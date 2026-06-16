Dagad az NKA-botrány, már Győrben is nyomoznak

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) költségvetési csalás és hivatali visszaélés gyanúja miatt indított nyomozást, miután Kósa Roland győri alpolgármester feljelentést tett több mint százmillió forintnyi gyanús kulturális támogatás ügyében. A Nemzeti Kulturális Alapból (NKA) származó közpénzek négy olyan, egymáshoz köthető helyi egyesülethez kerültek, amelyek a vizsgálatok szerint nem végeztek érdemi tevékenységet. Az ügyet a hatóságok egy már folyamatban lévő, országos szintű NKA-nyomozással vonták össze.

A Kósa Roland által 2026. május 15-én tett feljelentés szerint a győri önkormányzati vizsgálat során súlyos szabálytalanságokra bukkantak.

Elmondása szerint összesen 105 millió forintot ítéltek meg négy olyan szervezetnek, amelyek csupán papíron léteznek.

Gyanús körülmény, hogy az egyesületek bejegyzési eljárása és alapszabályuk elfogadása ugyanazon a napon indult el, ráadásul mindegyikben képviseleti joggal rendelkezik Juhász Balázs, abdai fideszes önkormányzati képviselő. Juhász korábban a bécsi Fidelitas alapító elnöke volt, ezen a poszton pedig Fekete Dávid országgyűlési képviselőjelölt közösségimédia-menedzsere, Kecskés Cordula követte.

Az alpolgármester rámutatott, hogy az érintett kör bírósági dokumentumainak és éves beszámolóinak benyújtási körülményei is egyértelmű gyanúra adnak okot, hiszen az iratok másodperceken belül, gyakorlatilag egyszerre érkeztek be a rendszerbe. Emellett adminisztrációs hibákat is találtak, a beszámolókban például felcserélték a szervezetek adószámait, sőt olyan évekre vonatkozóan is adtak le jelentést, amikor az egyesületek még meg sem alakultak. Kósa úgy fogalmazott, az érintettek "belegabalyodtak a saját hálójukba", és hangsúlyozta, hogy miközben a valóban működő civil szervezetek komoly forráshiánnyal küzdenek, addig a fiktív egyesületekhez áramlik a közpénz.

A feljelentés nyomán a NAV Dél-alföldi Bűnügyi Igazgatósága elrendelte a nyomozást, a győri szálat pedig Kósa kérésének megfelelően hozzácsatolta az NKA-ügyben már futó büntetőeljáráshoz.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter a közelmúltban úgy döntött, hogy visszavonja elődje, Hankó Balázs volt miniszter összes 2026. április 8-án hozott döntését. Tarr beszámolója szerint a korábbi tárcavezető napokkal a választások előtt, pusztán szóbeli kérések alapján osztott ki több száz millió forintot. A jelenlegi miniszter a május harmincadikán közzétett videójában a nyilvánossághoz fordult, és arra kérte az állampolgárokat, hogy aki információval rendelkezik arról, miként jutottak az NKA-program forrásai a Fidesz kedvezményezettjeihez, ossza meg azokat a hatóságokkal, ezzel is segítve a folyamatban lévő vizsgálatokat.

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