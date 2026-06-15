Veszélyes csapda terjed az interneten: a magyar rendőrség nevében próbálják megfertőzni a számítógépeket

Hamis weboldalt készítettek csalók a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) nevében.

A KR NNI azt közölte hétfőn az MTI-vel, hogy a közelmúltban azonosították a www.krnni.com doménen elérhető oldalt, amely a rendőrség nevével és arculati elemeivel visszaélve próbált bizalmat kelteni a látogatókban.

A felület a KR NNI hivatalos, kiberbiztonsági tájékoztató oldalának látszatát kelteti, megjelenésében rendőrségi elemeket használ, egyes hivatkozásai rendőrségi oldalakra mutatnak, tartalma pedig azt sugallja, hogy a látogató informatikai rendszere biztonsági kockázatnak van kitéve.

Az oldalon egy biztonsági ellenőrzés végrehajtását szimuláló funkció lehet elérni, amely különböző fenyegetések jelenlétére figyelmeztette a felhasználót, majd egy "NNI Védelem Indítása" elnevezésű program letöltésére ösztönözte - tették hozzá.

A kiberszakemberek megállapították, hogy a program alkalmas lehet arra, hogy telepítését követően mások távolról hozzáférjenek a felhasználó számítógépéhez, illetve az azon tárolt adatokhoz

- emelték ki.

A rendőrségi intézkedést követően mostanra a legelterjedtebb internetes böngészők már biztonsági kockázatként jelölik meg a weboldalt, és megnyitásakor figyelmeztető üzenetet jelenítenek meg, illetve blokkolják az oldal megnyitását.

A rendőrség hangsúlyozta, hogy nem biztosít letölthető védelmi szoftvert internetes oldalakon, és nem végez azokon keresztül biztonsági ellenőrzéseket, valamint nem szólítja fel a felhasználókat programok telepítésére.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 06. 12. A NAV nyomozói ébresztették az áfacsalókat, több százmilliós a kapás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images