc a kedvező ár-érték arányú ajánlatok erősítésére és Sanders ezredes alakjának visszahozatalára épített, aminek köszönhetően az elmúlt három negyedévben folyamatosan nőtt az összehasonlítható alapon mért árbevétele. A nemzetközi piacokon a KFC továbbra is stabilan teljesít, a legutóbbi negyedévben például 2 százalékos összehasonlítható bolti forgalomnövekedést ért el, a vállalat ráadásul Kínában és Európában realizálja a legnagyobb rendszerszintű bevételeit.

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