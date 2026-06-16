Bejelentette a hazai dinnyeszezon kezdetének pontos dátumát a Lidl

A Lidl Magyarország tavaly több mint 17 600 tonna görögdinnyét értékesített itthon – ez 7 százalékos növekedés az előző évhez képest –, miközben 11 ezer tonnányi magyar dinnyét exportált Európába. Az idei szezonban június 24-étől kezdik a hazai termelők a beszállítást, ezt követően fokozatosan a magyar dinnye váltja fel az importárut - jelentették be a cég sajtótájékoztatóján.

A Lidl Magyarország tavaly több mint 17 600 tonna görögdinnyét értékesített a hazai piacon, ami 7 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest, miközben több mint 11 ezer tonna magyar dinnyét exportált Európába – erről beszélt a dinnyeszezon kezdetét bejelentő sajtótájékoztatón Szlavikovics Zita, a Lidl Magyarország igazgatóságának elnöke.

Az idei szezon a hónap második felében indulhat el érdemben.

A tervek szerint a magyar termelők június 24-én kezdik meg a görögdinnyék beszállítását a Lidl logisztikai központjaiba,

ezt követően pedig fokozatosan a hazai termékek váltják fel az importárut. A nyár hátralévő részében a lánc magyar dinnyével kívánja fedezni a vásárlói keresletet.

A Lidl beszállító partnerei több mint 600 hektáron termesztenek dinnyét, az értékesített mennyiség pedig 2018 óta megháromszorozódott.

6000 magyar termék

A vállalat vezetője kiemelte, hogy a Lidl immár hatodik éve piacvezető szereplő az FMCG-szektorban Magyarországon, és működésében kiemelt szerepet kapnak a hazai termékek. A kiskereskedelmi lánc jelenleg közel 500 magyar vállalkozással dolgozik együtt, kínálatában pedig mintegy 6000 hazai árucikk található.

A Lidl 2013-ban indította el a „Lidl a magyar beszállítókért” programot, annak indulásakor 36 magyar beszállító 106 terméke volt jelen kilenc Lidl-ország üzleteiben, addig tavaly már 124 beszállító 671 terméke szerepelt a lánc 28 országának kínálatában. A cég szerint ma már minden negyedik hazai partnere nemzetközi piacokon is értékesít a Lidl közreműködésével.

A fogyasztói szokások is változnak

Bár továbbra is a hagyományos, magos görögdinnye a legnépszerűbb, egyre nő a kereslet a magszegény, a bébi és a sárgahúsú dinnyefajták iránt is. A Lidl szerint ez azt jelzi, hogy a magyar dinnyetermesztés egyszerre képes megőrizni hagyományait és alkalmazkodni a változó vásárlói igényekhez.

A vállalat vezetése hangsúlyozta, hogy a hazai agrárium fejlődésének egyik kulcsa a termelők, a kereskedők és az agrárirányítás együttműködése lehet. A Lidl nyitott az Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Minisztériummal folytatott szakmai párbeszédre, és saját nemzetközi hálózatán keresztül továbbra is támogatni kívánja a magyar termékek belföldi és külföldi értékesítését.

A tájékoztatón részt vett Búza László, élelmiszergazdaságért-, foglalkoztatásért-, és műveltségért felelős államtitkár, aki többek között arról beszélt: az ő feladata az új kormányban, hogy az élelmiszeripar támogatni tudja, hogy Magyarországon 10 éven belül szebb, jobb, boldogabb, egészségesebb és műveltebb emberek éljenek.

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