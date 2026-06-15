Öthetes mélypontra zuhant az európai gázár az iráni megállapodás hírére

Az európai gázpiac látványos áreséssel reagált arra, hogy az Egyesült Államok és Irán megállapodásra jutott. Az európai referenciaértéknek számító holland TTF földgázárfolyama
több mint 5 százalékkal esett az ázsiai kereskedés elején, 44 euró/MWh körüli szintre, amely öthetes mélypontnak felel meg.
Az esés annak köszönhető, hogy az amerikai elnök éjjel azt közölte, hogy engedélyezi a Hormuzi-szoros „díjmentes megnyitását”, valamint az Egyesült Államok haditengerészeti blokádjának azonnali feloldását. Az átjáró újranyitása helyreállíthatja a Perzsa-öbölből érkező LNG-szállítmányokat, enyhítve azokat az ellátási félelmeket, amelyek március óta magasan tartották a gázárakat Európában és Ázsiában.
Hozzá kell tenni, hogy önmagában a szoros megnyitása nem old meg minden problémát. Például a katari Ras Laffan LNG-üzemben keletkezett károk csak 3-5 év alatt hozhatóak teljesen rendbe.
A megállapodást iráni részről is megerősítették. Kazem Gharibabadi iráni külügyminiszter-helyettes az állami televíziónak nyilatkozva közölte, hogy vasárnap estétől azonnal és véglegesen véget vetnek a háborúnak és a katonai műveleteknek a különböző frontokon, beleértve Libanont is.
JD Vance amerikai alelnök szerint a megállapodás hivatalos aláírására június 19-én, pénteken kerülhet sor Genfben.
Elmondása szerint az egyezség része, hogy Irán nem juthat atomfegyverhez, miközben újranyílik a Hormuzi-szoros és megszűnik az amerikai blokád.
Nemcsak a földgáz, hanem a kőolaj ára is jelentősen csökkent. Magyar idő szerint vasárnap éjjel a Brent hordónkénti ára 4 százalékkal, míg a WTI jegyzése 4,6 százalékkal esett a megállapodás hírére - a Brent árfolyama ezzel több mint háromhavi mélypontra süllyedt.
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