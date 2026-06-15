CIV
Elefántcsontpart 1 0 Ecuador
ECU
 Vége
E csoport
SWE
Svédország 5 1 Tunézia
TUN
 Vége
F csoport
ESP
Spanyolország Zöld-foki Köztársaság
CPV
 Ma 18:00
H csoport
BEL
Belgium Egyiptom
EGY
 Ma 21:00
G csoport
  • Megjelenítés
Veszélyes csapda terjed az interneten: a magyar rendőrség nevében próbálják megfertőzni a számítógépeket
Gazdaság

Veszélyes csapda terjed az interneten: a magyar rendőrség nevében próbálják megfertőzni a számítógépeket

MTI
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Hamis weboldalt készítettek csalók a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevében.

A KR NNI azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a közelmúltban azonosították a www.krnni.com doménen elérhető oldalt, amely a rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve próbált bizalmat kelteni a látogatókban.

A felület a KR NNI hivatalos, kiberbiztonsági tájékoztató oldalának látszatát kelteti, megjelenésében rendőrségi elemeket használ, egyes hivatkozásai rendőrségi oldalakra mutatnak, tartalma pedig azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve.

Az oldalon egy biztonsági ellenőrzés végrehajtását szimuláló funkció lehet elérni, amely különböző fenyegetések jelenlétére figyelmeztette a felhasználót, majd egy "NNI Védelem Indítása" elnevezésű program letöltésére ösztönözte - tették hozzá.

A kiberszakemberek megállapították, hogy a program alkalmas lehet arra, hogy telepítését követően mások távolról hozzáférjenek a felhasználó számítógépéhez, illetve az azon tárolt adatokhoz

Még több Gazdaság

Tisza-kormány: Ma megszavazzák, hogy Orbán Viktor ne lehessen többet miniszterelnök

Belenyúlna a kormány a vízdíjakba Magyarországon: mutatjuk, kiknek kell többet fizetniük

NKA-botrány: volt, hogy több pénzt kapott valaki, mint amennyit kért

- emelték ki.

A rendőrségi intézkedést követően mostanra a legelterjedtebb internetes böngészők már biztonsági kockázatként jelölik meg a weboldalt, és megnyitásakor figyelmeztető üzenetet jelenítenek meg, illetve blokkolják az oldal megnyitását.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy nem biztosít letölthető védelmi szoftvert internetes oldalakon, és nem végez azokon keresztül biztonsági ellenőrzéseket, valamint nem szólítja fel a felhasználókat programok telepítésére.

Kapcsolódó cikkünk

A NAV nyomozói ébresztették az áfacsalókat, több százmilliós a kapás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

KonyhaKontrolling

Késleltetni a FIRE-t?

Két hete arról írtam, hogy bizonyos dolgok sokkal erősebben járulnak hozzá a boldogsághoz, mint a pénz. Múlt héten pedig a plusz megtakarítás és a plusz jövedelem kapcsolatát fejtegettem. A

Konferencia ajánló

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

BUDAPEST - Széchenyi Kártya Roadshow 2026

2026. június 17.

Erős forint: piaci hullám vagy rezsimváltás?

2026. június 24.

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Itt a béke: úgy veszik a forintot, mintha nem lenne holnap!
Irán bejelentette: megalázó vereséget szenvedett Amerika
A kétharmad csapdájába került Magyarország – Így lehetne 36 év után végleg lezárni a rendszerváltást
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility