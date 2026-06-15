Vészesen apad az Egyesült Államok legfontosabb tartaléka, Trump még több olajat locsolna szét

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Az 1970-es évek arab olajembargója nyomán létrehozott stratégiai kőolajtartalék (SPR) szintje

mintegy 340 millió hordóra csökkent az Energiaügyi Minisztérium hétfőn közzétett adatai szerint, ami 1983 óta a legalacsonyabb érték.

A tárca márciusban jelentette be a tartalék felszabadítását, alig két héttel azután, hogy az Egyesült Államok és Izrael katonai műveleteket indított Irán ellen. Ez a lépés egy szélesebb körű, több országra kiterjedő koordinált intézkedéscsomag részét képezte.

Amennyiben a teljes, 172 millió hordós kibocsátás megvalósul, a tartalék nagyjából 243 millió hordóra apad, ami az engedélyezett kapacitás alig egyharmada. Ez a fejlemény jelentősen szűkíti Washington mozgásterét a jövőbeli ellátási válságok kezelésében.

Az Energiaügyi Minisztérium szerint a kormányzat pontosan a rendeltetésének megfelelően használja a tartalékot, mivel ezzel stabilizálja az olajpiacot és védi az ország energiabiztonságát. Az olajat egy csereügyleti program keretében bocsátják ki, amelynek értelmében a vállalatok kamattal együtt kötelesek visszaszolgáltatni a kapott mennyiséget.

Az eddigi visszatérítési arány nagyjából 26 százalékos, ami a tárca szerint több mint hárommilliárd dolláros megtakarítást jelent az adófizetőknek.

A minisztérium közlése szerint a következő egy évben a kibocsátott mennyiségnél 20 százalékkal több olajjal, mintegy 200 millió hordóval töltik majd fel a tartalékot.

A készlet már Donald Trump elnöki hivatalba lépésekor is jelentősen le volt merülve, miután a Biden-kormányzat összesen mintegy 290 millió hordót vont ki a rendszerből, többek között az orosz–ukrán háború kitörése után. A republikánusok annak idején azzal vádolták Bident, hogy nem valós ellátási vészhelyzetre reagált, hanem a 2022-es félidős választások előtt akarta lenyomni a benzinárakat. Trump pedig azt ígérte, hogy feltölti a nagyjából 700 millió hordós kapacitású tartalékot.

A határidős nyersolajárak globálisan mintegy 20 százalékkal emelkedtek a háború kezdete óta, miközben az amerikai benzin átlagára gallononként megközelítőleg 4,07 dollárra kúszott fel.

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Ez komoly politikai nyomást helyez Trumpra a novemberi félidős kongresszusi választások előtt, amelyeken eldől, hogy pártja meg tudja-e tartani többségét a törvényhozásban.

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