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Tisza-kormány: Ma megszavazzák, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök
Gazdaság

Tisza-kormány: Ma megszavazzák, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök

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Magyar Péter miniszterelnök dokumentumokkal igazolta, hogy az előző kabinet 2024 nyarán egy 500 fős migránstábor kialakítását készítette elő Vitnyéd-Csermajorban, amelyre mintegy egymilliárd forintot költöttek. A hétvégén kiderült: a kormány felülvizsgálja az idei költségvetést, a pedagógusok bérkorrekciójáról társadalmi egyeztetést indított, és új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére.
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Maximum 8 év

"Ma délután megszavazza az Országgyűlés, hogy maximum nyolc évig lehet valaki magyar miniszterelnök, és beszélünk az Orbán Viktor által tervezett migránstáborról" - írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.

Bár Magyar erről nem írt, a törvény hatására Orbán Viktor már nem lehet többet miniszterelnök.

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Kedden is üléseznek

Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére június 16-án rendkívüli ülést tartanak az Országházban a hétfői rendes tanácskozást követően.

Öt indítványt tárgyalnak majd meg:

  • A házszabályi rendelkezéseket a gyorsabb törvényalkotáshoz.
  • A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezéseket.
  • A Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének kihirdetését.
  • A pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását.
  • Végül az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.
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Rendkívüli ülést hív össze a kormány: jövő kedden szavazhat a parlament több fontos ügyben

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Sűrű nap vár a Parlamentre

A parlamenti honlapján közzétett napirendi javaslat szerint a hétfői ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik meg.

Ezt követően vitatják meg

az alaptörvény tizenhatodik, a Tisza Párt két képviselője által kezdeményezett módosítását,

amely alapján a miniszterelnök legfeljebb összesen - megszakításokkal együtt - nyolc évig kormányozhatja az országot.

Ezen felül, a tervek szerint módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozatot annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen annak élére elnököt. A vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását követően meg is választják a bizottság tagjait és tisztségviselőit. Döntés várható Toroczkai László mentelmi ügyében is.

Végül megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, amivel lezárják

az Országgyűlés tavaszi ülésszakát.

Az országgyűlési törvény szerint a parlament évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.

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Tisza-kormány: terítéken a vagyonadó, felülvizsgálják a költségvetést

  • Vasárnap kiderült, hogy a Magyar Péter vezette kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) gyökeres átalakítását tervezi, így a szervezetet a jelenlegi formájában felszámolhatják, a feladatait pedig más szervek között oszthatják szét. 
  • A kormány a vagyonadó részleteiről egyeztet, és legújabb döntései értelmében meghosszabbítják a babaváró támogatás, a diákhitel és a lakossági jelzáloghitelek kamatstopját, valamint haladékot adnak Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére - számolt be a Tisza-kormány pénzügyminisztere, Kármán András egy Facebook-bejegyzésben.
  • Emellett felülvizsgálják az idei költségvetést és enyhítik a kriptovaluta-kereskedelem eddigi szigorú szabályozását is
  • Magyar Péter vasárnapi beszámolója szerint a kormányzati dokumentumok egyértelműen igazolják, hogy a kabinet 2024 nyarán egy 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor kialakításáról döntött a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd-Csermajorban, amelyre már mintegy egymilliárd forintot el is költöttek a költségvetésből.
  • Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombaton, feltárva a nyilvánosság előtt az előző kormány 2024-es tervét, amely egy migránstábor kialakítását készítette elő - miközben a kommunikációjában épp az ellenkezőjét állította.
  • A kormány szombaton más ügyek mellett bejelentette a szakképzési intézmények vezetésének átalakítását, és jelentős lépések történtek az oktatásügy területén is: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben oktatók idei bérkorrekcióját szabályozza.
  • Ezzel párhuzamosan Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a szakképzési centrumokban várhatóan felszámolják a kancellári rendszert, és a jelenlegi struktúrát egyszemélyi vezetés váltja fel.
  • A nap folyamán fontos személyi döntések is születtek, miután Pósfai Gábor belügyminiszter új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére.
  • Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tíz pontban elemezte pártja választási vereségét. Orbán az értékelés során külön kitért a kampányüzenetek hibáira, a mozgósítási problémákra, a korrupciós vádak nem megfelelő kezelésére, valamint a párt digitális térben elszenvedett kudarcára.
  • Orbán Viktort szombaton 729 szavazattal újraválasztották a Fidesz elnökének a párt 32. tisztújító kongresszusán, ahol a négy alelnököt is megválasztották: Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Kreicsi Bálintot. 

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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