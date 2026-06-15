Rendkívüli razziát hirdettek Magyarországon: egy teljes hétig kiemelten ellenőriznek a rendőrök az utakon

Országos közúti ellenőrzést tart hétfőtől a rendőrség, az egyhetes akció részeként pénteken 9 órától 24 órás alkohol- és drogmaraton ellenőrzést is végrehajtanak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon.

A tájékoztatás szerint a ROADPOL Operational Group (Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoport) éves ellenőrzési terve alapján a rendőrség kiemelt figyelmet fordít az ittas vagy bódult állapotban közlekedő járművezetők kiszűrésére.

A június 15. és 21. között zajló ellenőrzések célja a közlekedésbiztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése - írták.

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