ÉLŐ  3'
BEL
Belgium 0 0 Egyiptom
EGY
G csoport
  • Megjelenítés
Több hétre teljesen leáll az egyik HÉV-vonal
Gazdaság

Több hétre teljesen leáll az egyik HÉV-vonal

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Karbantartási munkálatok miatt 2026. június 20. és július 6. között a teljes vonalán leáll a H7-es HÉV, a kieső szakaszokon pedig pótlóbuszokkal és a menetrend szerinti helyi járatokkal utazhatnak majd a közlekedők - tudósított a MÁV.

A vonatok helyett a Boráros tér és a csepeli Szent Imre tér között a H7-es jelzésű pótlóbusz szállítja az utasokat. A Szent Imre tér és a csepeli végállomás közötti szakaszon a térségben egyébként is közlekedő menetrend szerinti autóbuszokat vehetik igénybe az utazók.

A több mint két hétig tartó leállás alatt átfogó karbantartást végeznek a szakemberek a teljes vonalon.

A munkálatok során

  • javítják a felsővezetékeket és a szigetelőket,
  • valamint elvégzik a biztonságos közlekedéshez szükséges űrszelvény-tisztítást is.
  • A Boráros tér és a Müpa – Nemzeti Színház megállóhely között, illetve a csepeli végállomás környékén sín- és vágánycserét, valamint vágányszabályozást hajtanak végre,
  • emellett megszüntetik a vízzsákokat,
  • a Szent Imre térnél pedig felújítják a vasúti jelzők alapozását.
  • A vonal több pontján javítják a kitérőket, cserélik a keresztaljakat és az ágyazat zúzottkövét,
  • a csepeli útátjáróban pedig új útburkolatot fektetnek le.

A rekonstrukció a gyalogos-forgalmat is érinti, ugyanis június 28-án reggel 7 és este 7 óra között lezárják az Ady Endre úti, valamint a Karácsony Sándor utcai átjárót. Ezt követően július 1-jén reggel 7 órától egészen július 3-án este 7 óráig a csepeli állomás déli oldalán található gyalogos-átkelőhelyet sem lehet majd használni.

Még több Gazdaság

Megszólalt Nagy Ervin: ilyen lehet az augusztus 20-i tűzijáték

Tisza-kormány: Orbán Viktor jövőjéről is szavaztak, több fontos ügyben is dönt a parlament

Orbán Anita fontos tárgyalásokon van túl, Ukrajna EU-csatlakozásáról is egyeztetett

a3_altvj_h7_teljes_vonal_260620

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Közel 5 éve nem láttunk ilyet: 350 alatt az euró árfolyama
Belenyúlna a kormány a vízdíjakba Magyarországon: mutatjuk, kiknek kell többet fizetniük
A forint diadalmenete: legyőzzük az inflációt, de hullák maradnak a csatatéren
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility