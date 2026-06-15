Új szabályok és plusz fizetnivaló vár a magyar energiaszolgáltatókra

Új nyilvántartási és bejelentési szabályokat kapnának a villamos biztonsági felülvizsgálatot végző szolgáltatók Magyarországon. A Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátotta azt a rendelettervezetet, amely meghatározná, milyen feltételekkel lehet ilyen tevékenységet végezni, hogyan kell bejelenteni a szolgáltatást, milyen nyilvántartást vezetnek a felülvizsgálókról, és milyen díjat kell fizetni a nyilvántartásba vételért.
A tervezet nem a lakossági fogyasztókra vagy általában az ingatlantulajdonosokra vonatkozik, hanem azokra a vállalkozásokra, amelyek villamos biztonsági felülvizsgálatot szolgáltatási tevékenységként végeznek.
Érintettek azok a cégek és egyéni szolgáltatók, amelyek összekötő és felhasználói villamos berendezések, valamint potenciálisan robbanásveszélyes közegben működő villamos berendezések és védelmi rendszerek felülvizsgálatával foglalkoznak. A szabályozás tehát elsősorban a villamos biztonsági felülvizsgálatot végző szakmai szolgáltatói körre, illetve az ilyen szolgáltatók tevékenységében közvetlenül részt vevő felülvizsgálókra terjed ki.
A tervezet alapján a villamos biztonsági felülvizsgálatot végző szolgáltatóknak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett elektronikus felületen kellene bejelenteniük a tevékenység végzésére irányuló szándékukat. A bejelentéshez csatolni kellene a képesítést, végzettséget, szakmai jogosultságot igazoló dokumentumok másolatát, valamint a szolgáltató nyilatkozatát arról, hogy a bejelentésben szereplő adatok hitelesek.
Ha valaki a képesítés megszerzésétől számított öt év elteltével tesz bejelentést, akkor a továbbképzés teljesítését igazoló iratokat is mellékelnie kellene.
Villamos biztonsági felülvizsgálatot a tervezet szerint az végezhetne, aki betöltötte a 21. életévét, rendelkezik a szükséges szakmai képesítéssel, és teljesítette az előírt továbbképzési és vizsgakötelezettséget. A nyilvántartásba vételnél az MKIK azt is ellenőrizné, hogy a szolgáltató tevékenységében ténylegesen részt vesz-e megfelelő képesítésű villamos biztonsági felülvizsgáló. Ez lehet a szolgáltatóval tagsági, munkavállalói vagy más munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló szakember is.
A szabályozás egyik fő eleme az új nyilvántartási rendszer:
ha a szolgáltató megfelel a feltételeknek, az MKIK határozatlan időre nyilvántartásba veszi a szolgáltatót és a villamos biztonsági felülvizsgálót, majd nyilvántartási számot ad ki.
A nyilvántartás célja, hogy átláthatóbb legyen, kik jogosultak ilyen műszaki biztonsági szempontból fontos tevékenység végzésére, és a szolgáltatást igénybe vevők is könnyebben tájékozódhassanak.
A tervezet szankciókat is tartalmaz, melyek értelmében ha egy villamos biztonsági felülvizsgáló megsérti a szakmai szabályokat, és ezt az illetékes hatóság megállapítja, az MKIK törölheti a szolgáltatót és a felülvizsgálót a nyilvántartásból, a nyilvántartási szám hatálytalanítása mellett. A törölt felülvizsgáló csak akkor jelenthető be újra a tevékenység végzésére, ha a törlés és az újbóli bejelentés közötti időszakban eredményesen teljesíti az előírt továbbképzést.
A nyilvántartásba vétel díjköteles lenne, a tevékenység megkezdésének bejelentése és az ismételt bejelentés nyilvántartásba vétele 16 ezer forintba kerülne.
Az eredményesen teljesített továbbképzés bejelentésének díja ennek a fele, vagyis 8 ezer forint lenne.
Azoknak a szolgáltatóknak, amelyek már a rendelet hatálybalépése előtt is villamos biztonsági felülvizsgálati tevékenységet végeznek, 90 napjuk lenne arra, hogy teljesítsék az új bejelentési kötelezettséget. Ez azt jelenti, hogy a már működő szolgáltatóknak sem kellene azonnal megszüntetniük vagy felfüggeszteniük a tevékenységüket.
A társadalmi egyeztetés június 23-ig tart.
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