Vasúti fejlesztéseket jelentett be a MÁV-vezér

Hegyi Zsolt, a MÁV vezérigazgatója bejelentette, hogy megkötötték a Nyíregyháza–Mezőzombor vasútvonal rekonstrukciójának következő fontos üteméhez kapcsolódó kivitelezési szerződést. A beruházás keretében több vasúti híd újul meg, köztük a Tokaj és Rakamaz közötti, közel 200 méteres Hosszú-híd is.

A 100c jelű vasútvonal fejlesztésének részeként a térség több műtárgyán végeznek korszerűsítési munkákat. A projekt legjelentősebb eleme a Tisza árterében található Hosszú-híd teljes körű felújítása, amely a vasúti közlekedés biztonságának és üzembiztonságának fenntartását szolgálja.

A Hosszú-híd rekonstrukciója során nem csupán a vasúti pálya épül át, hanem jelentős szerkezeti beavatkozásokra is sor kerül. A tervek szerint több mint 330 hídgerendát cserélnek ki, megerősítik a közbenső alátámasztásokat, rendezik a hídsarukat, valamint csaknem 6700 négyzetméternyi acélszerkezet korrózióvédelmét újítják fel.

További fejlesztések

A beruházás a térség más fontos vasúti műtárgyait is érinti. A Ladik-hídon pillérmegerősítési munkák valósulnak meg, míg a Tisza-hídon olyan új vizsgálati és hozzáférési rendszereket alakítanak ki, amelyek megkönnyítik a szerkezetek állapotának ellenőrzését és fenntartását.

A fejlesztések célja, hogy a vasúti hidak állapota hosszú távon is megfelelő maradjon, és a következő évtizedekben is biztonságosan szolgálják a vonatközlekedést.

A beruházás jelentőségéről Hegyi Zsolt is beszámolt, hangsúlyozva, hogy a vasúti infrastruktúra korszerűsítése nemcsak a pályák és a felsővezetékek fejlesztését jelenti, hanem azokat a mérnöki létesítményeket is érinti, amelyek a mindennapi közlekedés biztonságos működésének alapját adják.

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