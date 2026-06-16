Elözönlötték a külföldi élelmiszerek Magyarországot az elmúlt években: megszólalt az államtitkár a helyzetről

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Az elmúlt öt évben drasztikusan megnőtt az import élelmiszerek aránya a magyar boltok polcain: a húskészítmények behozatala közel 70, a tejtermékek és tojás importja pedig 95 százalékkal bővült 2021 és 2025 között – mondta Búza László élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és -műveltségért felelős államtitkár a Portfolio-nak. A politikus szerint az árstop és az árrésstop nem tudták megállítani az import térnyerését, ezért az élelmiszer-gazdaság szerkezeti átalakítására van szükség.

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Az elmúlt öt év élelmiszer-politikájának egyik leglátványosabb következménye, hogy jelentősen nőtt az import élelmiszerek aránya a kereskedelmi láncok polcain – erről beszélt Búza László élelmiszergazdaságért, -forgalmazásért és -műveltségért felelős államtitkár a Portfolio-nak. A politikus szerint a korábbi intézkedések, köztük az árstopok és az árrésstop sem tudták megakadályozni az import térnyerését, ezért az élelmiszer-gazdaság szerkezetének átalakítására van szükség.

Búza László a Központi Statisztikai Hivatal adataira hivatkozva arról beszélt, hogy 2021 és 2025 között jelentősen emelkedett a külföldről érkező élelmiszerek aránya. A húskészítmények és egyes állati eredetű termékek esetében közel 70 százalékos növekedés volt tapasztalható az importban, míg a tejipari termékek és a tojás esetében 95 százalékos bővülés következett be.

A KSH adatai szerint 2021 és 2025 között az élő állatok importja 2021-ben 79,3 milliárd forintot tett ki, amely 2025-re 100,7 milliárd forintra nőtt. A hús és húskészítmények behozatali értéke ugyanebben az időszakban 265,9 milliárd forintról 444,7 milliárd forintra emelkedett, a tejtermékek és tojás importja a 2021-es 188,4 milliárd forint után 2025-ben már 366,6 milliárd forint lett.

Az államtitkár szerint a magyar agrár- és élelmiszer-gazdaság egyik alapvető problémája, hogy az ország elsősorban nyers mezőgazdasági alapanyagokat exportál, miközben a magasabb hozzáadott értékű, feldolgozott élelmiszerekből jelentős importra szorul. Példaként említette, hogy

Magyarország nyers tejet exportál a környező országokba, majd később feldolgozott tejtermékeket vásárol vissza külföldről.

Búza László szerint ez jól mutatja, hogy a hazai élelmiszeripar versenyképességének javításához nagyobb hangsúlyt kell helyezni a feldolgozottsági szint növelésére.

Még nincs döntés az árrésstopról

Az árrésstop jövőjével kapcsolatban az államtitkár azt mondta,

egyelőre nem született döntés az intézkedés kivezetésének időpontjáról.

A kérdést a pénzügyi kormányzat kezeli, miközben folyamatos egyeztetések zajlanak arról, milyen feltételek mellett lehetne megszüntetni az intézkedést.

A tárca jelenleg több válsághelyzettel is foglalkozik. Búza László az afrikai sertéspestist, egy baromfi-vágóhidat érintő tűzesetet (a Tranzit-Food Kft. nemrég átadott nyírbátori üzemének leégését), valamint a nyerstej-export nehézségeit említette. A kormányzat az élelmiszerlánc valamennyi szereplőjének – az előállítóknak, a forgalmazóknak és a fogyasztóknak – a felelősségéről folytat párbeszédet. Az államtitkár szerint a cél olyan új megközelítés kialakítása, amely nem kizárólag központi beavatkozásokra épül, hanem az ágazati szereplők együttműködésére is.

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