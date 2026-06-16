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Bóna Szabolcs vis maior helyzetet hirdetett ki a tavasz fagykárra
Gazdaság

Bóna Szabolcs vis maior helyzetet hirdetett ki a tavasz fagykárra

MTI
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Az agrár-és élelmiszergazdaságért felelős miniszter vis maior helyzetet hirdetett ki kedden a tavaszi fagykárra a 2026. március 1. és május 14. közötti időszakra az ország teljes területére 12 járás kivételével.

Bóna Szabolcs a minisztérium honlapján olvasható közleményében a felsorolt kivételek:

  • Baranya vármegyében a Bólyi és a Szentlőrinci járás,
  • Győr-Moson-Sopron vármegyében a Mosonmagyaróvári és a Soproni járás,
  • Nógrád vármegyében a Bátonyterenyei járás,
  • Vas vármegyében a Körmendi, a Kőszegi a Szentgotthárdi, a Szombathelyi és a Vasvári járás,
  • Veszprém vármegyében a Balatonfüredi járás, míg
  • Zala vármegyében a Zalaszentgróti járás.

A közlemény a kárigényeknél kiváltja a vis maior bekövetkeztét tanúsító igazolást.

(MTI)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio

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