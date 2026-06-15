Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak, több fontos ügyben is dönt a parlament

A gazdasági és energetikai minisztert parlamenti interpellációk során elsőként a rezsicsökkentés jövőjéről kérdezték. Válaszában a miniszter elmondta, hogy a Tisza-kormány célja az emberek életszínvonalának emelése, ezért a kormány nemhogy fenntartja a rezsicsökkentést, de ki is terjeszti a tűzifával fűtőkre. Mindezek mellett a Tisza-kormány igyekszik majd diverzifikálni hazánk energiaellátását, az ehhez szükséges infrastruktúra-fejlesztésekhez éppen kedden tárgyal majd egy újabb törvényjavaslatot tárgyalni a kormány.

Az uniós források felhasználásában a hálózat fejlesztése élvezi az első számú prioritást, mert ez teremti meg a megújuló energiatermelő-kapacitások fejlesztésének, a verseny erősítésének és a rendszerhasználati díjak csökkentésének a lehetőségét

- mondta el Kapitány István.

A miniszter kijelentette, hogy a családi energetikai program is folytatódik, ez a fűtés korszerűsítését, szigetelést és okos megoldások támogatását foglalják magukba.

A gazdasági és energetikai miniszter egy második kérdésre válaszolva elmondta, hogy az energiahálózat korszerűsítésére vonatkozó pályázatokat nemsokára kiírja a kormány, ebben pedig a verseny jegyében az összes szolgáltató részt tud venni.

A tárcavezető szerint sikeres napenergiás fejlesztések megvalósultak már az elmúlt években, ezért most a szélenergia-termelő kapacitások felfuttatására és az ennek megfelelő hálózatfejlesztésre helyezi a fókuszt a kormány. Az uniós források hatékony felhasználása és a kedvező befektetési lehetőségek Kapitány István szerint mintegy 1,5 milliárd eurónyi magánbefektetői tőkét is bevonzhat, a verseny erősödése pedig hosszabb távon az árak és a rendszerhasználati díjak csökkenéséhez vezethet.

Ennek része a piaci szereplők szerződéseinek, működésének átvilágítása is, mely során a kormány legfőbb célja a verseny erősítése lesz majd

- zárta válaszát Kapitány István.