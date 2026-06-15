Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak, több fontos ügyben is dönt a parlament

Fontos módosítást tervez a kormány a fogyasztóvédelmi viták legfontosabb fórumánál
Módosítaná a békéltető testületi elnökök és tagok alapvizsgájának szabályait a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A tervezet szerint a vizsgabizottságokba bekerülhetne a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság képviselője is, erősítve a fogyasztóvédelmi hatósági jelenlétet. A vizsgáztatói díj a jelenlegi 4000 forintról 6000 forintra emelkedne, emellett egyszerűsödnének a vizsgára jelentkezés adminisztratív feltételei. A cél az erősebb fogyasztóvédelmi hatósági jelenlét biztosítása a fogyasztók vitás ügyeinél.
Orbán Viktor félvállról veszi az alkotmánymódosítást
A parlament megszavazta azt az alkotmánymódosítást, amely a miniszterelnöki poszt időkorlátjával lényegében kizárja, hogy Orbán Viktor újra betölthesse a pozíciót. A korábbi kormányfő félvállról veszi a javaslatot, azt írja, hogy „itt lesz, ha szükség lesz rá”.
Azonnal reagált a parlamenti szavazásra Magyar Péter
A miniszterelnök üdvözli a döntést, amellyel 8 évben maximálták az időt, amíg valaki kormányfő lehet.
Megszavazták: nem lehet többé miniszterelnök Orbán Viktor
Az Országgyűlés elfogadta azt az alkotmánymódosítást, amely nyolc évben maximálja a miniszterelnöki tisztségben eltölthető időt. Az új szabály értelmében a jövőben nem töltheti be a kormányfői pozíciót az, aki korábban összesen már legalább nyolc éven át vezette a kabinetet.
A rezsicsökkentés jövőjéről és a villamoshálózat jövőjéről beszélt Kapitány István a parlamentben
A gazdasági és energetikai minisztert parlamenti interpellációk során elsőként a rezsicsökkentés jövőjéről kérdezték. Válaszában a miniszter elmondta, hogy a Tisza-kormány célja az emberek életszínvonalának emelése, ezért a kormány nemhogy fenntartja a rezsicsökkentést, de ki is terjeszti a tűzifával fűtőkre. Mindezek mellett a Tisza-kormány igyekszik majd diverzifikálni hazánk energiaellátását, az ehhez szükséges infrastruktúra-fejlesztésekhez éppen kedden tárgyal majd egy újabb törvényjavaslatot tárgyalni a kormány.
Az uniós források felhasználásában a hálózat fejlesztése élvezi az első számú prioritást, mert ez teremti meg a megújuló energiatermelő-kapacitások fejlesztésének, a verseny erősítésének és a rendszerhasználati díjak csökkentésének a lehetőségét
- mondta el Kapitány István.
A miniszter kijelentette, hogy a családi energetikai program is folytatódik, ez a fűtés korszerűsítését, szigetelést és okos megoldások támogatását foglalják magukba.
A gazdasági és energetikai miniszter egy második kérdésre válaszolva elmondta, hogy az energiahálózat korszerűsítésére vonatkozó pályázatokat nemsokára kiírja a kormány, ebben pedig a verseny jegyében az összes szolgáltató részt tud venni.
A tárcavezető szerint sikeres napenergiás fejlesztések megvalósultak már az elmúlt években, ezért most a szélenergia-termelő kapacitások felfuttatására és az ennek megfelelő hálózatfejlesztésre helyezi a fókuszt a kormány. Az uniós források hatékony felhasználása és a kedvező befektetési lehetőségek Kapitány István szerint mintegy 1,5 milliárd eurónyi magánbefektetői tőkét is bevonzhat, a verseny erősödése pedig hosszabb távon az árak és a rendszerhasználati díjak csökkenéséhez vezethet.
Ennek része a piaci szereplők szerződéseinek, működésének átvilágítása is, mely során a kormány legfőbb célja a verseny erősítése lesz majd
- zárta válaszát Kapitány István.
Visegrádi partnerekkel is egyeztetett Orbán Anita külügyminiszter
Luxemburgban, a Külügyek Tanácsa margóján a visegrádi partnereinkkel is egyeztetett Orbán Anita, Magyarország külügyminisztere. A miniszter elmondása szerint a megbeszélés középpontjában a magyar elnökség, a június 23-án Magyarországon megrendezésre kerülő V4 találkozó előkészítése, valamint a visegrádi országok előtt álló közös feladatok álltak.
A médiatörvény módosítását is tárgyalja ma a parlament
A Tisza-képviselőcsoport előterjesztése szerint a parlament mai ülése kiegészült a médiatörvény T/200-as előterjesztésben megfogalmazott módosítási javaslatával is.
Belenyúlna a kormány a vízdíjakba Magyarországon: mutatjuk, kiknek kell többet fizetniük
Emelkedhetnek a nem lakossági vízdíjak Magyarországon: társadalmi egyeztetésre került az a miniszteri rendelettervezet, amely átírná a vállalkozásokra, intézményekre és más nem lakossági felhasználókra vonatkozó víziközmű-szolgáltatási díjakat.
NKA-botrány: volt, hogy több pénzt kapott valaki, mint amennyit kért
Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter bejelentette, hogy visszavonják az összes olyan kulturális támogatási döntést, amelyet az előző kormány kulturális minisztere, Hankó Balázs 2026. április 8-án egyedi miniszteri keretből hozott meg. A tárcavezető szerint az érintett döntések átvilágítása során több olyan esetet is találtak, amelyek kérdéseket vetnek fel a közpénzek elosztásának szabályosságával kapcsolatban.
Nem enged a migráció ügyében a Tisza-kormány
A migrációs paktum ügyében továbbra sem vállalja a bevándorlók betelepítését vagy az ennek ellentételezésért felszámolható összeg kifizetését a Tisza-kormány. Pósfai Gábor belügyminiszter parlamenti bizottsági meghallgatásán megerősítette, hogy a magyar kormány kizárólag a technikai segítségnyújtást kívánja vállalni, és ebben történtek előzetes megbeszélések a lehetséges partnerországokkal. A luxemburgi uniós tanácsülésen emellett az ukrán menekültek helyzete, az orosz vízumok kérdése és az afrikai migrációs nyomás erősödése is napirendre került.
Új miniszteri biztost kap a gyerekvédelem
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy miniszteri biztossá nevezte ki Vaskuti Gergely pszichológust és kriminológust. Az új megbízott feladata a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek hátterének teljes körű feltárása lesz.
Történelmi döntések születhetnek a mai parlamenti ülésen, Magyar Péter is felszólalt.
Június 15-én szavaz az Országgyűlés a magyar miniszterelnöki tisztség hivatali idejének nyolc évben történő maximálásáról. A Tisza Párt által benyújtott alaptörvény-módosítás a kekva-szabályok átalakítását és a Szuverenitásvédelmi Hivatal megszüntetését is tartalmazza. A parlament mai ülése Magyar Péter miniszterelnök napirend előtti felszólalásával kezdődött, amelyet a kormányfő a vitnyéd-csermajori migránstábor felépítéséről és annak politikai felelősségéről tett. Az ülésről élőben tudósítunk.
Több száz hazai cég kerülhet nehéz helyzetbe, tízmilliárdok ragadtak bent az államnál
A kormányváltást követő adminisztratív átállás miatt hónapok óta szünetelnek a Demján Sándor Tőkeprogram kifizetései, ami legrosszabb esetben súlyos likviditási válságba sodorhat majdnem kétszáz korábban nyertes, illetve már akár szerződéskötésen is átesett hazai vállalkozást. A károsult cégek egy érdekképviseleti fórumhoz csatlakoztak azzal a céllal, hogy összefogva igyekezzenek információt szerezni, illetve felhívják a figyelmet a problémára. Megkérdeztük az MKIK Tőkealap-kezelőt is, jelenleg 172 befektetési döntés érintett mintegy 45,9 milliárd forint értékben. Az alapkezelő elmondta, hogy ezek közül számos vállalkozás, amely minden szerződést aláírt és minden feltételnek megfelel, záros határidőn belül hozzá fog jutni a forráshoz.
Corvinus-rektor: Nem gondolom, hogy a kekva megszüntetése az én rektori mandátumom végét jelentené
Bruno van Pottelsberghe, a Corvinus Egyetem rektora elismerte, hogy személyesen ő döntött az orosz dezinformációról szóló konferencia kampányidőszakból való elhalasztásáról, de visszautasította, hogy ezzel sérült volna a tudományos szabadság. A kekva-rendszerről úgy vélekedett, hogy azt nem kell feltétlenül megszüntetni, de a kormányhoz kötődő szereplőket ki kell zárni a kuratóriumokból, és az irányítási struktúrán változtatni szükséges. Az Erasmus-programból való kizárást ugyanakkor túlzott lépésnek nevezte az EU részéről. A rektor azt is leszögezte, hogy a fenntartói rendszer esetleges átalakítása szerinte nem jelentené automatikusan rektori mandátumának végét, és szükség esetén akár önként is bizalmi szavazást kérne maga ellen.
Vitézy Dávid: meg fogjuk menteni az Iparművészeti Múzeum épületét
Vitézy Dávid szerint Magyarország egyik legértékesebb állami tulajdonú műemléke, az Iparművészeti Múzeum épülete a bezártság és a karbantartás hiánya miatt folyamatosan károsodik, miközben a kormányzati döntések következtében az eredeti kortárs bővítési tervek helyett egy korabeli előzmények nélküli, historizáló szárnnyal egészítenék ki a komplexumot.
Ennyi volt: nem indul újra az MKKP társelnökségért Kovács Gergely
Kovács Gergely nem indul újra a Magyar Kétfarkú Kutya Párt társelnöki posztjáért a szeptemberi tisztújításon. A XII. kerület polgármestere a jövőben a helyi feladataira kíván koncentrálni, mivel az elmúlt hónapok konfliktusai, a tavaszi választási kudarc, valamint az abból adódó, kifizethetetlennek tűnő állami tartozás miatt megelégelte az országos politizálást - közölte a Magyar Hang.
Orbán Anita: nem bot leszünk a küllők között
Luxemburgban kezdődik a Külügyek Tanácsa, írta Orbán Anita külügyminiszter a Facebookon.
A mai napot az uniós külügyminiszterekkel töltöm, a kezdés előtt pedig rövid sajtótájékoztatón ismertettem Magyarország álláspontját. Nemsokára három kormányközi konferenciára is sor kerül Ukrajna, Montenegró és Moldova ügyében, emelte ki Orbán Anita.
Magyarország visszatér az európai párbeszédbe, és nem bot leszünk a küllők között, hanem megbízható szövetséges és igaz barát
- emelte ki, hozzátéve: ideje begyógyítani a sebeket, amiket az elmúlt évek öncélú, értelmetlen harcai okoztak itt, az Európai Unióban és szomszédinkkal való viszonyunkban.
Orbán Viktor ott lesz Tusványoson
A Fidesz választási veresége után sokan találgatásokba kezdtek, hogy vajon Orbán Viktor visszatér-e a tusványosi színpadra, oda, ahonnan évek óta politikai irányjelzéseit küldi. Németh Zsolt, a rendezvény egyik alapítója a Kérdések Órája című műsorban azt mondta: megállapodtak Orbánnal, hogy a Fidesz szombaton újraválasztott elnöke ott lesz a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen, és megtartja szokásos tusnádfürdői beszédét.
A fideszes képviselő szerint Orbán Viktor idén is azt a szerepet viszi tovább, amelyet a rendezvényen évtizedek óta betölt: összegzi, hogyan látja az elmúlt időszakot, és milyen politikai irányt tart követendőnek, vagyis „elmondja, mi történt, hogyan van az előre és merre tovább”.
Itt a lista arról, hogy mit ajánlhatott fel Balásy Gyula az államnak
Nyilvánosságra került annak a vagyonleltárnak a tartalma, amelyet Balásy Gyula a Fidesz az államnak szánt híres, Kontrollnak adott interjújában. Az üzletember ajánlatában négy ismert cége mellett milliárdos magántőkealap-befektetések, valamint az Euronews televíziós csatorna megvásárlását finanszírozó, több millió eurós érdekeltség is szerepelt a 24.hu értesülése szerint.
Az általuk megismert dokumentumok alapján Balásy négy média- és rendezvényszervező cégét, vagyis a Lounge Design Kft.-t, a New Land Media Kft.-t, a Lounge Event Kft.-t, valamint a Visual Europe Zrt.-t adta volna állami tulajdonba. Ezek mellett három, a nyilvánosság előtt korábban nem ismert, magántőkealapban lévő befektetését is felajánlotta.
A Prime Tech magántőkealapban több mint 14 milliárd forintnyi, kifizetésre kész forrással rendelkezik. Ez a tétel azért is figyelemre méltó, mert ezt a vagyontömeget a sajtó korábban Mészáros Lőrinc érdekeltségi körébe sorolta. A Prime Peak és a Prime Target alapokban további 6,5 milliárd forint értékű befektetési jegye van, amelyek főként közterületi és reklámpiaci érdekeltségeket, köztük az adatmentéssel foglalkozó Kürt Zrt.-t, valamint a plakátpiaci Publimontot foglalják magukba.
A felajánlás egyik legérdekesebb eleme az Euronews nemzetközi televíziócsatornához kapcsolódó részesedés. A leltár megerősíti, hogy a New Land Media 12,5 millió eurós hitellel vett részt a csatorna felvásárlásának finanszírozásában. Az Euronews-t korábban egy Orbán Viktor volt miniszterelnökkel baráti viszonyt ápoló portugál politikus fiának cége szerezte meg, ám a tranzakció magyar hátterét eddig hivatalosan nem erősítették meg.
A vagyonleltár részleteivel kapcsolatban sem az üzletember, sem az érintett minisztériumok nem kívántak nyilatkozni.
Magyar Péter miniszterelnök előző héten egyértelművé tette, hogy az állam nem veszi át a vagyonelemeket. Balásy erre úgy reagált, hogy a jelenlegi körülmények között reális esély mutatkozik a társaságok felszámolására. A vállalkozó ellen egyébként a rendőrség hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt nyomoz, a cégek és Balásy privát bankszámláit egyaránt zárolták, bár a gyanúsítotti kihallgatására még nem került sor.
Maximum 8 év
"Ma délután megszavazza az Országgyűlés, hogy maximum nyolc évig lehet valaki magyar miniszterelnök, és beszélünk az Orbán Viktor által tervezett migránstáborról" - írta a Facebookon Magyar Péter miniszterelnök.
Bár Magyar erről nem írt, a törvény hatására Orbán Viktor már nem lehet többet miniszterelnök.
Kedden is üléseznek
Ruff Bálint, Miniszterelnökséget vezető miniszter kezdeményezésére június 16-án rendkívüli ülést tartanak az Országházban a hétfői rendes tanácskozást követően.
Öt indítványt tárgyalnak majd meg:
- A házszabályi rendelkezéseket a gyorsabb törvényalkotáshoz.
- A pedagógusok teljesítményértékelésének megújításához szükséges törvényi rendelkezéseket.
- A Magyarország és Szlovákia közötti, a közös államhatárt keresztező szénhidrogén-szállító vezetékek építésével, üzemeltetésével, fenntartásával, rekonstrukciójával és üzemzavar-elhárításával kapcsolatos együttműködésről szóló megállapodás módosító jegyzőkönyvének kihirdetését.
- A pénzügyi szektort érintő törvények jogharmonizációs célú módosítását.
- Végül az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében szükséges egyes törvények módosítását.
Sűrű nap vár a Parlamentre
A parlamenti honlapján közzétett napirendi javaslat szerint a hétfői ülés 13 órakor Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával kezdődik meg.
Ezt követően vitatják meg
az alaptörvény tizenhatodik, a Tisza Párt két képviselője által kezdeményezett módosítását,
amely alapján a miniszterelnök legfeljebb összesen - megszakításokkal együtt - nyolc évig kormányozhatja az országot.
Ezen felül, a tervek szerint módosítják a végrehajtási visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozatot annak érdekében, hogy a Mi Hazánk frakciója jelölhessen annak élére elnököt. A vizsgálóbizottság felállításáról szóló országgyűlési határozat módosítását követően meg is választják a bizottság tagjait és tisztségviselőit. Döntés várható Toroczkai László mentelmi ügyében is.
Végül megtartják az azonnali kérdések és válaszok óráját, majd fél órán keresztül kérdéseket tehetnek fel a képviselők a kormány tagjainak, amivel lezárják
az Országgyűlés tavaszi ülésszakát.
Az országgyűlési törvény szerint a parlament évenként két rendes ülésszakot tart: minden év február elsejétől június tizenötödikéig, illetve szeptember elsejétől december tizenötödikéig.
Tisza-kormány: terítéken a vagyonadó, felülvizsgálják a költségvetést
- Vasárnap kiderült, hogy a Magyar Péter vezette kormány a Terrorelhárítási Központ (TEK) gyökeres átalakítását tervezi, így a szervezetet a jelenlegi formájában felszámolhatják, a feladatait pedig más szervek között oszthatják szét.
- A kormány a vagyonadó részleteiről egyeztet, és legújabb döntései értelmében meghosszabbítják a babaváró támogatás, a diákhitel és a lakossági jelzáloghitelek kamatstopját, valamint haladékot adnak Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás befizetésére - számolt be a Tisza-kormány pénzügyminisztere, Kármán András egy Facebook-bejegyzésben.
- Emellett felülvizsgálják az idei költségvetést és enyhítik a kriptovaluta-kereskedelem eddigi szigorú szabályozását is
- Magyar Péter vasárnapi beszámolója szerint a kormányzati dokumentumok egyértelműen igazolják, hogy a kabinet 2024 nyarán egy 500 fő befogadására alkalmas menekülttábor kialakításáról döntött a Győr-Moson-Sopron vármegyei Vitnyéd-Csermajorban, amelyre már mintegy egymilliárd forintot el is költöttek a költségvetésből.
- Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatót tartott szombaton, feltárva a nyilvánosság előtt az előző kormány 2024-es tervét, amely egy migránstábor kialakítását készítette elő - miközben a kommunikációjában épp az ellenkezőjét állította.
- A kormány szombaton más ügyek mellett bejelentette a szakképzési intézmények vezetésének átalakítását, és jelentős lépések történtek az oktatásügy területén is: a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely a pedagógusok és a szakképzésben oktatók idei bérkorrekcióját szabályozza.
- Ezzel párhuzamosan Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter bejelentette, hogy a szakképzési centrumokban várhatóan felszámolják a kancellári rendszert, és a jelenlegi struktúrát egyszemélyi vezetés váltja fel.
- A nap folyamán fontos személyi döntések is születtek, miután Pósfai Gábor belügyminiszter új vezetőket nevezett ki az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére.
- Orbán Viktor a Fidesz kongresszusán tíz pontban elemezte pártja választási vereségét. Orbán az értékelés során külön kitért a kampányüzenetek hibáira, a mozgósítási problémákra, a korrupciós vádak nem megfelelő kezelésére, valamint a párt digitális térben elszenvedett kudarcára.
- Orbán Viktort szombaton 729 szavazattal újraválasztották a Fidesz elnökének a párt 32. tisztújító kongresszusán, ahol a négy alelnököt is megválasztották: Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Kreicsi Bálintot.
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