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Öthetes mélypontra zuhant az európai gázár az iráni megállapodás hírére
Gazdaság

Öthetes mélypontra zuhant az európai gázár az iráni megállapodás hírére

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Több mint 5 százalékkal estek az európai földgázárak az ázsiai kereskedésben, miután az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott a háború lezárásáról és a Hormuzi-szoros újranyitásáról. A holland TTF referenciaárfolyam 44 euró közelébe süllyedt, ami öt hét óta a legalacsonyabb szintet jelenti. Az olajárak szintén meredek eséssel reagáltak a fejleményekre.

Az európai gázpiac látványos áreséssel reagált arra, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott. Az európai referenciaértéknek számító holland TTF földgázárfolyama

több mint 5 százalékkal esett az ázsiai kereskedés elején, 44 euró/MWh körüli szintre, amely öthetes mélypontnak felel meg.

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Az esés annak köszönhető, hogy az amerikai elnök éjjel azt közölte, hogy engedélyezi a Hormuzi-szoros „díjmentes megnyitását”, valamint az Egyesült Államok haditengerészeti blokádjának azonnali feloldását. Az átjáró újranyitása helyreállíthatja a Perzsa-öbölből érkező LNG-szállítmányokat, enyhítve azokat az ellátási félelmeket, amelyek március óta magasan tartották a gázárakat Európában és Ázsiában.

Hozzá kell tenni, hogy önmagában a szoros megnyitása nem old meg minden problémát. Például a katari Ras Laffan LNG-üzemben keletkezett károk csak 3-5 év alatt hozhatóak teljesen rendbe.

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A megállapodást iráni részről is megerősítették. Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes az állami televíziónak nyilatkozva közölte, hogy vasárnap estétől azonnal és véglegesen véget vetnek a háborúnak és a katonai műveleteknek a különböző frontokon, beleértve Libanont is.

JD Vance amerikai alelnök szerint a megállapodás hivatalos aláírására június 19-én, pénteken kerülhet sor Genfben.

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Elmondása szerint az egyezség része, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, miközben újranyílik a Hormuzi-szoros és megszűnik az amerikai blokád.

Nemcsak a földgáz, hanem a kőolaj ára is jelentősen csökkent. Magyar idő szerint vasárnap éjjel a Brent hordónkénti ára 4 százalékkal, míg a WTI jegyzése 4,6 százalékkal esett a megállapodás hírére - a Brent árfolyama ezzel több mint háromhavi mélypontra süllyedt.

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