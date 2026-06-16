Bejelentette a Mol: különleges tengeri területen indítanak hatalmas kutatást

A Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá a Repsollal és a TPAO-val a Földközi-tenger egyik líbiai offshore kutatási területére.

A Mol tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy

a Mol-csoport termelésmegosztási megállapodást írt alá vegyesvállalati partnereivel, a Repsollal és a Türkiye Petrolleri A.O.-val (TPAO) a Földközi-tenger egyik offshore kutatási területére,

amelyre korábban kutatási engedélyt szerzett. A közlemény szerint az észak-afrikai tengeri projekt előrehaladása hozzájárul a líbiai olaj- és gázipar megerősítéséhez.

A Mol-csoport az év elején lépett be Líbiába, miután partnereivel közösen sikeresen pályázott egy tengeri kutatási engedélyre. A Repsollal (40%, operátorként) és a TPAOval (40%) együtt a Mol-csoport (20%) közös ajánlatot nyújtott be az O7-es offshore blokkra, és elnyerték a jogot a szénhidrogén-kutatásra.

Az O7-es blokk több mint 10 300 km² tengeri területet fed le, vízmélysége meghaladja az 1500 métert, Bengázi városától mintegy 140 kilométerre északnyugatra található. A vállalt minimális munkaprogram az O7 blokkra vonatkozóan 1500 km 2D és 2300 km² 3D szeizmikus adatgyűjtést, valamint egy kutatófúrást foglal magában.

Címlapkép: Mol