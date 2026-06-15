Tisza-kormány: Ma megszavazzák, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök

Maximum 8 év
"Ma délután megszavazza az Országgyűlés, hogy maximum nyolc évig lehet valaki magyar miniszterelnök, és beszélünk az Orbán Viktor által tervezett migránstáborról" - írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.
Bár Magyar erről nem írt, a törvény hatására Orbán Viktor már nem lehet többet miniszterelnök.
Kedden is üléseznek
Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére június 16-án rendkívüli ülést tartanak az Országházban a hétfői rendes tanácskozást követően.
Öt indítványt tárgyalnak majd meg:
- A házszabályi rendelkezéseket a gyorsabb törvényalkotáshoz.
- A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezéseket.
- A Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének kihirdetését.
- A pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását.
- Végül az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.
Sűrű nap vár a Parlamentre
A parlamenti honlapján közzétett napirendi javaslat szerint a hétfői ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik meg.
Ezt követően vitatják meg
az alaptörvény tizenhatodik, a Tisza Párt két képviselője által kezdeményezett módosítását,
amely alapján a miniszterelnök legfeljebb összesen - megszakításokkal együtt - nyolc évig kormányozhatja az országot.
Ezen felül, a tervek szerint módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozatot annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen annak élére elnököt. A vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását követően meg is választják a bizottság tagjait és tisztségviselőit. Döntés várható Toroczkai László mentelmi ügyében is.
Végül megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, amivel lezárják
az Országgyűlés tavaszi ülésszakát.
Az országgyűlési törvény szerint a parlament évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.
Tisza-kormány: terítéken a vagyonadó, felülvizsgálják a költségvetést
- Vasárnap kiderült, hogy a Magyar Péter vezette kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) gyökeres átalakítását tervezi, így a szervezetet a jelenlegi formájában felszámolhatják, a feladatait pedig más szervek között oszthatják szét.
- A kormány a vagyonadó részleteiről egyeztet, és legújabb döntései értelmében meghosszabbítják a babaváró támogatás, a diákhitel és a lakossági jelzáloghitelek kamatstopját, valamint haladékot adnak Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére - számolt be a Tisza-kormány pénzügyminisztere, Kármán András egy Facebook-bejegyzésben.
- Emellett felülvizsgálják az idei költségvetést és enyhítik a kriptovaluta-kereskedelem eddigi szigorú szabályozását is
- Magyar Péter vasárnapi beszámolója szerint a kormányzati dokumentumok egyértelműen igazolják, hogy a kabinet 2024 nyarán egy 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor kialakításáról döntött a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd-Csermajorban, amelyre már mintegy egymilliárd forintot el is költöttek a költségvetésből.
- Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombaton, feltárva a nyilvánosság előtt az előző kormány 2024-es tervét, amely egy migránstábor kialakítását készítette elő - miközben a kommunikációjában épp az ellenkezőjét állította.
- A kormány szombaton más ügyek mellett bejelentette a szakképzési intézmények vezetésének átalakítását, és jelentős lépések történtek az oktatásügy területén is: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben oktatók idei bérkorrekcióját szabályozza.
- Ezzel párhuzamosan Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a szakképzési centrumokban várhatóan felszámolják a kancellári rendszert, és a jelenlegi struktúrát egyszemélyi vezetés váltja fel.
- A nap folyamán fontos személyi döntések is születtek, miután Pósfai Gábor belügyminiszter új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére.
- Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tíz pontban elemezte pártja választási vereségét. Orbán az értékelés során külön kitért a kampányüzenetek hibáira, a mozgósítási problémákra, a korrupciós vádak nem megfelelő kezelésére, valamint a párt digitális térben elszenvedett kudarcára.
- Orbán Viktort szombaton 729 szavazattal újraválasztották a Fidesz elnökének a párt 32. tisztújító kongresszusán, ahol a négy alelnököt is megválasztották: Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Kreicsi Bálintot.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert
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