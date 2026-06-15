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Új miniszteri biztost kap a gyerekvédelem
Gazdaság

Új miniszteri biztost kap a gyerekvédelem

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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter bejelentette, hogy miniszteri biztossá nevezte ki Vaskuti Gergely pszichológust és kriminológust. Az új megbízott feladata a súlyos gyermekvédelmi bántalmazási ügyek hátterének teljes körű feltárása lesz.

A miniszter közlése szerint a cél egy olyan gyermekvédelmi rendszer kialakítása, amely nem csupán formálisan látja el feladatait, hanem a gyakorlatban is képes időben felismerni a veszélyhelyzeteket, reagálni a figyelmeztető jelzésekre és hatékony védelmet nyújtani a gyermekek számára.

A tárcavezető indoklása szerint Vaskuti Gergely szakmai pályafutása szorosan kapcsolódik a gyermekvédelemhez és a segítő szakmákhoz. Karrierjét iskolapszichológusként kezdte, majd egy évtizeden át dolgozott gyermekotthonokban pszichológusként és szakmai vezetőként.

A szakember kriminológusként elsősorban a gyermekek szexuális kizsákmányolásával, a fiatalkori bűnelkövetéssel, valamint a gyermekvédelmi szakellátás működési problémáival foglalkozott kutatásaiban. Munkájának középpontjában az is áll, hogy

miként kapcsolódhatnak ezek a nehézségek a különböző deviáns viselkedési mintázatok kialakulásához.

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