Tisza-kormány: Ma megszavazzák, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök

A parlamenti honlapján közzétett napirendi javaslat szerint a hétfői ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik meg.

Ezt követően vitatják meg

az alaptörvény tizenhatodik, a Tisza Párt két képviselője által kezdeményezett módosítását,

amely alapján a miniszterelnök legfeljebb összesen - megszakításokkal együtt - nyolc évig kormányozhatja az országot.

Ezen felül, a tervek szerint módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozatot annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen annak élére elnököt. A vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását követően meg is választják a bizottság tagjait és tisztségviselőit. Döntés várható Toroczkai László mentelmi ügyében is.

Végül megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, amivel lezárják

az Országgyűlés tavaszi ülésszakát.

Az országgyűlési törvény szerint a parlament évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.