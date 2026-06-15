Óriási változás jön a KFC étlapján

A Yum! Brands égisze alatt működő, világszerte több mint 34 ezer egységet számláló gyorsétterem-hálózat fokozatosan teret veszített az Egyesült Államokban. A Barclays adatai szerint míg a lánc 2021-ben még a csirkealapú gyorséttermek piacának 16 százalékát uralta, 2024-re ez a részesedés 9,4 százalékra zsugorodott. Ezzel a KFC a második helyről a negyedikre csúszott vissza, miután a Chick-fil-A mellett már a Popeyes és a Raising Cane’s is megelőzte.
Az új stratégia középpontjában egy merész étlapátalakítás áll.
A vállalat a hagyományos, csontos csirkék helyett egyre inkább a csont nélküli termékekre helyezi a hangsúlyt, és teljesen újragondolja a meglévő csirkecsíkok kínálatát is. Christophe Poirier, a KFC vezető koncepciófejlesztője kiemelte, hogy a jövőben a csontos falatok helyett a csont nélküli alternatívák kerülnek előtérbe. Az új típusú csirkecsíkokat több mint húszféle szósszal kínálják majd, a klasszikus ízvilágtól az olyan különlegességekig, mint a chimichurri ranch szósz. Az Egyesült Királyságban és Írországban már ebben a hónapban debütál az új választék kilencféle szósszal, míg Ausztráliában és az Egyesült Államokban a nyár folyamán vezetik be. Ezzel párhuzamosan megjelenik a "Dunked" termékcsalád is, amely szószba mártott csirkecsíkokat, szárnyakat és szendvicseket tartalmaz.
A hálózat az italválasztékot is szélesíti, így a Kwench by KFC almárka alatt buborékos teák, limonádék és jeges kávék is megjelennek a kínálatban. Egyes brit és ír éttermekben már kaphatók ezek az italok, Ausztráliában és Kanadában pedig még az idei év folyamán az állandó menü részévé válnak.
Az éttermek arculata és kialakítása ugyancsak átalakul
Texasban a nyár folyamán egy nyitott terű egység nyílik, szeptemberben pedig Dubajban adnak át egy kétszintes, élményközpontú éttermet. Utóbbit Poirier a Las Vegas-i Sphere látványosságához hasonlította, azzal a céllal, hogy a vendégek figyelmét elvonják a telefonjukról, és magára a gasztronómiai élményre fókuszáljanak. A lánc logója is megújul, az alapító ezredes jól ismert portréját két oldalról a KFC felirat fogja keretezni, az ikonikus papírvödör formáját idézve.
Az amerikai piac élénkítése érdekében a Yum! Brands több mint egy éve nevezte ki Catherine Tan-Gillespie-t a KFC USA élére. Az ő vezetése alatt a lánc a kedvező ár-érték arányú ajánlatok erősítésére és Sanders ezredes alakjának visszahozatalára épített, aminek köszönhetően az elmúlt három negyedévben folyamatosan nőtt az összehasonlítható alapon mért árbevétele. A nemzetközi piacokon a KFC továbbra is stabilan teljesít, a legutóbbi negyedévben például 2 százalékos összehasonlítható bolti forgalomnövekedést ért el, a vállalat ráadásul Kínában és Európában realizálja a legnagyobb rendszerszintű bevételeit.
Címlapkép forrása: Marek Antoni Iwanczuk/NurPhoto via Getty Images
Elzárják a menekülőutakat a Brüsszelben fenntartott MCC előtt
Az intézkedésnek akkor lesz igazán hatása, ha a szervezet finanszírozása is elapad.
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Belepiszkáltak a készpénzfelvételekbe, meg is lett az eredménye
Ábrákon mutatjuk, hogyan fizet a magyar.
Nagy változások jönnek a magyar árampiacon: fontos részleteket árult el a MAVIR
Közeleg a nagy átállás.
Szivárognak a részletek: az egész térség biztonságát átírhatja Trump megállapodása
A egyik pont kifejezetten érdekes.
Katasztrófa Oroszországban: lezuhant a szuperszonikus bombázó repülőgép, videón a becsapódás
Egy Tu–22M3 típusú nagy hatótávolságú hadászati bombázó állt földbe.
Még nagyobb lett a SpaceX tőzsdei bevezetése
Aktiválták a greenshoe opciót.
Visszatérhetnek az 5% alatti kamatok a lakáshiteleknél?
Tovább csökkentek a bankközi kamatlábak, a 10 éves futamidejű BIRS értéke 4,88 százalékra süllyedt a mai napon. 2022. februárjában, amikor legutóbb itt jártak a bankközi hozamok még 5 szá
Új korszak jön az online rendelések vámkezelésében - Frissített tartalom
FRISSÍTVE - 2026.06.11. Az Európai Unió radikális átalakítása már jogszabályi szakaszba lépett az e-kereskedelmi áruk vámkezelésében. A Tanács (EU) 2026/382 rendelete 2026. július 1-jei alk
A krioszféra instabilitása és jövőbeli kilátásai
A globális felmelegedés egyre gyorsuló ütemben bontja meg a krioszféra - a Föld jéggel és hóval borított rendszereinek - egyensúlyát. A globális átlaghőmérséklet az elmúlt években megkö
Elon Musk-é a történelem legdrágább álma
A SpaceX ma már nem egyszerűen rakétagyártó cég, hanem sokak szemében az emberiség jövőjének egyik legfontosabb vállalata. A történelmi IPO mögött azonban olyan várakozások húzódnak...
Top 10 osztalék részvény - 2026. június
Június elsején kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző hón
Hogyan érvényesüljünk a szabályok nélküli világban? - áttekintés a világ vezető think tankjeinek áprilisi tanulmányairól
Nemzetbiztonsági törekvések és technológiai érdekek. Ez a két erő formálja, rendezi blokkokba a világot - üzenik a vezető think tankek 2026. áprilisában. Négy fő témára fókuszálnak a v
Késleltetni a FIRE-t?
Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A
Mit lehet kezdeni 3-5 millió forinttal egy profi befektető szerint?
Ötmillió forinttal még nem lehet lakást venni, de már túl nagy összeg ahhoz, hogy a bankszámlán hagyjuk elinflálódni. Állampapír, tőzsde, befektetési alap vagy TBSZ? Hol... The post Mit lehe
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
A SpaceX titkai: lufit fúj vagy a jövőt építi Elon Musk?
Tőzsdére ment a tech-óriás.
Április 12. az amerikai egyetemeken is Magyarországról szólt
Hogyan csapódott le Orbán Viktor veresége a tengerentúlon?
Komoly vagyonvisszaszerzést indít a Tisza: 1900 milliárd forint sorsa a tét
Mi lesz a KEKVA-kkal?