Több hétre teljesen leáll az egyik HÉV-vonal

A vonatok helyett a Boráros tér és a csepeli Szent Imre tér között a H7-es jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. A Szent Imre tér és a csepeli végállomás közötti szakaszon a térségben egyébként is közlekedő menetrend szerinti autóbuszokat vehetik igénybe az utazók.

A több mint két hétig tartó leállás alatt átfogó karbantartást végeznek a szakemberek a teljes vonalon.

A munkálatok során

javítják a felsővezetékeket és a szigetelőket,

valamint elvégzik a biztonságos közlekedéshez szükséges űrszelvény-tisztítást is.

A Boráros tér és a Müpa – Nemzeti Színház megállóhely között, illetve a csepeli végállomás környékén sín- és vágánycserét, valamint vágányszabályozást hajtanak végre,

emellett megszüntetik a vízzsákokat,

a Szent Imre térnél pedig felújítják a vasúti jelzők alapozását.

A vonal több pontján javítják a kitérőket, cserélik a keresztaljakat és az ágyazat zúzottkövét,

a csepeli útátjáróban pedig új útburkolatot fektetnek le.

A rekonstrukció a gyalogos-forgalmat is érinti, ugyanis június 28-án reggel 7 és este 7 óra között lezárják az Ady Endre úti, valamint a Karácsony Sándor utcai átjárót. Ezt követően július 1-jén reggel 7 órától egészen július 3-án este 7 óráig a csepeli állomás déli oldalán található gyalogos-átkelőhelyet sem lehet majd használni.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán